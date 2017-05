OAS Temporada 2017

La Orquesta Sinfónica celebra el Día de la Italianidad

Viernes 2 de junio de 2017 – 21:00 horas – Teatro Municipal – Alsina 425 – Bahía Blanca.

El Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires brindará un concierto sinfónico en conmemoración del Día de la Italianidad. La función será dirigida por el maestro bahiense radicado en Austria José Miguel Esandi, y contará con la presencia del solista italiano Giampiero Sobrino, en clarinete.

Se interpretará el siguiente programa:

Giochino Rossini: Obertura de la ópera Guillermo Tell.

Gaetano Donizetti: Concertino para clarinete y cuerdas en Si bemol Mayor.

Giuseppe Verdi-Luigi Bassi: Concierto Fantasía sobre motivos de la ópera Rigoletto.

Félix Mendelssohn: Sinfonía Nº 4, Op.90 (Italiana)

Las entradas tendrán un valor de $ 60.- y podrán adquirirse en boletería del teatro desde el martes 30 de mayo (horario: 17.30 a 20:30).

José Miguel Esandi

Entre las temporadas del 2012 al 2015 fue director de orquesta invitado de la Opera de Graz, en Austria. Allí dirigió los estrenos de L’Elisir d’amore y Liebe einer Königin, ballet con selecciones sinfónicas de Rachmaninof, y Malambo! : un espectáculo coreográfico con música de Piazzolla y Ginastera; funciones de Manon Lescaut y las repuestas de La Bohème y de La Flauta Mágica, así como varios programas de concierto.

Paralelamente, trabajó con la Orquestra Sinfónica Portuguesa en Lisboa, Portugal, dirigiendo La Rondine en el Teatro São Carlos, La Valse, La Consagración de la Primavera y Cascanueces con la Companhia Nacional de Bailado de PJortugal.

Dirigió la Orquesta Sinfónica de Stavanger, en Noruega, con El Mesías de Handel. Y en agosto del 2014 dirigió la producción de Così fan tutte en el Teatro Stadsschouwburg de Amsterdam.

Se destacan recientemente (2016 y 2017) sus conciertos en Corea del Sur, en donde se presentó con la Orquesta Filarmónica de Busan, la Orquesta Coop Coreana de Seúl, y la Orquesta Filarmónica de Gyeonggi, en conciertos dados en el Seoul Arts Center.

Sus principales presentaciones en años anteriores han incluido: La Bohème en el Teatro Real de La Monnaie, en Bruselas, Bélgica, Rigoletto, Otello, y Carmen en la Opera Nacional de Lorraine, en Nancy, Francia y La Bohème en la Opera de Los Angeles, en California, EEUU.

Ha estado al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, Buenos Aires, la Orquesta Filarmónica de Marsella (Francia), la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, Orquesta ‘Residentie’ de La Haya, Orquesta Sinfónica de Brabant (Países Bajos), Orquesta de la Radio Sinfónica de Viena, Orquesta Filarmónica de Graz (Austria), Orquesta Sinfónica de Stavanger (Noruega), Orquesta Filarmónica de México OFUNAM, Orquesta Sinfónica Portuguesa, y la Orquesta del Teatro Argentino, entre otras.

Sus siguientes compromisos lo llevan a dirigir a Inglaterra, para el Dorset Opera Festival, en julio del 2017 (Le Comte Ory, de Rossini), a Alemania, para la Opera de Leipzig junto a la Orquesta Gewandhaus, en noviembre del 2017 y en abril del 2018 (funciones de La Flauta Mágica y de La Traviata), así como a Corea del Sur, junto a la Seoul Festival Orchestra, en diciembre del 2017 (Lucia di Lammermoor).

José Miguel Esandi inició sus estudios musicales tocando la trompa, primero en Argentina, su país natal, y luego en el New World School of the Arts de Miami, en Florida, EEUU, del cual obtuvo su diploma Bachelor. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Música de Viena, en Austria, en donde recibió el diploma Master en Dirección Orquestal, con mención especial, en 1998.

Se desempeñó desde entonces en la facultad del Conservatorio Real de La Haya, Países Bajos, como docente de dirección y correpetidor de repertorio lírico (1999-2007), y como maestro dirigiendo producciones del Estudio de Opera: L’enfant et les sortilèges, La Flauta Mágica, Albert Herring, y Dos Viudas de Smetana, así como La Colombe de Gounod para Opera Trionfo.

Paralelamente con esta labor educativa, el maestro Esandi continuó estos años de formación, trabajando como director asistente de famosos maestros: Hartmut Haenchen, Carlo Rizzi, y Yannick Nézet-Seguin entre otros. Esta labor la realizó durante numerosas producciones líricas de la Opera Holandesa, la Opera de Flandes, la Opera Nacional de Paris y el Festival de Salzburgo.

Giampiero Sobrino

Luego de graduarse con honores en clarinete a muy temprana edad, participa en las principales concursos internacionales en Génova, Roma, Palmi, Ancona, Stresa, Martigny, Colmar y París.

A los 20 años de edad ocupa el cargo de primer clarinete solista en la Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín y de la Filarmónica de la misma ciudad, manteniendo estos puestos hasta 1994. Más tarde se desempeña en la Orquesta de la Fundación Arena de Verona.

También se dedica a la enseñanza en conservatorios públicos, en la Escuela de Estudios Musicales Avanzados de Saluzzo y brinda Master Class en Italia, Francia, España, Turquía, Canadá y Taipei. Tiene gran trayectoria en música de cámara, con una rica producción de conciertos y grabaciones.

Ha participado activamente en los simposios de conducción y fenomenología de la música con ilustres profesores como Carlo Maria Giulini y Serghiù Celibidache.

Su intensa actividad artística le ha permitido trabajar con los mejores directores y compositores de nuestro tiempo: Solti, Bernstein, Levine, Rostropovich, Maazel, Temirkanov, De Burgos, Muti, Pretre, Sawallich, Giulini, Mehta, Chailly, Sinopoli, Oren, Lombard , Berio, Boulez, Donatoni, Rutter, Battistelli, Vacchi.

Fue elegido por G. Bertini como clarinete solista en la Orquesta Filarmónica de Lisboa y por S. Celibidache para una gira importante con la Orquesta Schleswig-Holstein.

Gracias a su vasto repertorio, ha actuado como solista en prestigiosos festivales internacionales y conciertos como la Bienal de Venecia, la Orquesta de Cámara de la Scala de Milán (2013), Vatroslav Lisinski Hall, la Orquesta de Cámara Croata de Zagreb, la Bienal de Zagreb, Festival de Mozart de Praga, Festival de Automne de París, Festival Panatenee de Alicante, Festival de Aix-en-Provence, Samobor, Festival de Música de Alba, Festival Internacional de las Artes de Nueva York, Philarmonia Sudecka en Orquesta Filarmónica de Tolón, Orquesta Filarmónica de Tolón, Orquesta del Estado del México, Orquesta Estatal de Atenas, Palacios de San Petersburgo, Concierto del Río de Maryland, Centro Schoenberg de Viena, RAI, Maggio Musicale, en Padova con Solisti Veneti, en Hamilton con la Orquesta Nacional de Canadá, en L’Aquila con Solisti Aquilani, en Bangkok con Tailandia Philharmoni C, en Verona en el Teatro Filarmónico y en la Academia Filarmónica, en la Orquesta Estatal del Hermitage de San Pietroburgo, entre otros y en todo lugar con éxito de público y críticos.

Realizó las obras maestras de Mozart, Salieri, Donizetti, Verdi, Mercadante, Ponchielli, Weber, Rossini, Strauss, Stravinsky, Bruch, Debussy, Busoni, Copland, Finzi, Berio, Bernstein, Shaw y las primeras selecciones de Vacchi, Colla, Galante y Bacalov. Está presente en importantes proyectos en Sudamérica y Brasil.

Fuente: Lic. Patricia Martínez – Prensa y difusión OAS – prensaospbb@gmail.com