Hernán entra a un restaurante y pide su cena, la cual saborea lentamente. Las horas pasan y pareciera que ese plato de comida nunca fuera a vaciarse. Marta, la dueña del lugar, comienza a impacientarse y empieza pensar en hablar seriamente con ese comensal. En ese momento Hernán finaliza su último bocado y se levanta de la silla.

Marta piensa en que por fin esa mesa estará libre para otro cliente, pero no es así ya que Hernán levanta su mano y con el gesto inequívoco de levantar un dedo de su mano pide una cerveza. Obviamente esa cerveza se hace eterna y se hace la hora de cerrar el local. Entonces Marta enfurecida se acerca a aquel caballero de la cena sin fin:

-Marta: Señor, tengo que informarle que tenemos que cerrar. Agradecemos su visita pero es momento de que se retire por favor.

-Hernán: No! No me puedo ir señorita!

-Marta: Insisto, debe retirarse, todos debemos irnos a nuestros hogares, ya es muy tarde.

-Hernán: No puedo volver a mi hogar! Está lleno de recuerdos de ella!

-Marta: De que habla? Señor, por favor, no me obligue a llamar a la policía!

-Hernán: Hablo de mi mujer, me dejo ¿Entiendes? no puedo volver a ese lugar, la extraño con toda mi alma!

-Marta: La gente que trabaja acá no tiene la culpa de sus problemas señor, trate de solucionarlos de otra forma, nada conseguirá quedándose aquí.

-Hernán: No! No entiendes nada! No sabes lo que es morir por dentro y estar en ese lugar, extrañando su aroma, su voz, su mirada, su sonrisa brillante… es muy duro saber que no va a estar más! No entiendes flaca!

-Marta: Si, lo entiendo! A mi también me dejo mi marido, murió hace dos meses por un accidente automovilístico, pero trato de seguir adelante! no nos queda otra! La vida sigue carajo!

-Hernán: Si… tenés razón, perdón, ya me voy a ir pero solo te pido una cosita de corazón, ya que veo que me entiendes.

-Marta: Si, decime…

-Hernán: Acompáñame con un trago de cerveza nada más, solo eso te pido.

-Marta: Mmm… Está bien, solo un trago.

Hernán y Marta entonces comparten ese trago en esa noche atípica, luego de finalizarlo Hernán se marcha del lugar tal cual había prometido. Al caminar solo sobre la vereda y bajo la luz de la luna, se dio cuenta que no estaba solo en el dolor y que lo importante es saber avanzar día a día, noche a noche y luchar contra la adversidad…esa fue la lección que le dio una tal Marta.

Sobre Adrián Rusak

Redactor y guionista tanto en el campo radial como en el audiovisual.

Co-autor del piloto unitario “Umbrales”. Ha escrito, también en co-autoría, el radioteatro “Jaque Mate” el cual fue representado en la radio del ISER FM 95.5 y en el prestigioso evento “Hecho en Taller” en el Auditorio Gregorio de Laferrère (Argentores).

También ha sido parte del equipo que ha realizado la producción artística de la Radio Soldados FM 87.5, para el relanzamiento de la emisora en el año 2015.