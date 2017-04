LLAMADO A AUDICION PARA MADAME BUTTERFLY

Los Organismos Artísticos de Sur dependientes del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires llaman a audición abierta para seleccionar roles secundarios para la ópera Madame Butterfly.

Las pruebas se llevarán a cabo el viernes 7 de abril a las 16:30hs en Donado 151, Piso 6, Bahía Blanca.

Los roles que se audicionarán y el cachet correspondiente son:

Suzuki, mezzosoprano $ 14.000.- (Catorce mil)

Goro, un casamentero, tenor $ 14.000.- (Catorce mil)

Príncipe Yamadori, tenor $ 10.000.- (Diez mil)

El Bonzo, tío de Cio-Cio San, bajo $,10.000.- (Diez mil)

Kate Pinkerton, mezzosoprano $10.000.- (Diez mil)

El comisionado imperia,l bajo $ 10.000.- (Diez mil)

El registrador oficia,l bajo $ 5.000.- (Cinco mil)

Yakusidé, tío de Cio-Cio San, bajo $ 5.000.- (Cinco mil)

Madre de Cio-Cio San, mezzosoprano $,5.000.- (Cinco mil)

La tía, soprano $ 5.000.- (Cinco mil)

La prima, soprano $ 5.000.- (Cinco mil)

La función se llevará a cabo el viernes 19 y el domingo 21 de mayo de 2017 en el Teatro Municipal de Bahía Blanca.

Es condición sine qua non que los aspirantes conozcan su rol de memoria en su totalidad. El cachet indicado corresponde a las dos funciones antes mencionadas. Los aspirantes deberán prever su pianista acompañante. Los Organismos Artísticos de Sur no cubren ningún otro gasto (pasajes, alojamiento, comidas, etc.) de los roles audicionados más allá del cachet.

Fecha límite de inscripción: miércoles 5 de abril Inscribir en: oasinspeccioncoro@yahoo.com.ar