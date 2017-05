Pablo Raposo en concierto

Sábado 20 de mayo de 2017 – 22:00 horas – Café Histórico – Avenida Colon 602 esquina Tucumán – Bahía Blanca.

Segundo concierto del Ciclo de Jazz Temporada 2017

Organizado por el baterista bahiense Daniel López, esta vez con la presencia de Pablo Raposo, (pianista del famoso trompetista Roberto Fats Fernandez) , uno de los reconocidos pianistas dentro del ámbito jazzístico nacional, proveniente de la ciudad de Buenos Aires , acompañado en formato de trío por el contrabajista bahiense Franco Grimoldi y el mismo López en batería.

El repertorio será muy variado y se podrán escuchar temas clásicos del jazz, brasileros, blues, de raíz afro-cubana entre otros. Dentro del mismo se interpretarán temas tales como:

It could happen to you (Jimmy Van Hausen), No problem (Duke Jordan)

Fried pies (Wes Montgomery), It ain’t necessarily so (Gershwin), Cute (Neal Heft)

Satin doll (D. Ellington), What is this thing called love (Cole Porter)

So what (Miles Davis), I Can’t Give You Anything but Love, Baby (J. McHugh)

Georgia on my mind (H.Carmichael) entre otros.

Además, participarán como invitada especial la conocida cantante Claudia Acosta y Sebastián Moyano en saxo.

Entrada general: $ 180.- Reservas al 154161711

Además, el pianista Pablo Raposo dictará una Clínica de Ensamble Musical (aplicada a todo instrumento y para todos los niveles) con entrada libre y gratuita.

Se desarrollará en el Teatro Municipal de Bahia Blanca (Sala Payró) el día sábado 20 de mayo de 17.00 a 19.00 horas.

Auspician Instituto Cultural de Bahía Blanca y UMSUR

Clínica de ensamble musical de jazz

Dirigida a instrumentistas en general

Dictada por PABLO RAPOSO (pianista – arreglador – docente). Duración aproximada: 2 horas.

Temario de la clínica

Taller de ensamble de jazz. Contenidos: – Función de cada instrumento en el combo de jazz. – Corcheas swing. Fraseo. – Conceptos básicos de improvisación sobre la escala de blues y el II-V-I. – Formas. – Recursos característicos del estilo en intros finales y codas. – Repertorio a trabajar en la clínica: C Jam blues. Take the A train. Solar. Autumn leaves.

Organiza Daniel López. Tel: 4522833- 156497352

Pablo Raposo

Estudió piano con los profesores Penaco Zaldivar, Edgardo Beilin, Guillermo Romero, Susana Kasakoff. Es egresado de la Carrera de Músico Intérprete de la Escuela Popular de Música SADEM. Es Profesor Superior de Piano egresado del Conservatorio Beethoven.

Estudia en Nueva York con los pianistas George Cables, Bruce Barth y Aaron Goldberg y participa de la Masterclass del pianista Barry Harris. Tocó con artistas como Walter Malosetti, Jorge Lopez Ruiz, Americo Belloto, Bernardo Baraj, Ricardo Cavalli, Carlos Lastra, Diego Luteral, Eloy Michelini, Gustavo Bergalli, Juan Cruz de Urquiza, Marcelo Blanco, Guillermo Delgado, Mariano Otero, Jeronimo Carmona, Fernando Martinez, Guadalupe Raventos, Pepi Taveira, Gustavo Camara, James Suggs, Nestor Astarita, Libia Barbosa, Facundo Bergali, Alejandra Martin, Pepi Taveira, Satch Big Band, entre otros. Eventualmente tocó con músicos como Conrad herwing, también con Winton Marsalis y músicos de la Lincol Center Orchestra (clínica teatro gran rex). Con los trompetistas cubanos Alexis Baró y Kervin Barreto. En Festival de Jazz de Buenos Aires con Colin Stranahan y Rick Rosato. Discos en los que participa: Valentino Jazz Bazar “Reo pero educado”, Gustavo Cortajerena “Kairos”, Paula Meijide, Marina Rama “The Blessing”, Sophie Lussi “Bird Migrations”, Nestor Astarita “Testimonios”, Leo Alvarez “Contraluces” y “Algunas Consideraciones”, Cuatro Varas “Me assordi”, Arturo Puertas “Siete Puertas”.

En el año 2008 edita su primer disco con Trio Indigo, junto a Pablo Carmona Y Claudio Risso, donde interpretan composiciones propias. En el año 2010 editan su segundo disco: “La Elefanta Mara”, con muy buena repercusión. En el año 2014 graban su tercer disco de standars. En el 2012 se edita el disco “Romina Fuchs & Band” en el que cual realiza los arreglos y la dirección musical.

Desde el año 2013 se presenta con su Quinteto, realizando homenajes a los pianistas Horace Silver y Theloious Monk. En el 2014 presenta nuevo material para su primer disco solista, de composiciones propias, con Mariano Loiacono en trompeta, Santiago de Francisco en saxo, Ezequiel Dutil en contrabajo, Rodrigo Reparaz en batería

Es pianista de Roberto “Fats” Fernandez desde el año 2006, con quien presenta ciclos todos los años en Clasica y Moderna, Thelonious Club, Notorious, etc.

Se presenta en el Festival de Jazz de Buenos Aires con diversos proyectos como: Leo Alvarez cuarteto, Arturo Puertas quinteto, Trio Indigo, Marina Rama grupo, Gillespie grupo,Romina Fuchs & Band.

Franco Grimoldi

Nacido en Bahía Blanca en 1979, se desempeña como músico desde 1997. Bajista, contrabajista y guitarrista de formación autodidacta, ha integrado numerosas agrupaciones con las que se ha presentado en escenarios de distintas ciudades del país, Brasil, Chile y Ecuador. Organizó el ciclo quincenal de jam-sessions “Jam Histórica” (2012), integra el grupo de música latinoamericana “La Llave”, el cuarteto”Swing Gitan” (gypsy-swing), el dúo de bossa nova y MPB “Nega Maluca”, el “Sergio Beresovsky Trío” y cuenta con un puñado de producciones discográficas independientes.

Como acompañante ha tocado junto a Alejandro Santos, Néstor Gómez, Jorge Cutello, Ricardo Nolé, Pablo Raposo, Alejandro Kalinoski, LiVia Barbosa, Mati Mornandi, Manuel Fraga, Álvaro Torres, Conrado Paulino, Alejandro Manzoni, Déborah Dixon y Angel Sucheras entre otros.

Daniel López

Integró numerosos grupos junto con los más renombrados músicos de jazz del país: Jorge Navarro, Baby López Furst, Carlos Franzetti, Santiago Giacobbe, Hugo Pierre, Andrés Boiarsky, Horacio Larumbe, Ricardo Lew, Ricardo Nolé, Walter Malosetti, Nimar Tenreyro, Jorge Cutello, Hernán Oliva, Néstor Gómez, Andres Beewsaert, Alejandro Manzoni, Pablo Raposo, Iañqui Askunce (España), Pepe Angelillo, Juanjo Hermida, Hernán Jacinto, Marcelo Mayor, Juan Valentino, entre otros. Acompaño a las cantantes Patricia Clark, Livia Barbosa, Adriana Ríos, Marta Bellomo, Luzmila Fernández, Belén Pérez Muñiz, Eleonora Eubel, Marcela Monreal, entre otras. También intervino junto a Antonio Agri, Daniel Binelli, Atilio Stampone y Carlos Di Fulvio.

Participó como invitado de la agrupación de Hermeto Pascoal, durante su actuación en Bahía Blanca, en el año 1993. También tocó como invitado con el famoso guitarrista Joe Pass. Participó de la gira por Chile en 1993 con grupo Volpe Tango Contemporáneo. Viajó ese mismo año a los Estados Unidos a perfeccionarse en el Manhattan School of Music de New York, junto al primer percusionista de la New York Philarmonic, profesor Christopher Lamb. En Los Ángeles actuó como músico invitado en el Café Lido, principal club de jazz de dicha zona. En 1996 viajó a Europa con la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca donde realizó varios conciertos en la ciudad de Fermo (Italia). Ese mismo año actuó como invitado en el Festival de Jazz en la ciudad de Vitoria (España). Es integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, desde el año 1980. Actualmente ocupa el cargo de Solista Adjunto.