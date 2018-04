Encuentros con el cine, el arte y los amigos en el estudio de Alberto Morales

Una singular propuesta difícil de describir, pero que todos quienes han asistido destacan por la especial energía que se genera en ese espacio.

Esta vez, como en un juego de espejos, la aventura se entremezcla entre el rodaje, la temática del documental, los conflictos reales, la tragedia, y el traer especialmente desde El Bolsón a Guillermo Glass, co-director de la película, para que nos cuente personalmente, en el taller, esa vivencia única que excede lo artístico llegando a un plano donde el drama en carne propia, transporta al film a otra dimensión humana y estética.

Contaremos también con la presencia de parte del equipo de producción e importantes montañistas de nuestro país.

Viernes 13 de Abril de 2018 – 20:00 horas – Humahuaca 3857, entre Bulnes y Salguero – Ciudad de Buenos Aires.

Alberto Morales – Francisco Fasano

Film de Guillermo Glass y Cristián Harbaruk

Película documental Argentina ganadora de numerosos premios nacionales e internacionales.

Cocinero (de comida casera) y anfitrión: Alberto Morales.

Después de la cena, en el debate coordinado por Francisco Fasano, se realizará una entrevista abierta con participación de los asistentes, al director Guillermo Glass (Director, productor y protagonista del documental), Sebastián Cura (protagonista del documental) y a Mariana Mazza de Mística de Montaña, grupo de entrenamiento.

En el final se sortearán prendas de la empresa MAKALU especializada en la confección de indumentaria para montañismo, camping, expediciones, etc.

Menú

Entrada: Mini Bruschettas y más.

Plato principal: Cazuela de ternera con arroz.

Versión vegetariana, avisar con anticipación.

Bebidas: Aguas saborizadas y gaseosas.

Los que quieran cenar con vino, traerlo. Algo dulce, será bienvenido.

El costo de todo el evento, incluyendo el traslado del director de la película desde la Patagonia es de $ 300.- por persona.



Las reservas son sólo con el pago por anticipado a la brevedad posible: en el Estudio Alberto Morales, Miércoles de 14 a 21 o sábados de 14 a 19 horas, ó con transferencia o depósito bancario, a Mariana Mazza, profesora de Mística de Montaña.

Reservar antes de que se agoten, hay solo 50 asientos, por favor es muy importante la reserva, si están interesados solicitar los datos de la cuenta a este correo. Cualquier consulta comunicarse a alberto@albertomorales.com.ar

Dhaulagiri

Sinopsis

En la Cordillera del Himalaya se encuentran las 14 montañas del mundo que superan los ocho mil metros de altura. Se las conoce como “ochomil” y son el máximo desafío del alpinismo.El Dhaulagiri es uno de ellos.

Hacia allí partieron cuatro montañistas argentinos: Guillermo (realizador audiovisual) Christian (antropólogo) Sebastián (empresario) y Darío (jefe de la expedición y socio de Guillermo). El objetivo era llegar a la cima del Dhaulagiri y registrar la expedición en un documental.

No imaginaron que uno de ellos, Darío, desaparecería en su intento solitario de hacer cumbre. Ocho años después, Guillermo siente que debe cerrar una herida. Y va a intentarlo completando el documental que fueron a filmar.

La película que imaginaron con Darío contaba una aventura en el Himalaya. Y no pudo ser. La película que intenta Guillermo se va a preguntar, entre otras cuestiones, por qué lo que debió ser, no fue.

¿En qué nos equivocamos? ¿Qué fuimos a buscar? ¿Qué buscaba Darío? ¿Qué estoy buscando yo?…¿Por qué mi búsqueda me lleva a la montaña?…¿Cuál es el límite? ¿Cuál es MI límite?…¿Cuándo llega la hora de decidir? ¿Qué me llevó a tomar la decisión que tomé? ¿Qué lo llevó a tomar la decisión que él tomó?…¿Por qué no decidimos lo mismo?…¿Se puede cuestionar una decisión?…

Guillermo inicia un viaje en Chubut, donde vive, que lo lleva hacia Buenos Aires, donde vive Sebastián, y termina en Salta, donde se encuentra Christian.

A lo largo de este nuevo viaje, hacia sí mismo y hacia el reencuentro con los dos amigos, Guillermo busca las respuestas a las preguntas que siguen pesando junto con la ausencia de Darío. Y vuelve sobre las decisiones que tomaron como grupo, como montañistas y como seres humanos solos, únicos y libres ante una situación que implicaba la vida o la muerte.

“Dhaulagiri,…” es un documental que alterna la imponencia de la aventura con la intimidad de la retrospección. Es el relato de un camino hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Un camino hecho de preguntas y reflexiones que, desde una experiencia particular de montañismo, aborda una cuestión universal: la búsqueda del sentido de la vida.

Ficha técnica

Expedicionarios: Dario Bracali, Christian Vitry, Sebastián Cura y Guillermo Glass.

Producción: Cristián Harbaruk, Guillermo Glass, Dario Bracali y Pablo Solsona.

DF: Guillermo Glass, Diego Delpino y Pablo D’Alo Abba / Editor: Hernán Garbarino / Guion: Juan Pablo Young, Cristián Harbaruk y Guillermo Glass / Música: Martín Bosa / Diseño de sonido: José Caldadaro.

Dirección: Guillermo Glass y Cristián Harbaruk.

Premios obtenidos

Mención honorífica del jurado del 15 Tegernsee International Mountain Film Festival 2017. “Un violento desacuerdo tiene como resultado la tragedia en la montaña. Una película que genera muchas preguntas en relación con los sueños, la amistad y los riesgos del alpinismo a través de imágenes cautivadoras”.

Genziana de oro al mejor film de alpinismo (2017, Trento Film Festival). Motivación del jurado: “Entre las películas que compiten en esta categoría, el jurado ha decidido recompensar la humildad, la sobriedad y la ética con las que los directores y los protagonistas han reconstruido la dramática expedición de estilo alpino”.

65 Trento Film Festival- Genziana de Oro Mejor Película Alpinismo Premio del Público.

SHH Ushuaia, Argentina Premio del Público.

Festival Audiovisual, Bariloche, Argentina (FAB) Mejor Montaje.

III BA Sport Film, Argentina. Premio Mejor Película.

13 INKAFEST, Arequipa, Perú, Gran Premio.

16 RIO Mountain Festival, Río de Janeiro, Brasil. Premio Mejor Película (Ciudad de Rio)

Premio Mejor Película de Montaña y Escalada. 15 Bergfilm Festival TEGERNSEE, Tegernsee, Alemania Mención de Honor (Honourable Mentions).

TORELLO Mountain Film, España Premio Mejor Película de Montaña.

15 KATHMANDU Mountain Film Festival, Kathmandú, Nepal First Prize.

Críticas

“Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca” ha llegado a las salas.

ADN cine documental argentino,29 de agosto de 2017, “Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca” participó de la V Semana del cine documental de ADN en el 2016, ahora llega a las salas de cine.

“Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca” es un documental que alterna la impotencia de la aventura con la intimidad de la retrospección. Es el relato de un camino hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Un camino hecho de preguntas y reflexiones que, desde una experiencia particular de montañismo, aborda una cuestión universal: la búsqueda del sentido de la vida.

Los directores del film GUILLERMO GLASS, CRISTIÁN HARBARUK desarrollaron el proyecto en el prestigioso laboratorio Raymundo Gleyzer y lograron retratar una expedición que duró largos años de aventura. La Nación | espectáculos | historias para conocer.

A las puertas del cielo: morir en la cima del Himalaya, la última aventura del viajero. Darío Bracali había ascendido las diez montañas más altas de los Andes; desapareció mientras buscaba alcanzar un pico de 8167 metros y un film documenta esa tragedia

Difícil no conmoverse frente a una historia como la que cuenta Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca, la singular película dirigida por Guillermo Glass y Cristián Harbaruk que se estrenó en Buenos Aires hace apenas unos días. Sobre todo por el destino de Darío Bracali, montañista argentino que desapareció durante la expedición a la cordillera del Himalaya en la que se encuentra el pico de 8167 metros al que pretendía llegar con sus compañeros: el propio Glass, Cristian Vitry y Sebastián Cura.