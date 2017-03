De Patricia Díaz Bialet. Con Ana María Cores, Florencia Carreras y Gustavo Pardi.

Dirección, Mariano Dossena.

Estreno 19 de maro de 2017.

Todos los domingos – 19 horas – Centro Cultural de la Cooperación – Av. Corrientes 1543 – Ciudad de Buenos Aires.

Precio de entradas: $ 220.-

LA NOCHE A CUALQUIER HORA

Es una historia de amor y desamor protagonizada por un hombre y dos mujeres, que se entrelazan en un decir y convivir poético, a veces como partes de un mismo cuerpo y a veces como piezas individuales.

El amor, la atracción, el sexo, el erotismo, lo femenino y lo masculino serán los principales abordajes de esta relato en donde cada palabra toma una dimensión reveladora.

¿Los amores transcurridos ocupan un lugar esencial en el presente? ¿Se revive la intensidad de la pasión con sólo recordarla? ¿Puede la atracción pasada pervivir en el presente? ¿Pueden las pasiones presentes modificar el pasado?

La noche a cualquier hora es una obra de teatro de Patricia Díaz Bialet basada en sus libros “La Que Va”, “Agualava” y “El Hombre del Sombrero Azul”. La selección y adaptación de los textos estuvo a cargo de Mariano Dossena y Gustavo Pardi.

La noche a cualquier hora

Ficha técnica

Autor: Patricia Díaz Bialet.

Selección y Adaptación: Mariano Dossena y Gustavo Pardi.

Con: Ana María Cores, Florencia Carreras y Gustavo Pardi.

Músico en escena (Saxo): María de Vittorio – Escenografía y Vestuario: Nicolás Nanni – Música Original: Gabriel Senanes – Iluminación: Claudio Del Bianco – Asistencia: Gabriela Genni, Emilia Nudelman.

Producción Artística: Pablo Silva

Dirección: Mariano Dossena

El director Mariano Dossena arrancará la nueva Temporada Teatral 2017 con dos nuevas propuestas: Luego del estreno de “Carmencita”, de Patricia Suárez, con Graciela Clusó y Diana Kamen (a partir del 12 de marzo, todos los domingos a las 21 hs. en el Teatro Nün, Juan Ramírez de Velazco 419); el domingo 19 de marzo se iniciará “La noche a cualquier hora”, propuesta teatral/poética sobre la obra de la escritora Patricia Díaz Bialet, protagonizada por Ana María Cores, Florencia Carreras y Gustavo Pardi (a partir del 19 de marzo, todos los domingos a las 19 hs. en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543)

Acerca de Mariano Dossena

En su rol de director se destacan los siguientes trabajos: “Absorta y Desnuda”, propuesta sobre el universo poético de Leonor García Hernando, protagonizada por Ingrid Pelicori, Leonor Manso, Muriel Santa Ana y Walter Quiroz, entre otros (Sala Tuñón, CCC, 2016) -espectáculo ganador del Premio Luisa Vehil “Mejor Música Original” y nominado en el mismo rubro para los María Guerrero.

“Las Tres Viejas” de Alejandro Jodorowsky, con Moria Casán, Alejandro Paker y Marko Vega (Teatro El Picadero); “La que besó y la que no besó” de Maruja Bustamante (CCC); “Sacco y Vanzetti” de Mauricio Kartun (Teatro Nacional Cervantes) -espectáculo con nueve nominaciones a los Premios Estrella de Mar y dos nominaciones a los Premios ACE-; “Poeta en Nueva York” de Federico García Lorca (CCC) -espectáculo con diversas nominaciones a los Premios ACE, Florencio Sánchez y Teatro del Mundo-; “El Otro Judas” de Abelardo Castillo (CCC) -espectáculo con tres nominaciones para los Premios María Guerrero.

“Petrona, una delicia teatral”; “Espectros”(CCC) -espectáculo con una nominación “Mejor Director 2011” para los Premios María Guerrero y diversas nominaciones a los Premios ACE-; “Los invertidos” de José González Castillo (Teatro El Ex) -espectáculo con cuatro nominaciones para los Premios ACE 2011 y del cual está preparando una Nueva Versión 2017. Además se desempeña como docente especializado en teatro, en el Colegio Nacional de Buenos Aires (UBA) y en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático.

Acerca de Patricia Díaz Bialet

Publicó los libros de poesía: Los Despojos del Diluvio, 1er Premio FNA 1989 (Vinciguerra, Bs As, 1990); Testigo de la Bruma, Mención Honorífica en la Bienal de Poesía Argentina de la Sec. de la Función Pública de la Nación y FNA 1991 (Vinciguerra, Bs As, 1991); La Penumbra de la Luna Llena, 2do Premio en el Concurso Fund. Inca Seguros 1992 (Vinciguerra, Bs As, 1993); La Dueña de la Ebriedad de la Rosa, 1er Premio FNA 1993 (Vinciguerra, Bs As, 1994); Los Sonidos Secretos de la Lluvia, Mención Honorífica en el 1er Certamen Nac. de Poesía Papiros del Siglo XX (Plus Ultra, Bs As, 1994); El Hombre del Sombrero Azul (Dunken, 1ra Ed., Bs As, 1996), (Dunken, 2da Ed., Bs As, 1998); El Amor es una Pluma de Mercurio. Poemas elegidos (Las Otras Palabras, Esquel, 2007); Agualava (Atuel, Bs As, 2009); La Que Va (Atuel, Bs As, 2015). Tradujo del inglés al castellano el poemario Resurrection Papers, de la escritora estadounidense Heather Thomas, bajo el título Papeles de Resurrección, (Vinciguerra, Bs As, 2004).

Poemas suyos fueron incluidos en la película “El Lado Oscuro del Corazón II”, de Eliseo Subiela (2001). Sus poemas también formaron parte del espectáculo poético-teatral “Con un tigre en la boca. Manual de los amantes”, dirigido por Hugo Urquijo (CCC, 2014/2015), Premio ACE 2014/2015 “Mejor Espectáculo de Teatro y Poesía” y Nominación ACE 2014/2015 “Mejor Música Original”. Tiene a su cargo desde el año 2014 la columna radial semanal “Novedades y recomendaciones literarias” en el programa “Que vuelvan las ideas”, AM 750.

Desde el año 2012 es miembro del jurado en los Premios “Teatro del Mundo”, UBA. Desde el año 2015 forma parte del “Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA)” del CCC como Investigadora Asociada dedicada al tema de estudio “Relaciones entre teatro y poesía: El espectáculo teatral basado en el texto poético”. Desde 2016 es Investigadora en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Fac. de Filosofía y Letras, UBA.

Fuente: Varas & Otero Comunicaciones – www.varasotero.com.ar/noticias/ – luciana@varasotero.com.ar

