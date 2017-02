Silva Producciones Teatro y Centro Cultural de la Cooperación

Presentan

Festival del Amor!!!

En su sexta edición, este año mezclando amor y música.

Inauguración (única actividad con entrada gratuita)

Viernes 10 de febrero, 19 horas.

Un encuentro donde autores y directores de los espectáculos nos contarán como los inspiró el amor en cada uno de los hechos artísticos. Apertura con un fragmento de la obra “Polifonía” y charla debate con los creadores, que tendrá introducción de Pablo Silva (Productor Gral. del Festival), cierre a cargo de Juano Villafañe (Director Artístico del CCC) y la participación de Héctor Oliboni, Anahí Ribeiro, Herminia Jensezian, Pablo Mascareño y Mariana Pagani. Cierre musical a cargo de la cantante Gabriela Genni, con “Amor,Amor”.

Viernes 10 febrero 21 horas.

Dos de desamor

Dos obras de Héctor Oliboni “El color del día” y “La otra Dora”.

Con Mariela Pizzo y Melody Llarens

Dirección: Héctor Oliboni

Dos obras cortas de Oliboni donde ambas comparten una temática común pero con distintas poéticas. Las dos tratan del desamor. O del amor, que es su otra cara. De la soledad. De la crueldad, la venganza, el odio, los celos. La paradoja que lo único que te puede hacer feliz es lo mismo que te lastima.

Sábado 11 de febrero 21 horas.

La fragilidad del cielo

Dramaturgia y Dirección: Anahí Ribeiro Elenco: Daniel Begino, Heidi Fauth, Silvina Katz (En esta función Anahi Riberiro actuará por Heidi Fauth).

En una oscura habitación, donde los hilos de luz entran débilmente por las hendijas de las ventanas tapiadas, el farol que Odell trae en su mano alumbra apenas un espacio caótico donde el olor a encierro es asfixiante. Odell no llega sola, tras ella aparece Ilse, una institutriz devenida en asistente, una dama enigmática e impasiva, con total ausencia de apego en su voz. Bruno aparece desde la oscuridad como un monstruo hecho de sombras. Embarcados en una historia atravesada por el erotismo, ninguno de los tres imagina que esa misma noche iniciarán el camino hacia el amor, la expiación y la muerte.

Viernes 17 de Febrero 21 horas

Alucinado suceso de lo desconocido

De Pablo Mascareño, con Juan Manuel Besteiro, Juan Manuel Bevaqcua Dirección Herminia Jensezian

Un hombre. Una playa. Un misterio. Un suceso ¿alucinado? y desconocido. Un joven deambula anhelando ese amor jamás concretado. Busca y desea. Teme. En una noche de mareas blancas algo sucede. Tomando el imaginario de Fedor Dostoievski, el relato nos sumerge en un viaje iniciático, el universo oceánico enmarca este relato con destino apasionadamente incierto. ¿Por qué huir del amor cuando se lo desea? Una historia que permite pensar en milagros posibles.

Sábado 18 de febrero

Polifonia

Dramaturgia y Dirección: Mariana Pagani Actrices: Natalia De Elía, Johana Merschon, Mariana Pagani Músico en escena: Lucas Herrera Fernandez

Tres coristas de Blues esperan en el camarín el momento de salir a escena. El cantante no llega. Ellas atraviesan con humor la incertidumbre de no saber si se hará el show y en esa intimidad de camarín estallan sus sinceras pasiones. Analizan el amor y el sexo. Planean revelarse a los hombres, a los que no las quieren, a los que las hacen esperar. Ese parece ser el plan de emancipación para poder, al fin, lucir en escena lo que siempre debieron ser.

Festival del amor, entradas por alternativa Teatral, AQUÍ

SILVA PRODUCCIONES teatro – ESCUCHAMOS Y PROPONEMOS – Buenos Aires – Madrid / info@silva.com.ar