A seguro…lo observan

La actividad tuvo lugar en el Centro de Estudios Municipal. Se abordaron las especificaciones técnicas del sistema y el marco normativo que ampara el intercambio y procesamiento de información sensible, entre otros puntos. Participaron agentes de Coronel Pringles, Villa Gesell y Gonzales Chaves.

El intendente de Coronel Pringles, Carlos Berterret, fue quien dio la apertura a la jornada, acompañado de la directora de Gestión Comunal y Ciudadana, Carolina Bastard, el secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Casey y por los responsables de la capacitación: Mariela Brust, capacitadora de la Dirección provincial de Política y Seguridad Vial y de Axel Dell´Olio, licenciado en Prevención Vial.

Berterret señaló: “estamos pendientes de delitos que terminan con víctimas fatales y nos olvidamos, o no le damos la debida importancia a esto que tiene que ver con la seguridad vial, con el cuidado de la vida, con el cuidado de la integridad física y psíquica de todos los familiares que quedan después de un accidente. La importancia de todas estas acciones radica en que se terminan los tiempos del `me parece´, del `yo creo´, del `deberíamos´; cuando en realidad, si trabajamos ordenadamente con estadísticas confiables, con registros uniformes, entonces podemos determinar los causales de los accidentes en puntos de la ciudad donde no hay medidas de prevención”.

Pringles fue sede de esta capacitación que sirvió, además, para que los distritos participantes de Villa Gesell y Gonzales Chaves, se capaciten para la apertura de sus Observatorios Municipales, “sistema que es una herramienta para la gestión municipal, que permite tener información relevante para tomar las medidas preventivas necesarias y el diseño de las políticas públicas en materia de seguridad vial”, apuntó Mariela Brust.

Esto permitirá que la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial cuente “con una red de los Observatorios Municipales que nos permita tener otras fuentes de datos a nivel provincial, que será aportada por los propios actores locales y que nos permita contrastar esa información con la otra información que maneja el Observatorio Provincial”, señaló la capacitadora.

Este organismo de la Provincia de Buenos Aires, por el convenio firmado con el municipio de Coronel Pringles, proveerá del sistema informático desarrollado para la recopilación de la información y generación de estadísticas, como así también de una pc y un scanner para relevar toda la comunicación, correspondiéndole al municipio dotar de un espacio físico y el recurso humano para este observatorio.

Dell´Olio, por su parte, expresó que “lo que buscamos es darle una herramienta al municipio y, de esta manera, dar vuelta la pirámide, no que nación o provincia te vengan a explicar cómo se hacen las cosas, sino que a raíz de los datos locales con los que cuenta el Municipio, con sus actores locales, se decida. Después el municipio tendrá que hacer su circuito para ver de qué manera se hace del dato, que es el desafío más importante”.

La herramienta que provincia entrega al municipio, en función de los datos que se le incorporen, irá dando información, contando la realidad y en función de ese diagnóstico, buscar una solución.

La capacitación, de la que participaron personal de la Policía Comunal, agentes de Tránsito y de Guardia Urbana, se desarrolló en dos instancias: la primera abarcó lo aspectos normativos de la utilización de datos, objetivos del proyecto, actores intervinientes y las características del proyecto. La segunda, finalmente, la utilización del sistema informático.