¡Centésima Expo Rural de Coronel Suárez!

Exposición Rural Edición N° 100

Organizada por la Sociedad Rural de Coronel Suárez

Durante el fin de semana del 12 al 15 de Octubre tuvo lugar la centésima Exposición Rural de Coronel Suárez, una verdadera fiesta en la que convergen el campo y la ciudad.

Colmado se vio el hermoso predio que la Sociedad Rural de Coronel Suárez tiene en el sector norte de la ciudad cabecera. Se estima que mas de 25.000 personas han pasado a lo largo del fin de semana visitando los stands que las empresas de toda la zona montan en los días previos a la fiesta. Ya desde los primeros días del mes de Octubre se veía un constante andar de gente trabajando en pos de ésta fiesta.

El viernes por la tarde quedó abierta al público y fue el día domingo el de mayor afluencia ingresando mas de 15.000 personas que le dieron un marco imponente a la muestra.

Bueno es decir que el día sábado actuó en el escenario mayor la Banda Municipal “Bartolomé Meier” y el grupo musical Quimera, en tanto que el domingo lo hicieron: la Agrupación Folklórica “La Tranca” y Guasones. El lunes se presentaron Los Guitarreros de Salta, además de grupos locales.

Otro de los atractivos con los que contó la muestra fue la del XLI Tantanakuy, la feria de artesanos que ya es un clásico.

Mario Llambías dirige a la palabra en el acto de apertura, a su lado el intendente de Coronel Suárez, Roberto Palacio.El acto inaugural se desarrolló el domingo por la tarde donde se dirigieron a los presentes el presidente de la Sociedad Rural, Guillermo Carlos Urruti, Matías de Velazco presidente de CARBAP y asistieron Carlos Garetto ex presidente de CONINAGRO, Hugo Luis Biolcati ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y Mario Llambías ex presidente de CRA.

El lunes en horas de la mañana se desarrolló el remate de los reproductores expuestos que a buen ritmo se fueron vendiendo.

El lema “Uniendo el Campo con la Ciudad” quedó reflejado perfectamente en esta que es una de las fiestas más importantes que tiene Coronel Suárez.

https://www.lasextaseccion.com.ar/encuestas/