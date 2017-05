2ª Feria de Petróleo y Gas

En el marco del escenario energético actual y con el objetivo de difundir entre alumnos de colegios secundarios las actividades relacionadas con el sector petrolero, se desarrollará el primer encuentro en materia de hidrocarburos.

Viernes 19 de mayo de 2017 – 09:00 a 13:00 horas – Sede central de la Universidad – Av. Madero 399 – Ciudad de Buenos Aires.

En el evento se podrá conocer cada etapa del proceso que va desde la búsqueda hasta el procesamiento de hidrocarburos. Habrá actividades interactivas y charlas con los estudiantes y profesores de la carrera de Ingeniería en Petróleo de la Universidad.

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) desarrollará la

2ª Edición de la Feria de Petróleo y Gas

Se requiere inscripción previa. Para más información e inscripciones: informes@itba.edu.ar o pparraga@itba.edu.ar

Con el objetivo de acercar a alumnos de colegios secundarios al conocimiento de las etapas relacionadas con la industria del petróleo y el gas, se exhibirán propuestas interactivas y originales. A su vez, los visitantes tendrán a su disposición a docentes y estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería en Petróleo con quienes profundizarán mediante actividades interactivas el camino desde la búsqueda hasta el procesamiento de los hidrocarburos.

Por su parte, la empresa PAE (Panamerican Energy) presentará un espacio sobre Exploración y Perforación; la Fundación YPF el móvil “Descubrí tu energía”, a través del cual –con recursos tecnológicos de alto impacto- se busca concientizar sobre la relevancia de los profesionales de la energía en el mundo actual. Además, la feria contará con stands interactivos de las empresas Pluspetrol, Tecpetrol y Schlumberger.

Asimismo, habrá un Aula Interactiva en la cual se profundizará, mediante juegos y experiencias simples, sobre temas tales como Exploración, Fracking, Extracción y Producción de Hidrocarburos; un Aula de Simulación donde podrán jugar a ser Ingenieros de Reservorio y visitarán los laboratorios de Petróleo del ITBA para conocer el equipamiento disponible y realizar experiencias prácticas a cargo de alumnos de la carrera.

Por otra parte, se contará con un stand del Capítulo Estudiantil de la SPE (Society of Petroleum Engineers) – EAGE (European Association of Geoscientists and Enegineers), donde se podrá interactuar con los alumnos de Ingeniería en Petróleo del ITBA sobre las actividades que realizan a través de estas asociaciones internacionales.

También están previstas charlas sobre Eficiencia Energética a cargo de la Ing. Camila Scarinci, asesora técnica de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, donde se tratarán temas de gran importancia como ¿Por qué consumir menos energía?, Programas de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, Programa de Etiquetado, Guía de Buenas Prácticas entre otros.

Información sobre el ITBA

Desde su creación como universidad privada en 1959, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires es reconocido por su vocación por la innovación, la tecnología y la excelencia académica.

En el ITBA se dictan las siguientes carreras de grado: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Química, Bioingeniería y la Licenciatura en Administración y Sistemas.

Fuente: Florencia Mendez – Coordinadora de Cuentas – SUR Comunicación – florencia@surpr.com.ar