¡Que se haga la luz!

Para la industria de hospitalidad y restaurantes, las pérdidas económicas debidas a apagones suelen ser recurrentes. A fin de cuentas, si una persona no puede cenar en tu restaurante hoy, mañana no lo hará. Y ahí radican las pérdidas que puedes enfrentar en función de los alimentos y vino desperdiciados. O clientes que se quedan sin servicios que ofreces en un hotel debido a un corte de luz. Contar con equipamiento de emergencia y hacérselo conocer a los clientes es de vital importancia; si cesa el suministro, para no afectar la experiencia del cliente en el establecimiento y si nada sucediera, será de todas formas una excelente herramienta de comunicación y marketing para hacerle saber a nuestros clientes que puede sentirse seguro y disfrutar a pleno de su comida, vacaciones o estadía.

Noticias sobre cortes de energía

“El número de usuarios sin suministro eléctrico descendió durante la tarde y el último parte del sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) indica que son 77.254 afectados en el área metropolitana” (Diario La Nación 22/01/17, Argentina).

“Un corte de luz afecta a varias zonas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires”. (Infobae – 5/12/17).

“Pasó el calor pero siguen los cortes de luz: el Ente Regulador de la Electricidad reportó que esta mañana todavía había 36 mil hogares sin luz, como consecuencia de los cortes que de la mano de las altas temperaturas llegaron a su máxima expresión ayer a la tarde con más de 300 mil usuarios afectados. Bronca en las redes sociales” (Diario Página 12 05/01/18, Argentina).

“La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) alertó en las últimas horas por el “grave perjuicio económico” para los comercios por los cortes de luz que se registran desde hace varios días” (Perfil.com 05/01/18, Argentina).

“Corte de luz generalizado afecta a Ushuaia: la dirección Provincial de Energía informó que se produjo una falla en la central termoeléctrica de Ushuaia” (CriticaSur.com 22/12/17, Argentina).

Contar con equipamiento de suministro eléctrico de emergencia

En Generac contamos con transferencias que permiten tener un generador “listo” en caso de apagones hasta generadores de emergencia permanentes que arrancan automáticamente cuando falla la energía, Generac te ayuda a proteger tu empresa contra las pérdidas que se producen en un apagón.

Más allá de las pérdidas económicas, la reputación de tu negocio también puede salir dañada y esto sin duda impactar de manera significativa. Es por esto que Generac, más allá de proveer de productos de energía de respaldo, busca ser un consultor y aliado de las empresas en la tarea de contar con generadores de energía de respaldo que te ayuden a seguir con las actividades en tu negocio.

