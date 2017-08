Consumidores sustentables: ¿Quiénes son los Twee?

Por Claudia Armesto (*)

El cuidado del medio ambiente ya creo su propio consumidor. Presentamos a los Twee, amantes de la armonía y de un estilo de vida que prioriza el disfrute pero con conciencia.

De la misma manera que evolucionan las nuevas tecnologías, y surgen nuevos modos de comunicarnos y relacionarnos, de la misma manera nacen nuevos consumidores, o sea, nuevo públicos para investigar y conocer. La manera que elegimos, decidimos y compramos va cambiando tras la transformación digital y cultural que vamos viviendo, y las modas y tendencias influyen en los consumos y en nuestras elecciones cotidianas.

Los Twee son unos consumidores especiales que tienen características propias e inclinaciones que los diferencian de otros. El periodista Mark Spitz los llamó “Twee”, nombre que hace referencia a modo en que los bebés estadounidenses pronuncian la palabra “sweet” (dulce); suena como “twee”.

Aunque es un grupo que no tiene características tan uniformes e identificables como los “hipster”, es un segmento que tiene presencia propia y que cuenta con características ideológicas que lo definen más profundas que simplemente las estéticas.

La cultura hipster es una subcultura de jóvenes bohemios de clase media-alta que se establecen por lo general en barrios que experimentan procesos de gentrificación. Se asocian a tendencias musicales indie y alternativas, a una moda alejada de las corrientes predominantes, basados más en lo independiente (que incluye artículos vintage), al consumo de alimentos orgánicos, productos artesanales y ropa de segunda mano. Se caracteriza por una sensibilidad variada, alejada de las corrientes culturales predominantes (mainstream) y afín a estilos de vida alternativos.

¿Quiénes son los Twee?

Son consumidores jóvenes de 20 a 45 años con un nivel socioeconómico medio-alto y que en su mayoría trabajan más de 30 horas a la semana. El estilo de vida está dividido entre las salidas con sus amigos y los momentos de soledad, y son grandes consumidores de medios tradicionales como la TV y la radio, con un consumo elevado con el mundo online. A su vez, son usuarios altamente permeables a la publicidad.

Con respecto a sus intereses e ideologías: son consumidores apolíticos, pero con grandes ideales de igualdad y que buscan una vida en armonía. Valoran con importancia las marcas locales y las que protegen el medioambiente.

Los Twee son consumidores que no buscan lo clásico ni lo tradicional, son usuarios que revalorizan lo local. Ellos buscan disfrutar y llevar un buen estilo de vida, no les importa gastar de más, mientras que sea de buena calidad. Confían mucho en la palabra de su círculo íntimo y les gusta que su círculo confíe en su palabra como referentes en diversos temas. Estar informados es importante, pero más que nada sobre lanzamientos en tecnología y ciencia pero no tanto de cuestiones políticas.

Las marcas de alta calidad, que cuiden el medio ambiente o que tengan una ideología comprometida y que apelen a la tolerancia son su debilidad. Buscan la coherencia, la armonía y el cuidado comunitario. Prefieren consumir productos que sean pro medio ambiente y cambiar su estilo de vida para cuidar del mismo.

Según el último informe de Ignis Media Agency, las artes, los viajes al exterior, saber de otras culturas y la naturaleza comprenden sus gustos. Sus creencias están fuertemente ancladas en la igualdad, el aprendizaje positivo y la vida armónica. Se consideran personas creativas y en general se sienten muy satisfechos con su vida. Consideran que el reciclado y la conducta ética y pro ambientalista es muy importante.

¿Cómo conectar con unTwee?

Son usuarios con mucha carga ideológica, con creencias fuertes en torno al medio ambiente y los derechos de las personas en sociedad, que valoran los productos locales y que están siempre buscando información sobre las categorías que les interesan como viajes, tecnología y gourmet. Si bien valoran los productos locales, también son grandes buscadores de tendencias y están muy informados sobre novedades y lanzamientos.

Las tiendas online y los descuentos especiales como por ejemplo el Black Friday pueden ser buenas oportunidades para captar su atención.

Buscan tener lo último disponible especialmente en tecnología, estar informados sobre los productos que consumen y recomendar a otros.

Buscan aprovechar al máximo cada momento, disfrutan de estar solos y con amigos, los viajes y las experiencias nuevas.

La armonía es un eje primordial en su vida, no molestar a otros y no ser molestados es una de sus creencias más fuertes.

(*) Claudia Armesto

Licenciada en Comunicación Social orientada a Procesos educativos y comunicación. Investigadora Social UBA. Docente de la Universidad de Palermo (UP) de las asignaturas Publicidad II, Relaciones Públicas I y Relaciones Públicas VI. Actualmente, es presidente de Empatía Comunicación, consultora que se dedica a la creación de planes integrales de comunicación y forma parte del IARSE. Sus especialidades: Comunicación 360º, Planes de RSE, Prensa, PR, Media Planning, Social Media, Eventos, Marketing de contenidos.