Aprovechándose del dolor

La opereta Maldonado

Por María Celsa Rodríguez

Todos se preguntan ¿dónde está Santiago Maldonado? Pero nosotros nos preguntamos ¿Quién es Santiago Maldonado para que se movilice TODA la izquierda argentina?

Es llamativo que habiendo tantas personas desaparecidas en el país solo importe este sujeto, ya que de acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad al momento de firmarse el decreto 1093/16, que regula la búsqueda de personas, -en octubre del año pasado-, se registraban 4182 personas extraviadas, de los cuales se dice que aproximadamente más de 3200 son niñas, adolescentes y mujeres adultas, y que parece que ni siquiera a los colectivos feministas les importa.

Pero este señor – un piquetero rebelde-, hoy es la estrella que impulsó a los sindicatos docentes a comenzar una tarea de adoctrinamiento en las aulas, aunque también lo vimos en la sala de los centros de salud, donde médicas y enfermeras dejaron de atender para reclamar por Maldonado. Asimismo el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU), reclamó al gobierno argentino “la acción urgente del Estado para buscarle y localizarle, y que los responsables sean identificados”. Tenemos que tener en cuenta que la ONU es un organismo marcadamente de izquierda. Y en este caso hay que mirar más allá de la línea plana de la causa.

Analicemos las pruebas:

1) De acuerdo a la investigación, una mujer mapuche –testigo reservado- había dicho que aquel día de la marcha, el 1 de agosto, lo había visto a Santiago agarrando la mochila y casi corriendo, dirigirse hacia el río Chubut

2) Se aportaron elementos contaminados, por ejemplo el hermano de Santiago Maldonado entregó un “cuello polar” que luego se supo que la prenda la había usado una persona más, y una gorra que “supuestamente” lo usó él. Y las personas que brindaron sus testimonios lo hicieron bajo anonimato ya que ni siquiera contaban con documentos por lo que no pudieron ser judicializados.

3) De acuerdo a la investigación se dice que Maldonado tenía 3 celulares: dos registrados en Argentina y uno en Chile, y uno de esos celulares se activó el día 21 de Julio, en coincidencia con un ataque a un puesto de estancia que fue llevado a cabo por los RAM, (Resistencia Ancestral Mapuche), en el que uno de sus miembros recibió heridas profundas, de manos del puestero que se defendió de la agresión.

4) Del mismo modo que la sangre que dicen se vio en la camioneta de Gendarmería, -lo aclaró el Sr Hugo Alconada Mon- resultó que era pintura.

5) La información aportada por las empresas telefónicas: según el periodista Francisco Olivera, dice que el 21 de julio, que es el día del ataque, Maldonado tiene 9 llamados en 40 minutos, y son de la misma persona que llamó el día 6 en que hubo un incendio.

Con el segundo celular, el 21 de julio hay un llamado de la madre que fue contestado por él, el 22 de julio otro llamado de la madre contestado nuevamente por él, y el 25 – que es el día de su cumpleaños-otro llamado de la madre y un llamado de la localidad de 25 de Mayo contestada por él, -de donde es oriundo Santiago-, el 27 hay otro llamado de la madre contestado. Pero el 30 de julio, la madre le comienza a llamar pero no le contesta, sin embargo ella declara a la justicia que lo llamó y hablo con él, y que le dijo que iba a visitar a unos amigos y que volvía a 25 de Mayo y que lo busque en la terminal. Para la justicia, esto no coincide con el registro de la telefónica, O sea, la madre ¿miente?

Por otra parte, si fue el herido el 21 de julio en el ataque al puestero. Quiere decir que hasta el 27 de julio estaba vivo porque hablo con su madre de acuerdo a lo constatado por la empresa telefónica. Salvo que haya muerto por las heridas recibidas y no era él quien atendió el celular. ¿Pero entonces como estuvo el 1 de agosto en la ruta?

Y el tercer teléfono es el que suena después del 1 de agosto durante 22 segundos, aunque claro, pudo haber sido robado y otra persona lo activó. Sin embargo no volvió a activarse, lo que tira por tierra esa posibilidad.

6) De acuerdo a una fuente, los Mapuches conocen perfectamente la zona y saben cómo cruzar a Chile a través de la cordillera por “pasos secretos”, ¿es posible que Maldonado se haya ido a Chile y se encuentre allí?

7) El 5 de agosto, se realizó una búsqueda con perros pero la oposición de la comunidad Mapuche no permitió que cruzaran el río Chubut por ser un “espacio sagrado”. Sin embargo es llamativo que durante el procedimiento, los perros no se dirigían al lugar donde habrían estado los vehículos de Gendarmería sino que varias veces marcaban el camino hacia la orilla del río, ajustándose a la versión de la testigo que dijo que lo vio marcharse con su mochila rumbo al río. Dicen -los pobladores- que el río no es peligroso para cruzarlo, pero quizás ¿pudo haberse ahogado?

Tras la desaparición de Maldonado, todos los sectores más radicalizados de la izquierda a lo que se sumó el kirchnerismo, las Madres de Plaza de Mayo y los DDHH acusaron a la Gendarmería y al gobierno de ser culpables de la desaparición forzada de Santiago. Pero lo curioso aquí, es el interés, en este caso, que viene desde Cuba y Venezuela- gobernada por el G2 cubano-. Quizás el árbol nos tapa el bosque, pero soplan vientos caribeños entre los creadores de esta Opereta. Sabemos que Nicolás Maduro odia a Macri, los RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), fueron adoctrinados por las FARC, las farc, tienen lazos con Cuba y con el chavismo. Todos socios del mismo Club. Quizás la “desaparición forzada” venga de los mismos que quieren desestabilizar al gobierno.

El hermano de Maldonado, Sergio dijo en la marcha que se realizó en Plaza de Mayo que están siendo “hostigados con información falsa sembrando desesperanza en mi familia y además debemos soportar las declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas y confusión”. Justamente este Sr habla de “información falsa”, quien dio como prueba un cuello polar que no era de exclusivo uso de su hermano, y dieron un vídeo que marcaba como que uno de ellos era Santiago, cortando una ruta. Es decir, su hermano era un piquetero que estaba violando la Constitución Nacional. ¡¡¡No era un médico curando niños en la Patagonia!!! Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=ZmI_VEX0Dvw

Y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, definió a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como “una persona enemiga de la democracia”, le pregunto a esta awñora:, ¿y lo que hicieron los docentes con el adoctrinamiento en las escuelas?, ¿y lo que hizo toda la izquierda –la que esta gente defiende- rompiendo media ciudad de Buenos Aires, ¿qué es?

Son ellos quienes están atentando contra el gobierno y por lo tanto contra la salud de la democracia.

Por otro lado, ¿quién es el hermano de Santiago para pedir la renuncia de una excelente ministra que está haciendo un gran trabajo contra el narcotráfico? ¿O será que ese es el fondo del tema? Bullrich se está enfrentando duramente al narcotráfico y le esta ganado la pelea, y este circo montado por la izquierda radical busca desestabilizar al gobierno de Macri y quitar del medio a su mejor ministra.

En vísperas electorales es un cóctel sustancioso para los que buscan ganar puntos a su favor. Ese tiempo de violencia setentista ya pasó, no queremos mirar hacia atrás… ¡Queremos vivir otra Argentina!

María Celsa Rodríguez Mercado – Directora de Relaciones Publicas – Hispanic American Center for Economic Research – HACER – Washington DC – www.Hacer.org