Contentos por una

Una de las noticias publicadas por nuestra página tuvo 15 lectores. Y estamos muy contentos.

Por haber sido útiles a ellas. Como lo estamos con las que en nuestra página encuentren lo que buscan.

Por qué un medio de difusión es eso: servicio. Informar, dar a conocer, ilustrar; luego tratar de orientar, formar, esclarecer, hacer conocer la verdad.

No importa cuántos sean, por uno solo ya vale el esfuerzo.

Esto es lo que no entienden nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros empresarios, ocupados en mayorías, sin darse cuenta que, como decían los sabios millonarios, la fortuna se construye centavo a centavo.

No pueden hablar de solucionar los problemas de muchos si no empiezan por atender las necesidades de cada uno; no pueden hablar de las economías regionales, por poner un ejemplo, si no atienden las necesidades de los pueblos con menos habitantes.

Una vez un reconocido editor de un medio gráfico de mucho renombre pero poca venta de ejemplares, me preguntó cómo era posible que nuestra revista (que gerenteaba por entonces) vendía 100.000!!! ejemplares, cifra inalcanzable para casi ninguna de las publicaciones de la Argentina. Le respondí: “¿Sabe cuántas revistas vendemos en Villalonga?…A lo que mi interlocutor entre sorprendido, con cara de desconocer donde quedaba y absorto, contestó meneando la cabeza en señal de no…5, le respondí…Más cara de asombro. ¿Sabe cuántas localidades hay como Villalonga en el país?, volví a preguntar…Otra vez su cara de no entender nada. 10.000?, le dije entre pregunta y afirmación…por 5, le da 50.000…40 mil en Capital y Gran Buenos Aires, 10 mil entre Córdoba, Rosario y grandes ciudades….

Ahhh…Ustedes desde el interior tienen otra visión, dijo mi interlocutor, el famoso editor…

No, solo es que Ustedes viven equivocados muchachos…Concluí. Iba a agregar: “Viven de la publicidad oficial, por eso no necesitan pensar mucho, tienen el monopolio de los medios y se sabe la falta de competencia adormece en los laureles…y los gobernantes salen de entre ustedes, de modo que es un círculo vicioso…” Pero me lo guardé, ¿Qué iba a cambiar? Suficiente con que no me cambien a mí.

Los negocios, la vida política, las soluciones del País, solo tienen éxito si se emprende algo con una misión antes que pensar en un emprendimiento que nos de dinero. Lo mismo que decir, tener un mérito para llegar al éxito

Excepto que éxito se considere tener 100 mil dólares depositados en algún Banco del mundo. Pero mérito, difícil.

Tal vez alguno entienda que esto viene a cuento de que no somos tenidos en cuenta para la publicidad oficial. Sí, justamente, porque si no se presta atención a quienes influyen sobre la opinión de la gente, aunque sea en una mínima medida ¿Cómo prestarían atención a quienes no tiene voz, como los pobres, por más que sean…11 millones ¿ahora?

Mario R. Martín

Editor de Sexta Sección

