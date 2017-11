El gasto público en Bahía Blanca

El contador Hugo Borelli, ex secretario de Economía y Hacienda, de Gobierno y de Planificación de la municipalidad de Bahía Blanca y ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, no hace llegar un muy interesante artículo, publicado en su Blog, haborelli.blogspot.com.ar, donde hace un análisis del presupuesto municipal de Bahía Blanca.

Evolución del Presupuesto Municipal de Bahía Blanca 2010-2017

“Hoy que están en discusión los gastos del sector público y el intento de racionalizarlos, se me ocurrió hacer este trabajo que intentará demostrar si, para nuestra ciudad, el gasto público aumentó más o menos que la inflación, medido por habitante”.

En estos días, el presidente Macri, en su alocución a los gobernadores, decía: “…Tenemos que ver cómo ordenar las ciudades, porque las ciudades es como que se han salido del curso…”

“Y yo me pregunté, a través de las redes sociales, ¿A cuáles se habrá referido? ¿Está Bahía Blanca incluida en su afirmación? Bueno, intentaré ver con los números y datos duros si encuentro la respuesta a esta última pregunta”.