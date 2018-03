Un artículo explicando cómo Facebook elige los anuncios para los usuarios, y no es espiar a través del micrófono de su teléfono.

El artículo publicado en el Wall Street Journal se titula “Facebook realmente te está espiando, pero no a través del micrófono de tu teléfono”. El artículo describe un fenómeno que mucha gente afirma haber experimentado: hablar sobre un producto o un destino para un amigo, y poco tiempo después recibió anuncios del producto o vuelos baratos al destino que discutieron. Esto lleva a muchos a creer que Facebook está accediendo a los micrófonos telefónicos de los usuarios para escuchar las conversaciones y determinar qué publicidades mostrarles. Pero, según Facebook, no poseen los recursos para analizar el audio de miles de millones de usuarios.

El ex gerente de productos de Facebook, Antonio García Martínez, dijo al Wall Street Journal que ese análisis de datos “afectaría incluso los recursos de la NSA”. El ex gerente de operaciones de Facebook Sandy Parakilas corroboró el reclamo de Martínez diciendo que Facebook “tendría que entender el contexto de lo que dices, no solo de escuchar las palabras. “Parece que la razón por la que Facebook no escucha a los usuarios a través de sus micrófonos no es que se opongan particularmente a la idea, sino porque sería un desgaste para el tiempo y recursos de la compañía. Sin mencionar el hecho de que ya tienen otras formas de saber exactamente qué anunciar a sus usuarios.

La autora del artículo de WSJ, Joanna Stern, incluyó el ejemplo de Facebook mostrando anuncios de Sudafed justo en el momento en que le pidió a su esposo que comprara algo para ella porque estaba resfriado. Stern supuso que Facebook había escuchado su conversación con su marido para sugerir un anuncio para el medicamento, pero tras una investigación, Stern descubrió que la compañía de medios sociales había usado otra forma de rastreo para determinar qué anuncios deberían exhibir. Stern había comprado previamente tejidos y Afrin en una tienda de conveniencia, donde ingresó su número de teléfono para ganar puntos de lealtad en la tienda. Una vez que hizo esto, un recopilador de datos de terceros recopiló información sobre sus compras.

Johnson & Johnson, que produce Sudafed, luego pagó a ese recopilador de datos por la información sobre la compra de Stern. Esto incluiría los datos de su tarjeta de fidelidad como nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. lo que significa que la tarjeta de fidelidad de Stern podría vincularse fácilmente a su perfil de Facebook. Según esta información, y otra información obtenida de aquellos que compraron productos similares a Stern, Johnson & Johnson eligió orientar sus anuncios de Facebook a adultos de 25 a 54 años que compraron Sudafed o una marca competidora.

Facebook también tiene acceso a los detalles de su ubicación debido a la configuración en su aplicación de Facebook, esto se utiliza para obtener una idea general del movimiento de los usuarios y los hábitos de compra. Si un usuario pasa una gran cantidad de tiempo en una tienda específica, es posible que vea más anuncios en Facebook, recordándole que vuelva a comprar allí. Los usuarios pueden combatir esto simplemente en sus iPhones, solo diríjase a Configuración> Configuración de la cuenta> Ubicación y desactive el seguimiento de ubicación y el historial de ubicaciones. Esto debería evitar que Facebook rastree digitalmente todos sus movimientos.

Facebook también monitorea las aplicaciones en las que pasa más tiempo para determinar qué anuncios sugerir, esta es otra solución fácil para los usuarios de iOS que simplemente tienen que navegar a Configuración> Privacidad> Publicidad> y activar Limitar el seguimiento de anuncios. Los usuarios de Android pueden ir a Configuración> Google> Anuncios> Desactivar la personalización de anuncios. El portavoz de Facebook, Joe Osborne, comentó sobre el seguimiento de la información de la compañía diciendo “Cuando la orientación de anuncios se usa bien, mejora la publicidad. Es por eso que construimos nuestras herramientas de focalización de una manera que no comparte la información personal de las personas con los anunciantes y eso le da a la gente control sobre los anuncios que ven”.

Para aquellos que aún les preocupa que Facebook pueda estar escuchando sus conversaciones, puede deshabilitar el acceso de Facebook a su micrófono. En iOS, vaya a Configuración> Privacidad> Micrófono> Facebook y desactive el acceso de Facebook al micrófono. En Android, vaya a Configuración> Aplicaciones> Facebook> Permisos> Deshabilitar micrófono. Esto debería ayudar a las personas especialmente preocupadas por la seguridad a ganar un poco de tranquilidad de que Mark Zuckerberg no está escuchando sus conversaciones.