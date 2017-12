Acuario

El nuevo año va a mejorar mucho, más que en años anteriores la calidad de vida amorosa de los nativos de éste signo va a sufrir un mayor acercamiento a su pareja siempre que quieran aportar más compromiso e interés a su relación.

Los Acuario que se encuentran sin relación van a tener citas potenciales a lo largo del año, compartir cuidar y amar van a ser las palabras clave para encontrar la pareja que han estado buscando.

Piscis

Los Pececitos del zodiaco que ya tienen una relación, pero ya no está tan bien, van a lograr aceptarlo y tomarán la decisión de termina por salud mental y los que gocen de una relación sólida van a acceder a un compromiso más profundo y tal vez lleguen hasta el altar (los que no estén casados todavía).

Para los que se encuentran libres y sin alguna relación en puerta solo deben superar su personalidad tímida y salir a la búsqueda del amor, habrá la posibilidad de varios encuentros y con suerte alguno de ellos es lo que estaban esperando.

La estabilidad que van a conseguir en el amor no quiere decir que tienen la relación perfecta, pero indica que han madurado lo suficiente para llegar a un buen punto en la comprensión del amor.

Aries

El amor en el 2018, va a estar lleno de comprensión son su pareja, quienes se encuentran en una relación que ya no funciona, tendrán la oportunidad de darle fin para no seguir con algo que no los hace feliz y los que están en busca del amor, van a tener dulces comienzos.

Entre los meses de marzo y junio, se abre la posibilidad de los matrimonios o de afianzar relaciones amorosas, pero deben tener cuidado de no creer en falsas promesas, porque en ese periodo todo lo relacionado con el amor va a ser muy intenso.

Éste año, es muy favorable para las citas a ciegas y los rencuentros con amores pasados, pero para conseguir el verdadero amor, deben cambiar su actitud frente a este y permitirse ir más allá de las relaciones esporádicas.

Tauro

En el inicio del año los Tauro van a pasar por conflictos internos en relación al amor, que a la larga les va a ayudar a comprender conceptos, que les permitan mejorar sus relaciones y su vida sentimental.

Los Tauro que ya tienen una relación, van a valorar los lazos que los unen, van a evitar conflictos y lograr avances para mejor la relación y la intimidad, así como para mantener el equilibrio y la estabilidad de pareja.

Los Tauro que están solteros, van a encontrar a una persona con la que podrán compartir intereses y necesidades, que los puede llevar a una experiencia amorosa, nueva y duradera.

Géminis

Muchos Géminis han sufrido situaciones angustiantes y muy estresantes causadas por rupturas amorosas, por lo que el 2018 les regala la oportunidad de componer su vida y conquistar nuevos horizontes en el amor, es ahora o nunca.

Es el momento perfecto para que los Gemelos hagan una reparación en su persona para lograr un cambio interior de forma voluntaria, para que encuentren de nuevo al amor y se renueven.

Los Géminis casados y que quieran continuar con ésa relación, deben prepararse para sufrir muchos conflictos y tratar de salvar su matrimonio; los solteros van a hacer cambios en lo que se refiere a lo que buscan en una relación y van a preferir una buena conversación antes que un excelente físico.

Cáncer

El nuevo año va a tener una actividad muy marcada en cuanto al amo por lo que tendrán el deseo de correr en busca de la pareja ideal, pero para conseguirla tendrán que superar algunas pruebas.

Los primeros meses van a ser los más ajetreados, pero conforme avance el año, la situación cambiará de manera radical, el mejor lugar para encontrar nueva pareja será en el trabajo, con alguien que busque fines comunes.

En la última parte del año van a tener que decidir si formalizan sus relaciones o terminar en separación que, aunque pueda ser en buenos términos, pero puede ser parte de un sacrificio por el bien laboral de los dos.

Leo

Para éste nuevo año su vida amorosa será extraordinaria, la aparición de Saturno y Júpiter, van a permitir que su lado sensible y su lado sensual aumenten al máximo por lo que serán más irresistibles que de costumbre.

Por igual los solteros y los que ya tienen una relación, van a experimentar cambios importantes en su vida amorosa, si han sufrido dolor en ella, las recompensas que van a obtener serán duraderas y satisfactorias.

Virgo

La vida amorosa para los nativos de Virgo en éste año que empieza va a ser muy turbulenta, pero les va a permitir gozar de buenos romances que los va a llevar a encontrar el amor verdadero que tanto han buscado.Tendrán un gran periodo para disfrutar de momentos eróticos y sensuales sin precedentes y podrán mantener sus emociones bajo control durante todo el año a pesar de que van a sentir el amor más fuerte que nunca.

Los solteros van a conocer al amor de su vida, y los que están en una relación la van a disfrutar mucho, pero después del primer trimestre del año van a aparecer algunas tendencias negativas que, si logran superar, obtendrán relaciones equilibradas y duraderas.

En éste año tienen que trabajar mucho en la comunicación con su pareja para no tener problemas, los Leo por igual van a tener muchos encuentros románticos, así que suerte para elegir lo mejor.

Libra

El primer trimestre del año va a alterar la vida sentimental de Libra, los va a desorientar por lo que no van a saber bien si quedarse con la pareja que tienen o irse y buscar una nueva.

Llegada la primavera, van a ver las cosas mejor y al entrar el verano tendrán de nuevo todo claro, si continúan con su pareja van a emprender cosas en común y los solteros van a buscar a su nueva pareja, pero pensando más en lo que sienten los demás.

Van a tener pasión y romance casi todo el año, pero deben evitar actuar de forma impulsiva, tendrán que tomar medidas para acceder de forma consiente a mayores compromisos y desarrollar relaciones más amorosas.

Escorpio

El 2018 va a traer muchos contrastes a la vida de los nativos de éste signo, manteniéndolos alejados de sus clásicos actos impulsivos que les pueden causar problemas con su pareja, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

El año promete mucho calor en su vida amorosa siempre y cuando estén dispuestos a ceder en algunas ocasiones, es necesario que sepan que la soledad los puede ir ahogando poco a poco y en silencio.

El año nuevo les va a permitir ver desde una nueva perspectiva a su pareja actual y si son honestos con ella van a fortalecer sus lazos, los que se encuentran solteros van a conocer a una nueva persona que podría ser el amor de su vida.

Sagitario

El 2018 trae nuevos detalles a la vida amorosa de Sagitario contarán con más madurez con respecto a sus sensaciones y van a abrir caminos ideales a una vida amorosa y feliz con menos actos impulsivos hacia sus parejas.

Los nativos de Sagitario tendrán que mantenerse al margen de ofertas irresistibles de amor o de matrimonio, deben pensar todo con mucho cuidado y no se pueden permitir que un tercero dicte su vida y sus movimientos, aunque sientan que encontrar a la pareja ideal les está tomando mucho tiempo.

Para los que tienen pareja es un excelente año para redescubrirse y aumentar su pasión, los solteros preparen las maletas porque un viaje les hará encontrar a una persona con la que vivirán una bella historia de amor y quien sabe tal vez sea su pareja ideal.

Capricornio

La vida amorosa de los nativos de Capricornio éste año va a ser muy amplia deben de dejar de soñar y salir al mundo real, la posibilidad de encontrar el amor verdadero en éste año es infinita.

En el nuevo año deben amar y vivir con intensidad compartir sus sentimientos, gustos y disgustos con una pareja, disipar sus misterios y los enigmas que los rodean para evitar problemas futuros.

A medida que avance el año va a crecer al máximo su estado de ánimo romántico, su pasión, su sensualidad y su deseo sexual, permitiendo a los que están en una relación, un nuevo despertar al amor.