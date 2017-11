Los Valores del Deporte

Un buen momento para un cambio de consciencia

Por Marisa Españon

Cuando hablamos de un deporte, inmediatamente lo asociamos con esfuerzo físico, diversión y algo de salud en la generalidad de la sociedad.

Pero el deporte lleva en lo profundo de su SER, lo que a los atletas los mantiene motivos en busca de la superación, es la LLAMA el FUEGO SAGRADO, y que está representada en cada JJOO, con la ANTORCHA que NUNCA, NUNCA, se apaga, en el corazón de los atletas y tampoco de un JJOO a otro.

Pero, ¿qué aportes pueden el deporte contribuir con las Megas Organización Empresariales o las desprestigiadas Instituciones públicas?, mucho pero mucho más que una mejor calidad de vida.

Quienes fueron y lo son precursores de destinar un tiempo y espacio para el BIENESTAR, es el EJÉRCITO. Como una de la Instituciones más viejas del mundo y predecesora de modelos de organización y gestión, cuenta en su esquema verticalista un Área destina al Bienestar. Si bien esta área esta creada para mantener al Soldado entrenado o preparado para una posible situación bélica, también cumple una función mucha más trascendente, es ; en la retaguardia, o sea en el lugar donde el soldado debe a recuperarse, física, mental y espiritualmente, luego de estar varios días tal vez en un pozo de trinchera, combatiendo, etc. Pero en épocas de paz, esta área sigue funcionando y sirve para forjar lazos.

Es desde allí el valor de que cada Empresa o Institución, mediante el área, departamento o sector de RRHH, prevea una seria de acciones para cuidar su CAPITAL MAS VALIOSO, el HUMANO.

En las últimas décadas, varias empresas, están planificando una serie de actividades y acciones para sus empleados, que van más allá de la fiesta de fin de año, y comenzaron a promover el día de la familia, un torneo de futbol, algunas charlas de salud, sumar cartelera sobre hábitos saludables, etc.

Pero aun la brecha es amplia, ya que promover un CAMBIO DE CONSCIENCA, tal vez nos lleve décadas, visto que como sociedad estamos insertos en un sistema educativo, donde el niño escolarizado desde los 5 años hasta los 18 años, recibe un boletín o libreta de notas totalmente individualizado, donde no cabe ni la más mínima importancia sobre el “otro”, y ni que hablar sobre motivar dones o talentos, la educación solo da información y más información en tiempo casi imposible de digerir. Entonces cuando como sociedad pedimos o hablamos de SOLIDARIDAD, no sabemos que es.

Si hablamos de los nuevos valores de nuestra cultura donde el capitalismo al cual todos, de una u otra manera somos participes, y fomentamos una sociedad de CONSUMO, donde cada día quiero más y más y nunca me alcanza ni el dinero ni el tiempo.

Pero estamos en un “CAMBIO DE EPOCA” (como dice un gran Filósofo y Maestro Argentino Roberto Pérez), sabemos que esto no va más, y hay agrupaciones, asociaciones, fundaciones, etc, que están buscando un nuevo SER, una nueva conciencia COLECTIVA, una vuelta a la NATURALEZA, a lo Slow, etc.

Y aquí es donde los deportes y las actividades físicas, están creciendo día a día porque la alarma del cuerpo se ha prendido y nos indica luz roja.

Retomando el título de esta nota, que hace hincapié en los valores, y me pregunto, ¿dónde se deberían enseñar los valores?, creo que todos coincidimos; 1ro en la casa, en la familia, la escuela, pero también sabemos que hay una gran crisis por ahí.

Los Valores no se intelectualizan,” no se imponen son imponentes” (Roberto Pérez), y son pocas las vivencias que un niño en pleno desarrollo los experimenta. Es allí donde un papa o mama, decide que su nene haga o valla a futbol “para que se sociabilice” o los “scout” para que salga de la compu…y el problema apunta al niño, dejando en evidencia algo que está quebrad, la FAMILIA, que es el 1er EQUIPO, es la primer experiencia que comparte. Pero volvemos a la crisis social y cultural, ¿dónde puede haber EQUIPO?, si para que el adolescente salga del frente de la compu y haga “algo”, hay que pagarle así corta el pasto. Que lejos estamos de ser un equipo. En otra oportunidad hablaremos que es un EQUIPO que no es lo mismo que GRUPO.

Es así como luego este joven, ingresa al mundo laboral, con una carrera universitaria o terciaria o un oficio o como pasante, y a ese nuevo mundo comienza a insertarse.

Para las Empresas, estas últimas décadas han vivenciado una revolución en las modalidades laborales, con generaciones de jóvenes donde ya no los motiva solamente un buen sueldo, una buena obra social, un buen sindicato, un buen puesto, descuentos, beneficios, etc., esto no hace que den lo mejor de sí, ni que hablar del compromiso con las funciones.

Hay modelos de empresas que están siempre entre los primeros puestos en las estadísticas en las cuales, los jóvenes las eligen o quieren ingresar a trabajar en ellas por algo tan simple pero sumamente importante “el clima laboral, y la posibilidad de seguir desarrollándose como personas”, un ejemplo de ello es Tarjeta Naranja. Cabe aclarar y no es un detalle menor uno de los socios fundadores y líder de la Empresa es Profesor en Ed. Física. Él tiene más que claro, el crear un ámbito laboral alegre, donde se disfruta el trabajo y el concepto de equipo funciona sobre rieles.

Pero, ¿qué hay de misterioso en el deporte, que fomenta los VALORES? Hay una serie de pilares propios como; la persona elige hacer ese deporte/actividad, está dispuesto a superarse, sabe que hay un sacrificio, sabe que no hay un rédito económico directo y que muchas veces va a tener que poner de su bolsillo, pero está seguro que hay un deseo un LLAMA de fuego que lo impulsa. Sumado a esto, es tal vez un momento de encuentro con amigos, de disfrutar una actividad que les place al aire libre, es conocer nuevas personas, viajar y tal vez probar sus límites.

Si las Empresas o Instituciones, comenzaran a apreciar los beneficios del deporte o la actividad física más allá que contribuya a disminuir enfermedades, lesiones o inasistencias, es fomentar hábitos saludables de alimentos, descanso, postura y relaciones personales.

Pero estos programas deberían estar bien encadenados con la filosofía de la empresa, el diagnostico de las necesidades de los RRHH, haciendo un seguimiento y evaluación de resultados.

Es un gran momento, para que comencemos a hacer un CAMBIO de CONSCIENCIA, y empezando por las organizaciones, Instituciones Publicas Privadas y/o Empresas, esto puede tener un efecto cascada, porque cada persona, puede trasmitir o contagiar a su familia comunidad y promover un CAMBIO sustentable.

Marisa Españon

Miembro del cuerpo docente en Instituto de Educación Física 810 – Club CAI, Comisión de Actividades Infantiles – Posgrado en Manager y Derecho Deportivo FIFA.