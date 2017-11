“El Concejo Deliberante de Bahía Blanca convoca a participar de una jornada de análisis, en donde se abordará la importancia de evitar los comentarios en toda nota periodística relacionada con niños, niñas y/o adolescentes, haciendo mención que la ordenanza 653 del año 2016, invita a los medios a no permitir comentarios a notas relacionadas con ellos”, dice el comunicado que nos hacen llegar.

Nos resulta hipócrita.

Los comentarios, se sabe, pueden hacerse a través de la escritura o de imágenes. Significan de igual manera una forma de escandalizar a los menores de edad, como a muchos mayores, aunque no es lo que aquí se trata.

Pues bien, la mayoría de los medios a quienes se les recomienda esto, no solo no lo respetan sino que reciben su buena pauta publicitaria.

Que las cosas son así, se aceptan con resignación, tratando de editar un producto que no solo NO muestre imágenes o comentarios inapropiados y por el contrario ofrezcan ilustraciones que ejemplifiquen sobre la belleza, la verdad y la bondad.

Que no sea este medio merecedor de la pauta oficial del Concejo, con dinero de los contribuyentes, se recuerda, nos tiene sin cuidados, pero que encima vengan a decir que no se haga lo que hacen quienes apoyan publicitariamente, suena a burla, a ofensa de nuestra capacidad de entendimiento y es una clara muestra de discriminación.

Nada hacen para aliviar la corrupción, la inseguridad, la violencia, el desempleo, la pobreza o los abusos a menores, por negligencia, ignorancia o desidia. Ante ello preferimos propuestas antes que críticas, enseñanzas antes que escándalos. ¡Pero por favor! ¡Callen antes de hablar de cosas que no saben, no pueden o no quieren cambiar, porque esto si no se soporta!

Mario R. Martín