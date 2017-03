AcercArte en Coronel Dorrego,

Sábado 1 y domingo 2 de abril de 2017 – 15:00 a 23:30 horas – Plaza Manuel Dorrego – Av. Ricardo Fuertes y Av. Santagada – Coronel Dorrego.

Organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Gestión Cultural, comenzó el 7 de mayo de 2016 el primer programa cultural que recorrerá los 135 municipios bonaerenses.

“Para nosotros es un gran desafío llevar a cabo un programa de esta magnitud, que acerca cultura de excelencia, en distintas disciplinas, a los bonaerenses. Trabajando en equipo con los municipios e incluyendo artistas provinciales. El acceso a la cultura siempre posibilita el desarrollo de mejores personas y sociedades”. –Alejandro Gómez, Ministro de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

AcerArte es una propuesta cultural estatal, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se realizará en todos los municipios del territorio bonaerense. El objetivo es generar un vínculo más cercano entre la cultura, los municipios y que la gente disfrute y participe de las intervenciones que se realizan gratis y en su ciudad, integrando a los artistas nacionales con los regionales.

El programa tiene diferentes actividades para todo público, que se desarrollaran alrededor de la plaza principal o un espacio tradicional de cada sitio. Habrá a lo largo del día shows de stand up, arte callejero, una biblioteca móvil con libros a disposición, charlas, lecturas; talleres de reutilización creativa para todas las edades; danza callejera; artes plásticas; espectáculos infantiles; conexión con la biblioteca digital; un cine móvil y un cine 360º; bandas en vivo y teatro con obras de reconocidos artistas.

El retiro de entradas para las obras de teatro se realiza cada uno de los días en el puesto de informes desde las 15 horas.

Programa

Actividades permanentes de ambos días

Biblioteca digital: La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Bajá la APP y leé los mejores libros GRATIS desde tu celular o ingresa a www.gba.gob.ar/letrasabiertas

De 15.00 a 20.00 h – ARTE CALLEJERO: Unidos Crew.

De 15.00 a 20.00 h – BIBLIOTECA: Préstamo de libros – Livings de lectura.

De 15.00 a 20.00 h – TALLERES DE REUTILIZACIÓN CREATIVA: Taller de fotografía estenopeica – Espacio de juegos – Taller de espirógrafos y recorridos espaciales.

Sábado 1/4

15.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

15.00 h – CINE MÓVIL: La era del hielo 5: Choque de mundos (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 94’.

15.30 h – BIBLIOTECA: Chicos con cuentos, chicos contentos – Espectáculo de narración oral escénica basado en una selección de cuentos infantiles, trabalenguas y adivinanzas, a cargo de Alejandro Magnone.

16.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Duración: 26’.

16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h – INFANTILES: Los Tutú.

17.30 h – STAND UP: Pablo Vasco.

18.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

18.00 h – CINE MÓVIL: Permitidos (Adultos) – Argentina, 2016, 106’. Con Lali Espósito y Martín Piroyansky.

18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h – BIBLIOTECA: Literatura y rock – Charla con Sergio Marchi.

19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.

19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h – MÚSICA: Los Pericos.

21.30 h – TEATRO: La denuncia. Con Marcelo Mazzarello, Marcelo Xicarts, Gastón Ricaud, Federico Cécere. En el Teatro Municipal Español, Hipólito Yrigoyen 850. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).

Domingo 2/4

15.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.

15.00 h – CINE MÓVIL: Trolls (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 92’.

15.30 h – BIBLIOTECA: Cartas de Provincia – Taller de escritura creativa.

16.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h – INFANTILES: Babel Orkesta.

17.30 h – STAND UP: Mariano Potel.

18.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Duración: 26’.

18.00 h – CINE MÓVIL: Kryptonita (Adultos) – Argentina, 2015, 80’. Con Juan Palomino, Diego Velázquez, Pablo Rago.

18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h – BIBLIOTECA: Literatura y cine – Charla con Diego Paszkowski.

19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.

19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h – MÚSICA: Axel.

21.30 h – TEATRO: Juan Pablo Gereto es su maestra normal. Con Juan Pablo Gereto. En el Teatro Municipal Español, Hipólito Yrigoyen 850. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).

Fuente: Ezequiel Perín – Prensa – Ministerio de Gestión Cultural – Provincia de Buenos Aires.