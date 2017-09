De Rusia con música

OAS -Temporada 2017-

El Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires y Organismos Artísticos del Sur (OAS) ofrecerán un nuevo Concierto Sinfónico con la dirección del maestro invitado Leonardo Rubin. El espectáculo contará con la participación de la Orquesta Sinfónica y el solista de violín Jeremías Petruf.

Viernes 8 de septiembre de 2017 – 21:00 horas – Teatro Municipal – Alsina 425 – Bahía Blanca.

Entrada general: $ 60.- Se pueden adquirir en boletería del Teatro, de 17:30 a 20:30 horas.

Se interpretará el siguiente programa, con obras de compositores rusos:

La procesión del Sardar, de Ippolitov-Ivanov.

Concierto para violín en Re Mayor, de Tchaikovsky.

En las estepas del Asia Central, de Borodin.

Francesca da Rimini, de Tchaikovsky.

Leonardo Rubin

Nació en Santa Fe, es actualmente Concertino Adjunto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca.

Inició sus estudios de violín con Fernando Sala, continuándolos luego con Mary Barg en Rosario, Szymsia Bajour en Buenos Aires y Daniel Zisman en Berna, Suiza.

Participó en cursos dictados por los maestros Humberto Carfi, Alberto Lysy, Eduardo Vasallo, Jörg Ewald Dähler y Hans Heinz Schneeberger en la República Argentina, Suiza, Italia y Francia.

De 1984 a 1986 fue integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, así como de diversas formaciones camarísticas, presentándose en numerosas salas del país.

En 1985 fue seleccionado para integrar la Orquesta Latinoamericana de Juventudes Musicales en Montevideo, Uruguay y en 1986 para participar de la Orquesta Mundial de dicha entidad, que se reunió en Polonia.

En el mismo año se radicó en Suiza donde, además de continuar sus estudios, desarrolló una intensa actividad musical, integrando numerosos organismos sinfónicos y camarísticos entre los que se destacan la Orchestre des Rencontres Musicales de Lausana (solista) Orquesta Sinfónica de Zürich (solista), Orquesta de Cámara de Burgdorf (concertino), Orquesta de Cámara de Neuchâtel(solista) y Terzetto-Quartetto Novanta.

Desde 1990 y hasta 1996 se desempeña como concertino y vice director de la PTT Orchester en Berna, además de ser contratado como Maestro preparador en diferentes instituciones de Suiza.n En 1996 fue invitado a dirigir en el Encuentro Anual de Orquestas Suizas en la ciudad de Olten. Desde 1990 hasta 1998 fue titular de la clase de violín en el Círculo Lemánico de Estudios Musicales (CLEM) en Lausana.

En 1998, luego de presentarse como solista y director con la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, se radica en esta ciudad, siendo designado Director Adjunto de la OSPBB, cargo que ocupó hasta septiembre de 2003, y titular del Ensamble AD HOC de dicha institución.

Durante estas cinco temporadas se presentó al frente de la OSPBB, así como del Ensamble AD HOC, con el cual realizó diversos ciclos de conciertos, con gran éxito de público y prensa, así como el compacto Compartiendo Tangos.

En el 2001 se presentó, con el Quinteto de Pablo Mainetti, en el Lincoln Center de Nueva York y en febrero de 2006, dirigió el estreno de “Fuga parisina” de dicho compositor, en el marco del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires y la grabación de la misma en el compacto Partes de la suma del año 2011. En junio de 2002 fue invitado a dirigir en el prestigioso Festival de Hot Springs en Arkansas, Estados Unidos. Participó , en carácter de invitado en el National Music Festival, desarrollado en el estado de Maryland, Estados Unidos.

Ha sido convocado para dirigir diferentes organismos, como la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata, Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca , la Camerata Académica del Teatro Argentino de La Plata y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan.

Jeremías Petruf

Nacido en 1991 en Bahía Blanca, comenzó sus estudios de violín a 8 años de edad con el Maestro ruso Denis Golovin. Continuó su formación con el Mtro. Esteban Raspo en Bahía Blanca y en Suiza, con el solista de fama internacional Massimo Quarta en el Conservatorio della Svizzera Italiana. En dicho conservatorio obtuvo los diplomas de “Bachelor of Arts in Music Performance” y el “Master of Arts in Music Performance”, recibiendo las más altas calificaciones. Gracias al gran desempeño en sus estudios, fue ganador de la Beca Teresa Grüneisen del Mozarteum Argentino.

Se perfeccionó en Argentina con los maestros Freddy Varela Montero y Pablo Saraví, y en Suiza con Enrico Dindo, Stefano Molardi, Aldo Campagnari, Nora Doallo, Pavel Berman, Saiko Sasaki y Omar Zoboli, Tamàs Major (concertino de la Orquesta della Svizzera Italiana) y Mikhail Kopelman (Cuarteto Borodin). Fue subvencionado por el fondo de Becas del Conservatorio della Svizzera Italiana para tomar clases con el prestigioso “Quartetto di Cremona” en la Accademia Stauffer de Cremona.

Fue concertino de la Joven Orquesta del Club Argentino de Bahía Blanca (JOCA) y la Orquesta del Bicentenario Argentino, e integró la Academia Orquestal del teatro Colón de Buenos Aires. Participó como concertino en la Orquesta de Cámara de Lugano Suiza y realizó una grabación transmitida por TV de dicha ciudad con su cuarteto de cuerdas “Tetrarchi”.

En los últimos años se ha presentado junto a diversas orquestas en importantes salas de Suiza, Italia, España e India, y como solista y camarista compartió escenario junto a músicos de la talla de Massimo Quarta, Enrico Dindo, Danilo Rossi y Stefano Molardi.

En el último año ganó el primer premio del concurso musical Ciro Pinsuti de la ciudad de Sinalunga en Italia. Además resultó ganador de la audición para ser admitido en la “International Chamber Philarmonic Orchestra” de Suiza.

