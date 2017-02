La frase corresponde al Intendente de Coronel Pringles, Carlos Berterret, quien anunció la reapertura de la Escuela Municipal de Música, cerrada en el 2011.

Acompañado por la Directora de Cultura, Alicia Gómez, el Secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Casey y por quien será el Coordinador de la Escuela, Alberto D’Alessandro, Berterret brindó una conferencia en horas de la tarde, en la Sala Dardo Rocha de Casa de Cultura.

Para explicar la importancia de la educación artística, Berterret comentó: “había una profesora mía de Trabajo Social que decía que lo que no se habla, se hace síntoma. Esto es que lo que no se habla, luego repercute en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis. Y luego de mucho años de trabajo me doy cuenta que no es lo que no se habla, es lo que no se expresa. Por lo tanto toda forma de expresión artística repercute, comunica”.

“La música es una actividad que convoca y moviliza. Es un espacio de inclusión, de socialización, de utilización productiva del tiempo libre y de expresión. Por lo tanto es un espacio de esperanza para los pringlenses. Esperanza en un proceso creativo colectivo, que se comparte. Eso es esperanza” comentó el Jefe Comunal frente a los medios.

Disciplinas e inscripciones

Para la Directora de Cultura, Alicia Gómez, este reinicio de actividades significa cumplir uno de los objetivos que se planteó para la gestión cultural de Pringles y precisó algunas cuestiones organizativas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas tanto para docentes -hasta el 10 de marzo-, como para alumnos -hasta el 15 de este mes- en las diferentes disciplinas. En el caso de los alumnos se trata de una preinscripción para tener un panorama del interés real de los alumnos, mientras que los profesores se elegirán por concurso.

Se pueden anotar chicos desde 4º año de la primaria y según las edades se conformarán dos grupos: de 4º a 6º año y de primer año de secundaria en adelante. Las disciplinas propuestas para este 2017 son: Lenguaje Musical, Grupo instrumental y vocal, Guitarra, Bajo, Piano, Batería, Violín, Saxo y Práctica vocal. Las clases comenzarán en abril.

La Escuela seguirá funcionando en su tradicional sede, en Avenida 25 de Mayo y 20, al lado del Tanque de Agua.

Para consultas e inscripciones, los interesados deben contactarse con Casa de Cultura (Cabrera 459), Teléfono 46-2680 o 46-6166, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. También pueden hacerlo al mail: cultura@coronelpringles.gov.ar

Fuente: Dirección de Comunicación – Municipio de Coronel Pringles.