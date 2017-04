El neurocientífico Facundo Manes presentó en el marco de la FISA 2017, que se realizó en Bahía Blanca del 11 al 16 de abril próximo pasado, su último libro, “El cerebro argentino”.

El autor, sostuvo que el trabajo “intenta explicar cómo influyen los demás en nosotros. En cómo la cultura y las historias inciden en la manera que sentimos, pensamos y decidimos”.

Manes, explicó que “la idea es invitar a pensar a la gente, y evaluar si lo que impide el desarrollo argentino no son esos sesgos que tenemos. No contamos con tiempo para tomar decisiones racionales y vivimos en forma automática, en base a experiencias y aprendizajes que constituyen atajos o sesgos, que quizá sean los que impiden desarrollarnos, que nos hacen pensar en lo inmediato y no en el largo plazo”.

Consultado sobre un posible ofrecimiento de cara a las próximas elecciones, Manes consideró a la política como “una herramienta enorme de transformación social. Hoy contribuyo con mi país desde lo mío, que es la ciencia y la educación. Pero la verdad es que no tuve ningún ofrecimiento concreto”.

Por último, opinó que el país “se encuentra en un estado de ordenar la economía, para comenzar luego una etapa de crecimiento que permita invertir en lo importante: educación, ciencia, innovación y tecnología”.

Facundo Manes

Es un neurólogo clínico y neurocientífico argentino, nacido en Quilmes, el 11 de enero de 1969.

Creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), presidente de la Fundación INECO y rector de la Universidad Favaloro.

Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)4 y del Australian Research Council (ACR) Centre of Excellence in Cognition and its Disorders.

También preside la World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders.

Es profesor de Neurología y Neurociencias Cognitivas de la Facultad de Medicina y de Psicología de la Universidad Favaloro y de Psicología Experimental en University of South Carolina, EE. UU., y profesor visitante del Departamento de Neurología de University of California San Francisco (EE. UU) y de Macquarie University (Sydney, Australia).

Ha escrito los libros “Convivir con personas con Alzheimer u otras Demencias”, “Tratado de Neuropsicología”, “Usar el cerebro” y “El Cerebro Argentino”, cuya presentación en Bahía Blanca acabamos de comentar.

