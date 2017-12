Un campo de refugiados, octubre de 2017 – Kevin Frayer

«Una historia particular es la clave de la concepción cristiana del hombre, de su moralidad en la relación con Dios, con la vida y con el mundo. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, en esa Presencia que, por muy distraídos y desmemoriados que estemos, ya no conseguimos eliminar de la tierra de nuestro corazón –por lo menos no completamente– gracias a la tradición mediante la cual ha llegado Él hasta nosotros» (Luiggi Giussani)

Comunión y Liberación – Manifiesto de Navidad 2017

Foto: Un campo de refugiados, octubre de 2017 – Kevin Frayer