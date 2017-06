Asoma Braian Quevedo

Campeonato Asociación Zonal de Karting

La tercera fecha del Campeonato de la AZK se disputó en el Kartódromo de Mar del Plata. El volante de Bahía Blanca, Braian Quevedo, hizo su debut en la divisional Junior, donde finalizó en el 11º lugar.

El kartódromo “Ciudad de Mar del Plata” fue el escenario para un nuevo debut en esta temporada del piloto Braian Quevedo. En la tercera fecha del Campeonato de la AZK, Braian debutó en la divisional Junior.

La actividad comenzó con muy buenos parciales, logrando un buen rendimiento previo a la clasificación. Pero el juego de neumáticos que calzó, no le cayeron bien al sellado #99 del bahíense, quien penó en los relojes, quedando bastante relegado en el clasificador oficial.

Partiendo desde la última fila en la segunda de las series, Braian pudo mantener un ritmo constante que le permitió avanzar algunas colocaciones, llegando a ubicarse en la 4ª posición. Sin embargo, a poco del final, un fuera de pista, lo relegó nuevamente al final de la fila india.

Tras algunos trabajos en su unidad, se dispuso a correr en la decisiva con intenciones de remontar desde el fondo. Con una buena largada, logró avanzar un par de colocaciones, que mantuvo hasta el cierre de la competencia, donde el banderazo final lo recibió en el 11º lugar.

“No me voy conforme con el resultado final” afirmó Quevedo luego de finalizada la jornada, quien detalló “Habíamos arrancado bastante bien en la previa, con chasis prestado y motor alquilado. Pudimos acomodarnos bastante rápido. En los entrenamientos del sábado, con unas gomas usadas metimos un muy buen tiempo, que nos ilusionó a pensar que podíamos estar entre los cuatro o cinco de adelante. Pero evidentemente la goma que nos tocó para la carrera no era buena. En la clasificación, en lugar de mejorar, nos fuimos para atrás. En la serie, pude mejorar largando desde atrás. Llegué a estar 4º, pero me pasé en una curva y volví a quedar en el fondo”.

Respecto a su actuación en la decisiva expresó “Trabajamos bastante en el auto antes de la final y eso se notó en la carrera. Pude largar bien y avanzar un par de colocaciones. El karting estaba más firme, era otra cosa manejarlo. Pero no pudimos llegar más adelante”. Luego agregó: “Los parciales que estamos teniendo son buenos, sólo nos falta redondear. Seguramente en las próximas carreras iremos sumando más experiencia y daremos pelea”.

Finalmente completó: “Quiero agradecerle a mi familia, a todo mi equipo, y a mis sponsors Tecnophos, YPF 9 de Julio y Colón, Comar Design, Casa Bernabé S.C.A. y Shell Comercial Bahía Blanca S.A.”.

Campeonato Asociación Zonal de Karting (AZK) 2017

3ª fecha

Kartódromo “Ciudad de Mar del Plata”, Camet (Buenos Aires)

Junior

Clasificación: 1. Sala, Ezequiel 42,866

1ª Serie: 1. Sala, Ezequiel, 2. Bozzone, Luca, 3. Abasciano, Franco.

2ª Serie: 1. Corvino, Matías, 2. Momeño, Ramiro, 3. Samcov, Franco.

Final: 1. Sala, Ezequiel, 2. Bozzone, Luca, 3. Rodriguez, Lautaro, 4. Abasciano, Franco, 5. Samcov, Franco, 6. Momeño, Ramiro, 7. Vedoy, Agustin, 8. Moron, Nahuel, 9. Tambascio, Leonel, 10. Vidosa, Franco, 11. Quevedo, Brian, 12. Tambascio, Agustin, 13. Corvino, Matias.

Campeonato Extraoficial: 1. Rodriguez, Lautaro 74, 2. Sala, Ezequiel 53, 3. Momeño, Ramiro 50. 15. Quevedo, Braian 1,5.

Para más información sobre los campeonatos en los que participa Braian Quevedo ingresar a www.e-kart.com.ar.

Fuente: E-Kart Virtual Press – info@e-kart.com.ar