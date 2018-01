Listos para comenzar el nuevo año, sepamos que dicen las predicciones astrológicas. ¿Qué cambios veremos, qué noticias habrá?

Visión general

2018 será testigo del cambio de Signo de Urano, que después de años en Aries entre mayo y noviembre hará su primera entrada en Tauro, donde permanecerá en un plan estable en los años siguientes. Una gran noticia para los del signo de Tauro, quienes tendrán que prepararse para grandes transformaciones.

También para quienes son de Escorpio será un año fundamental: con Júpiter en el Signo hasta noviembre y Urano en oposición en la parte central, querrán que todo revolucione.

Capricornio finalmente será bueno, mientras que para Cáncer, Piscis y Virgo este cambio será una buena ayuda.

El segundo pasaje se refiere a Júpiter , que hasta noviembre permanecerá en Escorpio , y luego pasará a Sagitario . Por lo tanto, la mayor parte del año podría ser testigo de la expansión de los amigos de Piscis, Cáncer, Capricornio y Virgo, que finalmente recuperarán la confianza en sí mismos.

Cuando el planeta de la expansión y el bienestar pase a Sagitario, recordará a los amigos de Sagitario, Leo, Aries, Acuario y Libra.

¿Las diez mejores estrellas recomendadas? Los piscianos serán quienes beneficiarán la mayoría de los cambios planetarios. Capricornio, Tauro, Escorpio y Virgo también son buenos.

Tabla de entradas para los tránsitos planetarios para 2018

Planeta Plutón

Está en Capricornio. Favorece: Tauro, Capricornio, Virgo, Piscis, Escorpio. Estimula: Cáncer, Aries, Libra.

Planeta Neptuno

Está en Piscis. Favorece: Tauro, Capricornio, Piscis, Escorpio, Cáncer. Estimula: Virgo, Sagitario y Géminis.

Planeta Urano

Está en Aries hasta el 15 de mayo de 2018, cuando pasará a Tauro. Permanecerá allí hasta el 6 de noviembre de 2018, cuando regrese a Aries. En Tauro favorece: Tauro, Capricornio, Virgo, Piscis, Cáncer. Estimula: Escorpio, Leo, Acuario. En Aries favorece: Aries, Leo, Sagitario, Acuario, Géminis. Estimula: Cáncer, Libra y Capricornio.

Planeta Saturno

Está en Capricornio. Favorece: Tauro, Capricornio, Virgo, Piscis, Escorpio. Estimula: Cáncer, Aries, Libra. Planeta Júpiter.

Júpiter

Está en Escorpio hasta el 8 de noviembre de 2018 cuando pasará a Sagitario.

En Escorpio. Favorece: Escorpio, Piscis, Cáncer, Virgo, Capricornio. Estimula: Tauro, Acuario y Leo.

En Sagitario. Favorece: Sagitario, Aries, Leo, Libra, Acuario. Estimula: Géminis, Piscis y Virgo.

Signo por signo

Acuario (20 enero – 18 febrero)

En años anteriores las estrellas han reservado trabajo y satisfacciones personales destinadas a hacer que su camino sea estable. Solo los resultados que en 2018 serán probados por Júpiter en Escorpio. No pierda de vista los resultados logrados y sea constante. Urano en Aries te ayudará, pero entre mayo y noviembre será en Tauro y puedes intentar cambiar las cartas sobre la mesa en un momento inapropiado. Afortunadamente, en noviembre, Júpiter llegará a Sagitario para defenderte con una espada desenvainada.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

¡Piscis no puede esperar para dejar atrás los pesados años previos en un paquete todo incluido! ¡Bien, 2018 será todo tuyo! Saturno, Plutón, Neptuno, Júpiter, Urano entre mayo y noviembre indican que serán los protagonistas de eventos que finalmente serán positivos. Tal vez te conformarás con la serenidad, ¡pero tendrás mucho, mucho más! La suerte te amará y solo tienes que intentar unirlos haciendo las acciones y elecciones correctas. Ojo a Júpiter entre noviembre y diciembre cuando estará en Sagitario e indicará tensiones pequeñas, pasajeras.

Aries (21 marzo – 20 abril)

Aries tendrá que lidiar con Saturno y Plutón en su contra. Un pasaje desafiante, pero superable si se muestra reflexivo, prudente y prudente. Los dos planetas pedirán crecer, desarrollar conciencia, para evitar conflictos innecesarios que se evitarán tanto como sea posible, so pena de estar a menudo en problemas. Para ayudarte, Urano en Aries y desde noviembre el generoso Júpiter: un apoyo fundamental para afinar tus proyectos y cerrar 2018 bien.

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Tauro definitivamente estará en el punto de mira. Saturno, Plutón y Neptuno favorables y el tiempo de Júpiter te empujarán hacia una transformación continua, a veces lenta y a veces más rápida. Urano en Tauro de mayo a noviembre coagulará por primera vez estos cambios, que lo harán visible. Pero en los próximos años, se esperan constantes convulsiones: esta será solo una primera fase, y cuanto más explote los excelentes pasos planetarios, más beneficios tendrá esta fase para toda su vida.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Los gemelos abren el año, suspirando de alivio: ¡finalmente Saturno se ha quitado sus órbitas! Además, hasta mayo, Uranus te consentirá, quien se hará cargo de las noticias y te ayudará a cambiar si lo deseas. De las incomodidades previas, solo tomarás Neptuno hostil, lo que a veces te hará confundir e inseguro. Un ojo para los pasos en falso en el campo económico desde noviembre en adelante: será el consejo de Júpiter en Sagitario.

Cáncer (21 junio – 20 julio)

Lo más probable es que el cáncer tenga un año entre las complicaciones y los éxitos. Como sucede durante años, las contradicciones serán el pan cotidiano, pero con una diferencia: que en 2018 aprenderá a creer en sí mismo y tendrá menos temores para enfrentar los cambios.

Saturno en oposición te pedirá responsabilidad y compromiso, pero con Júpiter y Neptuno siempre podrás reaccionar de la manera correcta. Además, entre mayo y noviembre disfrutarás de la positividad de Urano en Tauro que te ofrecerá situaciones favorables en los próximos años.

Leo (21 julio – 21 agosto)

¡Júpiter en Escorpio será una amenaza solo si te dejas tentar por el deseo de dar el paso más largo que la pierna! Urano en Aries será el patrocinador de cambios positivos, te dará energía y un gran deseo de hacerlo. Ojo, sin embargo, entre mayo y noviembre: Urano en Tauro podría hacerte impulsivo, con el riesgo de ceder al entusiasmo fácil y hacer explotar los sólidos resultados obtenidos en años anteriores. Los últimos dos meses del año son muy favorables y afortunados.

Virgo (22 agosto – 22 setiembre)

La Virgen recuperará el tono, la determinación, la confianza en sí misma, y finalmente se sentirá lista para recibir oportunidades que pueden mejorar su vida. Un poco de suerte será la recompensa adecuada para esta nueva actitud, madurada por Saturno y Plutón en Capricornio y por Júpiter en Escorpio y por Urano en Tauro entre mayo y noviembre . A pesar de Neptuno, quien desde Piscis intentará, en algunos momentos, socavar tus certezas. A fin de año, con Júpiter en Sagitario, ojo a los pasos en falso.

Libra (23 setiembre – 22 octubre)

Libra no tendrá un año simple, entre Plutón y Saturno en Capricornio y Urano en Aries que lo empujará a continuas transformaciones, a revisiones fundamentales que pueden no ser fáciles. Toda la estructura de tu vida estará en tela de juicio: así que reflexiona y deja ir solo las ramas podridas, las situaciones que ya no tienen sentido para ti.

En noviembre, Júpiter en Sagitario hará que tu viaje sea menos difícil y continuarás más fuerte que nunca.

Escorpio (23 octubre – 22 noviembre)

¡El Escorpión se preparará para un año de grandes éxitos y noticias! Saturno y Plutón lo reclamarán en Capricornio, lo que hará que los resultados sean sólidos, Neptuno en Piscis lo confirmará y, sobre todo, Júpiter en Escorpio lo dirá . Entre mayo y noviembre, con Urano en Tauro, verán los cambios que tendrán lugar en los años siguientes. ¡Mira atentamente y prepárate!

Sagitario (23 noviembre – 20 diciembre)

Sagitario proviene de los años de Saturno en el Signo. Pero sale bien, gracias a los favores de Urano que cuando estará en Aries continuará fomentando la novedad y la conciencia. Solo Neptuno en Piscis socavará tus certezas, especialmente las afectivas, dejando un espacio en tu corazón que tendrás que reconocer y aprender a llenar. Y en noviembre, Júpiter estará en Sagitario: cerrándose entre los diez primeros.

Capricornio (21 diciembre – 19 enero)

Finalmente tendrá la venganza que ha estado esperando durante años. Sí, querido y querido amigo, 2018 verá tu ascenso profesional o social, o personal: depende de tus metas, de lo que siempre has soñado. Por supuesto, como siempre, nada se te dará: pero con Saturno y Plutón en Capricornio serás una roca y con Júpiter en Escorpio tendrás las oportunidades que deseas. ¡Y qué maravilloso Urano en Tauro entre mayo y noviembre: una primera prueba de las ricas noticias que te esperan en los años siguientes!