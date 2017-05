Llega a General La Madrid el programa AcercArte, una de las propuestas artísticas más ambiciosas y de mayor convocatoria del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

13 y 14 de mayo de 2017 – Plaza San Martín – General La Madrid.

Entrada libre y gratuita.

Programa

Sábado 13

15.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra.

15.00 h – CINE MÓVIL: La era del hielo 5: Choque de mundos (Infantiles y familiares).

15.30 h – BIBLIOTECA: Cuentandante en familia – Cuentos de la tradición oral y de la literatura universal en la voz de Daniela Magnone, actriz y narradora.

16.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon.

16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h – INFANTILES: La Carnavalera: Ritual.

17.30 h – STAND UP: Carucha Dejtiar.

18.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

18.00 h – CINE MÓVIL: Me casé con un boludo (Adultos) Protagonistas: Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h – BIBLIOTECA: Cartas de Provincia – Taller de escritura creativa.

19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall.

19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h – MÚSICA: Miguel Mateos.

21.30 h – TEATRO: Sobre el amor y otros cuentos sobre el amor. Con Norma Aleandro. En el Club Teatro Ing. Jorge Newbery, Rivadavia 450. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público)

Domingo 14

15.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall.

15.00 h – CINE MÓVIL: Trolls (Infantiles y familiares).

15.30 h – BIBLIOTECA: Cuentandante en familia – Cuentos de la tradición oral y de la literatura universal en la voz de Daniela Magnone, actriz y narradora.

16.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra.

16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h – INFANTILES: Los Cazurros.

17.30 h – STAND UP: Sebastián Giannone – Odón Morán López.

18.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon .

18.00 h – CINE MÓVIL: Permitidos (Adultos) Protagonistas: Lali Espósito y Martín Piroyansky.

18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h – BIBLIOTECA: ¿Qué leen los escritores? – Charla con Gabriela Cabezón Cámara.

19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall.

19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h – MÚSICA: Los Cafres.

21.30 h – TEATRO: Atentamente – Con Leonor Benedetto. En el Club Teatro Ing. Jorge Newbery, Rivadavia 450. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).