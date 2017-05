Celebración en Villa Belgrano

Presidido por el intendente de Coronel Suárez, Roberto Palacio y la Junta Vecinal de Villa Belgrano, se desarrolló el acto en conmemoración al 207 Aniversario de la Revolución de Mayo de 1810.

El acto oficial tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela N° 20 “Rufino José Cuervo”, donde colmado de gente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”. El secretario de Gobierno, Ernesto Manuel Palenzona dio la bienvenida a todos los presentes y destacó el acompañamiento incansable de la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”. Luego, refiriéndose a los festejos sostuvo que “en esta fecha máxima es donde se esbozó la idea de la libertad y nuestro proceso tuvo una particularidad que fue que duró para siempre. Ese día nacimos como patria y lo seguimos siendo”. Por otro lado agregó “tenemos una deuda con todos nuestros próceres y es la de mantenernos unidos, juntarnos para hacer las cosas bien. Queremos un mejor país para nuestros hijos, marchemos para adelante y hagamos cierta esa parte del Himno Nacional Argentino – de la versión original – que dice: se levantó a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación”.

La directora de la Escuela Primaria N° 20, María Claudia Desch, realizó una reseña histórica sobre la Revolución de Mayo de 1810 y agregó “recordemos que el respeto a la libertad humana es el principio más importante. Sin libertad no hay justicia y sin ella no existe la verdadera libertad de todos. Tal como nuestros héroes, no dejemos de transitar un país con armonía, justicia y libertad. Viva la patria!”.

Seguidamente, el intendente Palacio acompañado por el presidente de la Junta Vecinal, Roberto Echeverría e integrantes de dicha comisión, entregaron sendos reconocimientos a vecinos con destacada trayectoria en la comunidad de la querida barriada de Villa Belgrano: Susana Dedit Oroná de Mattia, quien nació el 9 de noviembre de 1936 en Villa Belgrano, hija de Ignacio Oroná, estuvo casada, tiene dos hijas, un hijo y siete nietos y hace más de 70 años que vive en forma permanente en la comunidad.

Se destacó además a Alfonso Alfredo Lezica, quien nació el 25 de septiembre de 1936 en Villa Belgrano, hijo de Alfonso Lezica y Juana Barranco, está casado con Marta Schrohn desde hace 57 años tiene tres hijos, cuatro nietos y un bisnieto, fue Director Técnico del Club Tiro Federal, siempre estuvo tanto familiar como institucionalmente ligado a la vida de Villa Belgrano. Por último, se reconoció también a Herman Oscar Kitzmann, quien nació el 11 de noviembre de 1931, en Villa Belgrano, hijo de Hermann Kitzmann y Wanda Wegert. Está casado con Alicia Mabel Muller desde hace 63 años. Tiene una hija y un hijo, cuatro nietos, dos bisnietos, y fue quien creo la Iglesia Nueva Apostólica.

Por su parte la dirección de Cultura y Educación de la municipalidad de Coronel Suárez, a través del Museo Histórico y el Centro de Investigaciones Históricas “Oscar Omar Ciancio”, acercó la esencia misma de lo ocurrido en aquellos días de mayo, con la muestra itinerante: “Revolución de mayo, firmando soberanía, reafirmando nuestra historia”, donde eliIntendente Palacio junto al presidente de la Junta Vecinal, Roberto Echeverría firmaron el acta como en aquél 1810.

Seguidamente, el Centro de Investigaciones Históricas de Coronel Suárez, repartió pasteles y chocolate caliente a los vecinos que se acercaron. En horas cercanas al mediodía se realizó el tradicional desfile institucional en conmemoración a la fecha. Los destacados del barrio fueron los encargados de pedirle la autorización al intendente Palacio para dar comienzo al desfile.

Al mediodía, el Intendente Roberto “Pachi” Palacio, participó del “Gran Almuerzo del 25”, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Belgrano.

“Cabildo Abierto”

La dirección de la Escuela de Educación Secundaria Nº 8 , a cargo de Miriam Flores, junto a Centros de Estudiantes de diferentes escuelas de nivel secundario realizaron, en las instalaciones de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”, el cabildo abierto impulsado por los estudiantes del establecimiento.

En primer lugar, se desarrolló el acto protocolar donde se dio lectura a la propuesta a la comunidad educativa y se entregó una copia del mismo a las autoridades docentes, municipales y del Concejo Deliberante que tomaron parte del acto.

Con la presencia del intendente Roberto Palacio, acompañado de su gabinete, los jóvenes retomaron este año, desde otra perspectiva, la propuesta del ciclo 2015 y ahora reformulada con la propuesta de la creación de un Concejo Deliberante Juvenil en el distrito de Coronel Suárez a fin de trabajar con intereses, problemáticas y necesidades de los jóvenes.

Formaron parte de la oratoria, Silvina Díaz Inspectora jefe Distrital y la directora del establecimiento educativo, Miriam Flores.

Los estudiantes participantes del Cabildo Abierto se han reunido con intención de agruparse en una Federación de Centros de Estudiantes de Coronel Suárez, para conformar y/o fortalecer estos ámbitos en las escuelas secundarias, dado el interés de ellos en participar y llevar a cabo propuestas que los beneficien, los cuiden, los valoren, los incluyan pudiendo participar más activamente en la comunidad. Es por ello que consideran vital el acompañamiento del Estado, para que esta propuesta se dé a conocer a la comunidad y en especial a los demás jóvenes del distrito.

Al finalizar el acto, se puso en escena una presentación musical por parte de los alumnos, luego en conferencia de prensa dieron detalles sobre de la propuesta de la convocatoria.

Fuente: Prensa y Difusión – Municipalidad de Coronel Suárez.