Con anuncios y música

Tuvo lugar en el predio de la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios, el acto protocolar por el 106° Aniversario de Casbas, distrito de Guaminí.

Tras la entrada de las Banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional, se realizó la entrega de reconocimientos a los vecinos destacados en deporte, cultura y en educación, así como también se le entregó una distinción a los nuevos profesionales. En la oportunidad, se destacó la extensa trayectoria del doctor Aroldo Coqui, quien lleva 40 años de servicio, en planta permanente del municipio.

Seguidamente, el intendente de Guaminí, Néstor Álvarez se dirigió a los presentes, “año muy difícil, de crisis hídrica, donde nuestra producción está comprometida y nuestra economía en crisis. Esto se ve reflejado en la caída de la recaudación municipal de una manera muy importante, lo que lleva a que hoy los servicios no se presten como se debiera, sabemos de nuestros errores y los corregiremos, pero necesitamos de todos. Yo me hago cargo de los míos pero también necesitamos que cada uno de nuestros vecinos tome el compromiso, que cuando se arregla un camino rural, se cuide y no se pase con exceso de kilos o que cuando tenemos que sacar el pasto, lo saquemos en una bolsita y no el viernes que sabemos que el fin de semana no se pasa a recolectar”, dijo Álvarez.

Y continuó haciendo un repaso del avance de las obras, “ya está terminada la playa de estacionamiento de camiones, faltan solamente las cámaras de seguridad, está iluminado el camino, tiene un cerco perimetral y la caseta donde va a estar quien vigile. Este año está cerrando con la terminación del Frigorífico de animales menores y aves, una obra que comenzó con la gestión anterior y que nosotros como política de estado seguimos. En pocos días vamos a definir la administración y como lo llevamos adelante”, manifestó en otro momento.

“En materia de salud continuamos con la ampliación del Hospital. Este año pudimos poner el laboratorio de análisis clínico en funcionamiento. No significa ir a competir con los privados, si no se trata de que el lugar tenga sus propios medios. Desde lo educativo este año podemos decir que Casbas tiene una sede de una Universidad pública y que se está dictando la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agroalimentarios y eso nos tiene que llenar de orgullo a todos los casbenses”, aseguró el intendente.

En urbanización y lotes, la quinta Matías avanza, días pasados se comenzó con la colocación de las luminarias, una vez colocadas se comenzará con el loteo. Hemos terminado con el corrimiento de la calle Piacenza al 800, donde el club El Ceibo se ha visto beneficiado con la ampliación de su complejo deportivo. Comenzamos con el loteo de la quinta 22, de ahí van salir casi 52 lotes, 8 manzanas. También hemos iniciado con la subdivisión de la quinta 8 atrás del hogar de ancianos, que ahí faltaba una calle y la estamos abriendo en estos días. Además este año iluminamos el acceso a la playa de estacionamiento, la sección de quintas, el barrio Compartir y todo el loteo de enfrente…El 29 de noviembre vamos a estar entregando y firmando escrituras en todo el partido de Guaminí, cerca de 125 escrituras”, aseveró más adelante.

Para finalizar su alocución, Álvarez anunció dos importantes reuniones que desarrollará en estos días, “el día lunes nos vamos a estar reuniendo en Trenque Lauquen los cuatro Intendentes que tenemos la problemática del gas. En los próximos días se va a decidir la obra que ya no va a ser refuerzo del gasoducto tal cual estaba previsto, si no que se va hacer en la planta del campo de Candido Álvarez una obra, con la cual a fines del año que viene podamos tener las ampliaciones de gas que tanto necesitan los vecinos de Casbas y Garré”, manifestaba Álvarez.

“Además, el martes se trata el presupuesto de la Provincia, la Gobernadora nos ha pedido un endeudamiento, donde está contemplada la línea de 132 kb que necesitamos desde Coronel Suarez hasta Guaminí para que el partido tenga la energía suficiente y no dependamos de los generadores que hoy tenemos. Estaremos en La Plata pidiendo que voten ese endeudamiento que es un crédito muy barato para recibir en el mes de marzo el primer desembolso y comenzar el proceso licitatorio. Es la obra que necesitamos para crecer, mientras tengamos los generadores ninguna industria se va a radicar en nuestro Distrito”, concluyó.

Luego de que se retiraron las banderas de ceremonia, se presentaron en el escenario diferentes expresiones culturales, para más tarde realizar una recorrida por la puesta en valor los parques “A saltar la pared” y “La terminal”, donde se colocaron nuevos juegos, nueva iluminación y mesas. Los chicos de la Escuela Técnica trabajaron en el lugar para que luzca renovado.

Para culminar la velada, se presentaron “Musiqueros”, “Los de Ribadumia” y cerró el reconocido grupo musical “Los Tipitos” que tocó sus grandes éxitos como Brujería, Silencio, Campanas en la Noche, Algo, Se te Nota, entre otros.

Fuente: Dirección de Prensa – Municipalidad de Guaminí.