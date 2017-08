Emotiva noche de gala

Bajo la denominación de “Esencia Nativa”, la gala tuvo un tinte nacional y autóctono. Actuó, por primera vez en Coronel Suárez, la cantante riojana Cristina Velasco. Participó también el ensamble de percusión local de Juan Pablo Lodos, “Morse y la Repentina”. Además se distinguió a las instituciones por sus años de trayectoria, al destacado cultural, deportista destacado, dos jóvenes que sobresalieron en ciencia y tecnología y al ciudadano destacado.

En el marco de los festejos por el 193º aniversario de la Batalla de Junín, el 135º aniversario de la creación del Distrito y el 134º aniversario de la creación de la ciudad de Coronel Suárez, con la sala del Teatro Italia colmada, se desarrolló una emotiva tradicional Noche de Gala

El intendente Roberto Palacio, quien estuvo acompañado por su gabinete municipal, hizo presente el decreto que determina que en este año 2017 Juan Hippener recibe la mayor distinción que todos los años se efectiviza en vísperas del Día de Coronel Suárez, el de Ciudadano Destacado.

Además, luego del brillante espectáculo del ensamble de percusión local que dirige el profesor Juan Pablo Lodos, “Morse y la Repentina”, acompañado de la imponente voz de Raúl Benítez se realizó el reconocimiento a las instituciones que cumplen 25, 50, 75, 100 y 125 años de trayectoria y se proyectó un video institucional que reflejó el Cruce de los Andes, la vinculación del General San Martín y héroe de la Batalla de Junín.

Por otra parte, se entregaron las distinciones al Destacado Cultural, al Deportista Destacado, a dos jóvenes destacados en Ciencia y Tecnología y al Suarense Destacado.

Juan Hippener, el Ciudadano Destacado, recibió de manos del intendente Palacio, una obra del joyero y artista plástico Hugo Zaballa, que contiene los símbolos típicos y tradicionales del distrito Coronel Suárez.

Hippener muy emocionado declaró “mi trayectoria es trabajo y mi historia de vida no ha sido muy fácil, he tenido momentos muy difíciles económicos y en lo que respecta a la salud. He luchado por vivir, me he entregado a la población de Coronel Suarez. Gracias a Dios que me ha dado dos hijos y tres nietitos. No tengo muchas palabras, pero se los digo de corazón, mil gracias por haberme acompañado esta noche. Agradezco a todas las instituciones que me han tenido presente para que yo pueda darles una mano con algo. Tengan la plena seguridad, mientras dios me de vida, voy a estar colaborando con el que lo necesita”, culminó.

Fue distinguida además, Melisa Edith Gantner, doctora en Farmacología e Investigación Farmacológica, así como también la ingeniera en Sistema de Computación, Lucila Lang, quien fue galardonada por una tesis presentada en la Universidad Nacional del Sur en la cual diseñó una aplicación destinada a las personas no videntes que identifica billetes argentinos y tarjetas de débito.

En cuanto a la destacada en el rubro de Artes Plásticas, fue distinguida por su por su carrera trascendente a nivel mundial, Guillermina Victoria.

Finalmente, se distinguió la trayectoria deportiva de Edgardo Simon, por la dedicación íntegra al ciclismo, con premios internacionales que lo han ubicado en un lugar reconocido en todo el mundo.

Por otra parte, Estefanía Cascallares, fue destacada por sus antecedentes deportivos de gran relevancia, ya que en el año 1998 hasta el 2009 formó parte del Rugby Hockey Club de Coronel Suárez.

Además se distinguió a las instituciones por sus años de trayectoria. La subsecretaria de Relaciones Institucionales, Nerina Neumann, entregó a Enrique Barna una distinción por el 25º aniversario de su trayectoria comercial; lo mismo hizo la directora de Gestión y Coordinación, Cisel Segonds quien entregó la distinción a Daniel Fahey, en el 25º aniversario de su trayectoria comercial.

Por su parte, la secretaria de Salud, doctora Marta Travería hizo entrega a la Capilla San Maximiliano Kolbe en el 25º aniversario de la colocación de su piedra fundacional. El secretario de Obras Públicas, Producción y Desarrollo Económico, ingeniero Juan Ignacio Fidelle, entregó a la Farmacia “Colombini” por el 25º aniversario de su trayectoria comercial.

El Mercadito “El Vasco” en el 25º aniversario de su trayectoria comercial, recibió la distinción en manos de la directora de Recursos Humanos, Sandra Díaz.

Las Instituciones distinguidas por los 75 años fueron: Club Atlético Boca Juniors (entregó la secretaria Privada, doctora Valeria Negrín), Casa Wagner (entregó la secretaria de Hacienda, contadora Silvana Weimann). En cuanto al aniversario de los 100 años, se distinguió a la Parroquia “Santísima Trinidad” del Pueblo Santa Trinidad en el centenario de su creación (entregó el concejal Augusto Berg).

Para finalizar la Noche de Gala, y luego de las gestiones llevadas a cabo ante la Dirección General de Municipios y Provincias del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actuó la cantante riojana Cristina Velasco. Destacada interprete del folclore que ha brillado en Argentina y en países limítrofes llevando la idiosincrasia de la música riojana y sobresaliendo en diversos festivales.