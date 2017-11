De Angola al Vaticano, de allí a Patagones

El Papa Francisco envió su bendición y una misiva al intendente de Patagones, José Luis Zara, por el regalo y la carta que le enviara a través de la reportera gráfica y misionera católica salesiana, Evangelina Martínez, en ocasión de su visita al Vaticano.

La profesional, oriunda de Carmen de Patagones, presenció en la plaza San Pedro una audiencia general realizada el 4 de octubre a la que fue especialmente invitada por la Santa sede con motivo de la presentación de su libro “Cuando das…Amás” que contiene relatos de voluntarios en Angola, donde Martínez fue enviada por el Equipo Diocesano de animación misionera de la diócesis de Neuquén.

En la ocasión, la fotógrafa maragata hizo entrega de varios objetos, entre ellos, un mate y una carta escrita por el jefe comunal.

En respuesta, el Papa Francisco agradeció el gesto de confianza, al que aseguró recordará en oración “para que sepa encontrar siempre, en el ejercicio de su alta responsabilidad, inspiración y guía en los valores cristianos, dedicándose con generosidad y esfuerzo a la construcción de una sociedad más justa y fraterna”.

Asimismo, a través de la carta, el jefe comunal recibió la bendición apostólica por parte del Papa, quien le trasmitió sus sentimientos de afecto y cercanía.

La visita al Papa

La reportera gráfica y misionera católica, Evangelina Martínez, entregó al Papa Francisco en el Vaticano un ejemplar del libro “Cuando das…Amás” que contienen relatos de voluntarios en Angola.

La profesional oriunda de Carmen de Patagones presenció en la plaza San Pedro una audiencia general realizada por el prelado tomando en cuenta que allí se celebró el Mes de las Misiones y en el Día de San Francisco de Asís.

Junto con el obsequio, Francisco recibió un frasco de dulce de ciruelas elaborado por la empresaria hotelera maragata Romina Sagarzazu, y en ese marco se le entregó un mate enviado por el intendente José Luis Zara en nombre de los vecinos del partido de Patagones.

El paquete de regalos se completó con una porción de tierra de Chimpay, cuna del beato Ceferino Namuncurá, y una bandera de Río Negro. Estos presentes llevados por la “Peque” fueron del vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti. La visita coincidió con la presencia de otros argentinos, como el ex arquero de la selección nacional, Sergio Goycochea.

Tras la audiencia pública, la reportera gráfica de Patagones integró un grupo de argentinos que hicieron una visita al obispo argentino Guillermo Karcher en una dependencia del Vaticano.

El texto de Martínez que el Papa puede guardar en su biblioteca relata la experiencia como voluntaria en ese país africano.

Evangelina Martínez y Don Zatti en Angola

La reportera gráfica revivió su experiencia en su experiencia misionera católica. El mayor impacto que vivió fue encontrarse con una foto de Don Zatti.

La reportera gráfica Evangelina Martínez, revivió su experiencia misionera católica en Angola, en el marco de la presentación del libro “Cuando das… Amas”. Cuando lo emocional es lo que cuenta, en esa estadía de seis meses, el mayor impacto que vivió -y pudo contarlo al auditorio- fue encontrarse con una foto de Don Zatti, el enfermero santo de la Patagonia, en todos los puestos de salud que administran los salesianos.

La profesional maragata relata en el texto los sucesos que le tocaron vivir junto a voluntarios en el país africano, a partir de fotografías tomadas en ese lapso, y que forman parte de un banco de imágenes realizado para la editorial salesiana del país.

Evangelina Martínez nació en Carmen de Patagones hace 38 años atrás, pertenece a la Asociación de Reportero Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y fue enviada por la Diócesis de Neuquén a realizar prácticas a la ex colonia portuguesa que le permitieron confeccionar un banco de imágenes para la editorial salesiana y tareas humanitarias entre diciembre de 2015 hasta junio de 2016.

La reportera gráfica rememoró el momento en que se encontró con la imagen del beato Zatti en un puesto de Calulo, una ciudad cercana a Luanda -la capital- donde le asignaron la responsabilidad de hacer tareas de misionera. “Me acerqué a la sala de guardia, y un enfermero llamado Joan, me contó que todos los puestos sanitarios salesianos tienen la foto, y me habló de Viedma y Patagones, de donde vivió Zatti, como si él hubiera viajado, pero en realidad es que en la capacitación que les dieron aparecería la acción del enfermero santo”.

“Estos seis meses en el país africano me enseñaron a valorar la vida, me cambió la cabeza, porque tenemos (en Argentina) un montón de cosas que no valoramos como la libertad de expresión, los derechos humanos y vivir en democracia y que allá todo eso no existe”, según un balance trazado por Martínez, tras la emotiva ceremonia.

Puso como ejemplo que “allá no se pueden tomar fotos en la calle, y además las políticas de promoción de la salud, el agua potable, y la educación la empezaron a conocer en el año 1981 cuando llegaron los salesianos”.

Sobre el libro

En “Cuando das……Amás”, Evangelina Martínez describe que “cumplir el sueño de misionar en Angola fue lo más lindo que pude haber experimentado en mi vida, es amor en estado puro es felicidad y por eso quiero transmitir, compartir en mis palabras y mis imágenes para sembrar, para multiplicar, para contagiar esos corazones que tienen ganas de ayudar pero no se animar a dar el paso “.

“Se siente tan lindo que es inevitable no compartirlo. Misionar en Angola me enseño a valorar la vida, a vivir el presente. A no adelantarnos en pensar en mañana sino vivir hoy, ahora. En dar mi tiempo no cosas materiales. A que la felicidad es completa si la compartimos”.

Plantea que “me hizo cambiar esa mirada negativa de un Africa de conflictos , necesidades , desigualdad por una mirada positiva donde el amor , la naturaleza , los valores y la felicidad se destacan por sobre lo negativo” y “Angola me enseñó que nada es imposible”.

Insiste en que “misionar es una forma un estilo de vida que te marca el alma y es para siempre. Decía la Madre Teresa de Calcuta ‘No podemos hacer grandes cosas, pero si cosas pequeñas con un gran amor’”.

Angola

Está situada en África central y se independizó en 1975 de Portugal aunque una guerra civil se extendió desde ese año hasta 2002. El presidente Eduardo dos Santos, en el poder desde hace 37 años, ha sido criticado por su secretismo y corrupción con los ciudadanos de Angola sufriendo pobreza mientras su familia se enriquecía.

Cuenta con una población de más de 26,5 millones de habitantes quienes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita.

