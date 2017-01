EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO NO APARECE EN LA LISTA

Se llama Armando Fuentes Aguirre y usa el Seudónimo “Catón” (*), es un brillante periodista mexicano y vale la pena leer…

Su mensaje

Me propongo demandar a la Revista “FORTUNE”, pues me hizo víctima de una omisión inexplicable. Resulta que PUBLICÓ LA LISTA DE LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL PLANETA Y EN ESA LISTA NO APAREZCO ¡YO!

Aparecen, el sultán de Brunei y también los herederos de Sam Walton y Takichiro Mori. Figuran ahí también personalidades como la Reina Isabel de Inglaterra, Stavros Niarkos y los mexicanos Carlos Slim y Emilio Azcárraga.

SIN EMBARGO, A MI NO ME MENCIONAN EN LA REVISTA “FORTUNE”.

Y YO SOY UN HOMBRE RICO, INMENSAMENTE RICO.

Y si no, vean ustedes:

Tengo vida, que recibí no sé por qué.

Salud, que conservo no sé cómo.

Tengo una familia. Esposa adorable que al entregarme su vida me dio lo mejor de la mía;

Hijos maravillosos de quienes no he recibido sino felicidad;

Nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa Paternidad.

Tengo hermanos, que son como mis Amigos y

Tengo amigos que son como mis Hermanos.

Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos, y a la que yo amo con sinceridad a pesar de mis defectos.

Tengo cuatro lectores a los que cada día les doy gracias porque leen bien lo que yo escribo mal.

Tengo una casa y en ella muchos libros (mi esposa diría que tengo muchos libros y entre ellos una casa).

Poseo un pedacito del mundo en la forma de un huerto que cada año me da manzanas que habrán acortado aún más la presencia de Adán y Eva en el Paraíso.

Tengo un perro que no se va a dormir hasta que llego, y que me recibe como si fuera yo el dueño de los cielos y la tierra.

Tengo ojos que ven y oídos que oyen, pies que caminan y manos que acarician, cerebro que piensa cosas que a otros se les habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido nunca.

Soy dueño de la común herencia de los hombres: alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme a los que sufren.

¿PUEDEN EXISTIR MAYORES RIQUEZAS QUE LAS MÍAS?

¿Por qué, entonces, no me puso la Revista “Fortune” en la lista de los hombres más ricos del planeta tierra?

HAY GENTE POBRE, PERO TAN POBRE, QUE LO ÚNICO QUE TIENE ES: DINERO…

Solamente un renglón…

Con la esperanza de que si todos lo pedimos con el corazón se haga realidad, por todas aquellas personas que lo padecen o lo padecieron: “Dios mío, Te pido por la cura del Cáncer. Amén”

(*) Armando Fuentes Aguirre (Catón)

Es un escritor y periodista mexicano nacido el 8 de julio de 1938 en Saltillo, Coahuila. Hijo de Mariano Fuentes Flores y Carmen Aguirre de Fuentes. Es famoso por su sabio humor, el que ha plasmado en su obra escrita.

A los quince años de edad obtiene la licencia de locutor de radio. Abogado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, es maestro en Lengua y Literatura, así como maestro en Pedagogía, por la Escuela Normal Superior de Coahuila. Director del Ateneo Fuente y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la misma Universidad.

Desde la década de los ochenta fue nombrado cronista oficial de la ciudad de Saltillo. En 2003 le otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León el Doctorado Honoris Causa. Es considerado “el ‘historiador’ favorito de la nueva clase política” mexicana.

Labor periodística

Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores” (donde cuenta chistes y hace comentarios políticos bajo el seudónimo de Catón), “Manganitas”, “Plaza de Almas” que se publicara todos los martes, además de “La Otra Historia de México” que dejó de escribir hace algún tiempo, reflexiones de la vida bajo su mismo nombre, comentarios políticos en verso sobre notas específicas firmando solo “AFA”, además de la primera entrega de historia en forma de columna periodística.

Ha sido merecedor del premio Ixtan Kan Tonolli en diversas ocasiones, que los periódicos El Norte, Reforma y Mural, otorgaban cada año a sus editorialistas más leídos, según encuestas entre sus lectores. También tiene participación en el noticiero Hora 21 en Foro TV en su sección “un momento con Catón”.