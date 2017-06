Luego de recibir, entre otros, premios como “Casa de las Américas” (Cuba), “Fondo Nacional de las Artes” (Buenos Aires, Argentina) y “Carmen Conde” (España), publicar más de una decena de títulos y ser traducida a diferentes idiomas (inglés, alemán, francés e italiano), la poeta Laura Yasan presentó, junto a la fotógrafa Maga Paula, su nuevo libro de textos y fotografías.

Fue en la Sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, en la ciudad de Buenos Aires, con la presentación de Horacio Salas.

Ganado en su ley

Textos + fotografías / Editorial Palabrava

Obra de ruptura en la poética de la autora, indaga en la entrelínea de la letra del himno nacional argentino a 200 años de su creación, desde una mirada actual. La patria vencida se inscribe en la carnadura del dolor donde Yasan se permite tocar símbolos intocables.

Las canciones patrias como definiciones sin sentido, la masa “marado”, la historia repetida una y otra vez en cadena sin fin, intercalando neologismos y lunfardo. El impecable trabajo de la fotógrafa Maga Paula, aborda un texto paralelo que dialoga, en perfecta comunicación, con los versos de Yasan.

Dicen de Laura

“Encontrarse con este universo poético es saberse cómplice de una invitación a explorar los bordes de un abismo deseado. Probar la lengua de esta loba es como sostenerse a ciegas sobre el vértice de una pirámide; la que encumbra la experiencia Yasan. Y una vez allí, comprobar que el equilibrio puede ser una burda convención que bien vale la pena dejar de lado”. Ricardo Costa sobre “Pequeñas Criaturas de lo Incesante”.

“Laura trabaja con lo escabroso de la realidad, que constituye uno de sus rasgos expresivos. Crudeza que se confronta bajo variadas manifestaciones de lo cotidiano. Un humor amargo, irónico, a la vez cáustico y cuestionador, sobrevuela con austeridad la catástrofe de nuestro tiempo”. Eduardo Molina y Vedia sobre “Safari.

“Celebro que una poeta venga a hablar de la irrepetible experiencia humana de vivir con cierto hambre a cuestas. Ese hambre es un motor. Produce encuentro. Laura Yasan es una gran tramposa. Nos cuenta en sus poemas (de una destreza técnica autónoma; absolutamente propia) que llora por los rincones. Lean este libro. Lean para no creerle. Porque Laura se lava la cara. Toma una lapicera, se enfrenta al papel en blanco y escribe: `ahora voy por todo´. Vayamos por todo. O sea: Leamos la poesía de Laura Yasan”. Vicente Muleiro por “Ripio.

“Uno de los métodos usuales para presentar un libro en pocas líneas, consiste en citar versos sueltos. En el caso de Ripio se podrían elegir tantos versos precisos, tantas metáforas inéditas, tantos descubrimientos, que sería una injusticia. Se trata de un todo, un texto único que por más que se encuentre divido en poemas, merece una lectura unitaria, agregaría despaciosa y reiterada, porque cada nueva lectura descubre nuevas capas, nuevas cadencias. Laura Yasan ha alcanzado su madurez creadora”. Horacio Salas sobre “Ripio”.

“Armoniosa, audaz, desafiante, certera en su virtual alegato -humano, humanístico, sociocultural- diáfana en la posesión de la belleza otra e implacable en la persecución de su propio secreto, Laura Yasan asume en plenitud la trascendencia de su desnudez creadora sin lugar a duda llamada a perdurar como patrimonio generacional de nuestra joven poesía argentina contemporánea”. Ana Emilia Lahitte, sobre “Tracción a Sangre”.

“Un recorrido introspectivo que alterna versos desbordantes con un dramatismo expresivo; voces diferentes con una visión original del mundo y la existencia”. Alessio Brandolini, Traductor de Ripio al italiano.

“Es notable su rigor lírico para acercarse a los conflictos humanos de fin de siglo y para asimilar una escritura poética contemporánea a una experiencia personal decantada”. Jurado Certamen Educa, por “Loba Negra”.

Laura Yasan

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1960.

Sus poemas fueron publicados en diferentes revistas literarias del país y del exterior, como así también en numerosas antologías. Su obra fue parcialmente traducida al inglés, al alemán, al francés y al italiano.

Ha coordinado talleres de escritura en distintas unidades penitenciarias, institutos de menores, hogares de ancianos, bibliotecas municipales y en forma privada, tarea que desarrolla hasta el presente.

En la actualidad se dedica intensivamente a explorar en la combinación de diferentes ramas del arte con técnicas psicodramáticas, disciplina en la cual se recibió en 2011.

Ha diseñado y coordina actualmente el programa de trabajo “Palabra Virtual”, talleres de creación literaria a través de correo electrónico.

Premios

Carmen Conde, Madrid, España, 2011 – Casa de las Américas, Cuba 2008 – Único de Poesía EDUCA, Costa Rica, 1998 – del Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 1998 – Primer Premio Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005 – Mención especial del jurado en el IV Premio Internacional de Poesía Ciudad de Medellín, Colombia.

Publicaciones

Doble de alma (Tierra Firme, Bs. As.1995) / Cambiar las armas (Botella al mar, Bs. As. 1997) / Loba negra (La bohemia, 1999 y Edit.Educa 1999) / Cotillón para desesperados (La bohemia, Bs. As. 2001) / Tracción sangre (La bohemia, Bs. As. 2004) / Ripio (Grupo Editorial Latinoamericano, Bs. As. 2007) / La llave marilyn (Edit.Casa de las Américas, Cuba, 2009 – Edic. del Dock Bs. As. 2010) / Animal de presa (Edic. Torremozas, Madrid, 2011) / Safari, antología personal (Edic. Floricanto, México, 2012 y Edic. Liliputienses, Barcelona 2013) / Pietrisco (Edizioni Fili d’Aquilone, Roma, Italia, 2014)

