En lo que constituye un nuevo récord mundial, según el Libro Guinness, 1941 personas flotaron en el Lago Epecuén de Carhué.

La categoría fue la de mayor cantidad de personas flotando en un lago todas juntas a la vez y sin asistencia.

Este es un récord mundial único en el mundo por la cantidad de personas y por el método de flotación. Hasta el momento, sólo China había conseguido un récord similar cuando 650 personas flotaron utilizando salvavidas y otros tipos de dispositivos.

En el Lago Epecuén casi tres veces más personas flotaron de manera natural. Sucede que el Lago es hipermarino, tiene casi 10 veces más de sal que el mar, lo que lo convierte en un flotario natural.

El Lago Epecuén de Carhué Sólo es comparable con el Mar Muerto, este Lago es beneficioso para el relax, la salud y la belleza.

El récord mundial acreditado por Guinness fue alcanzado en el marco de la 15º Fiesta Provincial del Turismo Termal en el que además actuaron Coti Sorokin y Alejandro Lerner.

Carhué es la capital provincial del turismo termal recibe visitantes durante todo el año ya que sea posicionado como un destino turístico único en la Provincia de Buenos Aires. Además, durante el verano visitantes y locales disfrutan de la Playa Eco Sustentable y los atardeceres sobre el Lago. Además de la imperdible visita a las ruinas de ex Villa Epecuén,ícono del turismo desde inicio del siglo XX, que hace 30 años debido al exceso de lluvias y una deficiente planificación hidráulica quedó bajo agua.

Fuente: Mg. María Julia Poiré – Directora de Comunicación – Municipio de Adolfo Alsina.

Miradas de Epecuén

La muestra “Miradas de Epecuén”, que se expuso en Carhué en el marco de la Fiesta del Turismo Termal, será exhibida en Punta del Este (Uruguay) y Brasil.

Las fotos premiadas en el concurso realizado por la Honorable Cámara de Senadores ponen en valor la historia y muestran desde una mirada particular la ex Villa Epecuén. La exhibición permitirá que personas de diferentes lugares del mundo puedan conocer la ex Villa Turística desde un enfoque artístico diferente.