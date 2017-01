Malvinas: Colocarán una placa en el Faro del Fin del Mundo

También se llevará a cabo un homenaje marinero, en el lugar donde fue hundido el Crucero ARA “General Belgrano”

El sábado 14 de enero, zarpará desde el puerto de Ingeniero White, el velero escuela “Galileo” con destino al puerto de Ushuaia, a la Isla de los Estados y al punto geográfico de Latitud 55°24´S y Longitud 61°32´W., sitio donde fue hundido el crucero ARA “General Belgrano”. En este lugar se hará un homenaje marinero con el lanzamiento al mar de una caja inviolable, que contiene una serie de documentos significativos del acontecimiento.

En la Isla de los Estados, en el la parte exterior del faro de San Juan del Salvamento (conocido como el Faro del Fin del Mundo), se fijará una placa recordatoria de la gesta de Malvinas de 1982 y para lo cual se cuenta con la anuencia de la Asociación Amigos de la Isla de los Estados y del Servicio de Hidrografía Naval.

La piedra labrada tendrá su leyenda en dos idiomas y con el siguiente texto: “Las Islas Malvinas son argentinas. Honor y gloria a los que participaron en la guerra contra el Reino Unido en 1982” – “Malvinas Islands are Argentine. Honour and glory to those who participated in the war against the United Kingdom in 1982” – Fundación Malvinas Argentinas – Enero de 2017.

Sin duda, una referencia de estas características en dicho punto geográfico y a la vista de las cientos de personas, del país y del mundo que lo visitan todos los años, se convertirá en un pacífico aporte a la defensa de nuestra soberanía en Malvinas, que ya no es una causa argentina sino que se ha convertido en un principio regional y global.

También se navegará a vela por la zona de Puerto Parry, se cruzará el estrecho de Le Maire y se navegará por el Canal de Beagle. La travesía total de ida y vuelta, será de 5.400 kilómetros.

El velero es una nave oceánica totalmente equipada, del tipo Navaltec 38, de 11.50 metros de eslora, 3.75 de manga, 1.65 de puntal y 1.70 metros de calado y tripulado por seis profesionales del arte de surcar los mares.

La tripulación del “Galileo”, está conformada por su capitán, Andrés Antonini y el patrón, Jorge Patoco. El responsable de radarización y comunicaciones será Facundo Antonini (el marinero más joven del barco), Mario Monserrat, contramaestre, Matías Miguez, encargado de cubierta y navegante y Nilo Navas, armador del proyecto y logístico.

El regreso estimativo del “Galileo”, está previsto para el 12 día de febrero.

Fundación Malvinas Argentinas

Es una institución no gubernamental y sin fines de lucro al servicio de la sociedad y, cuya misión es contribuir al estudio y la conservación del patrimonio cultural, histórico y geográfico de las Islas Malvinas.

Fuente: VGM Prof. Nilo Navas