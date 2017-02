Ir al encuentro de los jóvenes

La concejala Miriam Iantosca de Integración Ciudadana presento un proyecto de ordenanza para la creación del programa “Oportunidades para jóvenes”.

El propósito “Oportunidades para jóvenes” busca la inclusión de los jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian, ni trabajan, a través de la formación de Operadores socio juveniles dirigido a contener, apoyar y acompañarlos como así trabajar en su re vinculación con instituciones educativas, sociales, laborales y/o culturales.

De acuerdo al estudio del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo del Ministerio de Educación presentado a fines de noviembre, hay 4,4 millones de jóvenes en la Argentina que tienen entre 18 y 24 años. El mismo estudio refleja que el 24,6% (1.086.000) de esos jóvenes no estudia ni trabaja, pero 765.000 no estudian, no trabajan y no buscan trabajo (589.000 mujeres y 176.000 varones).

El proyecto contará con tres etapas:

1° Etapa: Una unidad ejecutora integrada por diferentes secretarias municipales y coordinadas por la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos, deberá elaborar un diagnóstico participativo.

2° Etapa: Convocar y formar a los operadores socio juveniles (seleccionados entre los integrantes de las organizaciones sociales con legitimidad en la comunidad) que tengan como función hacer un seguimiento y acompañamiento de los jóvenes.

3° Etapa: Se prevé la posibilidad de presentar proyectos y financiarlos.

“Es necesario ir al encuentro de esta franja de jóvenes utilizando todos los recursos del estado y de la sociedad, con el fin de brindarles oportunidades de mejorar su calidad y perspectiva de vida” expresó la concejala.

