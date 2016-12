Prevención de la muerte súbita en el deporte amateur

Especialistas en salud disertaron sobre las recomendaciones y claves para prevenir esta enfermedad, junto al senador Andrés De Leo, quién presentó un proyecto de Ley al respecto.

La iniciativa ingresada en la Cámara Alta busca avanzar hacia una legislación que modifique la ley 12329 y que obligue al Estado a avanzar en etapas preventivas como el chequeo obligatorio general para diagnosticar alteraciones a tiempo.

“Hay que ir hacia una legislación que obligue al Estado a avanzar en sistemas de prevención”, dijo el senador Andrés De Leo, autor del proyecto.

El legislador sostuvo que la futura modificación de la ley -de supervisión técnica- prevé la gratuidad de las medidas preventivas. “Vamos a dar un paso inicial para que el deporte amateur sea dotado de exigencias preventivas de salud”, afirmó.

La muerte súbita o falla en el corazón tiene lugar cuando los ventrículos tiemblan pero no se contraen. La contracción rítmica de éstos desaparece y el corazón no puede bombear sangre al cuerpo. El cerebro no recibe oxígeno y la persona pierde el conocimiento y muere en minutos.

Durante el encuentro, los presentes coincidieron en la necesidad de la realización obligatoria de exámenes pre-competitivos. “Tenemos que preocuparnos por la gente más vulnerable, y el Estado tiene que estar presente”, sostuvo el cardiólogo Rubén Storino –uno de los profesionales que trabajó en la iniciativa-. Y añadió: “No hay justificación alguna para que cualquier deportista no pueda ser evaluado”.

Por su parte, el médico Jorge Villalba –otro de los profesionales que participaron en la elaboración del proyecto de Ley- señaló que los objetivos principales de la ley 12329 apuntan a la evaluación médica; electrocardiogramas; ergometrías; reanimación cardiopulmonar (RCP); desfibrilador; servicio de emergencia médica y un seguro.

Además, los especialistas en salud resaltaron la necesidad del conocimiento para aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se aprenden en cursos de dos clases en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.