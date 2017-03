Piden se investigue a EDES

Proyecto de decreto

Visto:

Las continuas interrupciones del servicio de energía eléctrica en la ciudad y los efectos negativos generados en personas y bienes, y

Considerando:

Que a la fecha se han registrado numerosos casos de interrupciones del servicio eléctrico en la ciudad afectando la vida diaria de los vecinos de la ciudad frente al incremento de las temperaturas como también con pérdida de mercaderías para los vecinos comerciantes;

Que lejos de interrumpirse el cuadro se agrava día a día demostrándose que la continuidad del servicio no se respeta y que existe negligencia de la empresa que presta el mismo como dan cuenta las siguientes noticias conocidas en la ciudad:

El 14 de febrero del corriente un comerciante chino luego de perder una que una importante cantidad de mercaderías por los reiterados cortes de energía eléctrica, se dirigió a Edes y arrojó yogurt en mal estado en la oficina de atención de la prestataria. (labrujula24.com. 15 de febrero de 2017).

El 20 de febrero del corriente gran parte de la ciudad se quedó sin luz por la explosión de un transformador a cargo de la empresa Transba (frenetacano.com, 20 de febrero de 2017), sin poder Edes garantizar la continuidad del servicio.

El 21 de febrero del corriente el merendero Juntos por los Necesitados, que funciona en calle Roca 2400 y cuya comida se guarda en la casa de la encargada ubicada en Roca 1.600 perdió “mucha comida” debido a un corte de luz que duró 28 horas (lanueva,com, 22 de febrero de 2017).

El 21 de febrero una panadería ubicada en Sarmiento y Witcomb perdió 60 kilos de masa por el corte del servicio de energía eléctrica (labrujula24.com, 21 de febrero de 2017).

Que la interrupción del servicio influye también en la falta de seguridad al dejar a oscuras las viviendas y accesos a las mismas.

Que corresponde investigar si la empresa por intermedio de sus directivos ha incurrido en conductas reprochables penalmente por la gravedad y persistencia de los hechos, algunos ya señalados, afectando a la seguridad pública, comprensivo de la vida, propiedad, y bienestar general, con un perjuicio actual.

Que corresponde solicitar informes al Oceba para agregar en la presentación que este HCD realizará a la fiscalía en turno con el fin de informar sobre las denuncias recibidas desde diciembre de 2016 a la fecha.

Que resulta útil detenerse en la situación generada por la interrupción del servicio de energía eléctrica en la ciudad de La Plata, para el encuadre y evaluación de los hechos que ocurren en nuestra ciudad;

Que el DIARIO HOY EN LA NOTICIA 4 www.dia: señaló :” Que el gerente general de Edelap SA, Jaime Barba, y seis integrantes más del directorio de la empresa están imputados por los delitos penales de estafas reiteradas, defraudación al fisco y estrago culposo, y esos procesos judiciales los lleva adelante la UFI nº 9 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Cartasegna, quien avanza para determinar el grado de culpabilidad en cada uno de los acusados”.

“Lo que se busca determinar desde la Justicia penal es el grado de culpabilidad de las autoridades de Edelap por las consecuencias que hubo tras el temporal del primer domingo de este mes. Es que la falta de reacción de la distribuidora de electricidad ante la contingencia fue notoria y provocó caos de distinta índole. “Afectó a la seguridad, puso en riesgo vidas y golpeó con dureza a la economía de miles de usuarios, los que perdieron mercaderías y medicamentos”…

Que tomando en cuenta la experiencia de La ciudad de La Plata corresponderá que la fiscalía interviniente a pedido del HCD determine si la planta de personal, efectivo, contratado y tercerizado, resulta acorde con las exigencias del mantenimiento del servicio, si además los generadores existentes y disponibles resultan adecuado en número y características;

Que el HCD una vez presentada la denuncia instará a los damnificados a que se presenten ante la comisión de defensa de usuarios y consumidores con el fin de acreditar los hechos relacionados con daños resultantes de la interrupción del servicio de energía eléctrica;

Que en la crónica del diario Hoy reseñada se indica que “ El fiscal Fernando Cartasegna insistió ayer con la posibilidad de una rescisión del contrato de la empresa en caso de que se comprueben determinadas irregularidades en la prestación del servicio. “Estoy recibiendo los informes de las distintas comisarías y los testimonios de los delegados municipales. Todas las seccionales policiales tienen algún barrio en el que persiste el corte de energía. Y casi todos los comedores comunitarios y ONG fueron afectados por la pérdida de mercaderías”, dijo en referencia a los efectos que la falta de luz tuvo sobre la población tras el temporal. “De ahí hay que ver si hubo un cumplimiento contractual fraudulento, porque a nosotros los usuarios se nos promete un servicio y un mantenimiento que en teoría ha sido cobrado, y si no ha sido realizado no hay cumplimiento contractual”, explicó sobre la presunta falta de inversión de la empresa que presta el servicio en la región. “Cuando yo contrato el mantenimiento de algo y no lo hacen, dejo de pagar. En cambio, en este caso, nunca me entero de que ese mantenimiento no se hizo, y recién ahora con un problema climático se produce semejante desbarajuste en cuanto al suministro”, agregó Cartasegna;

Que por todo ello el HCD dispone que su presidente se presente por ante la fiscalía en turno solicitando se investigue si la empresa Edes S.A. con la falta de mantenimiento y adecuada respuesta a los cortes de energía en la ciudad, conforme los antecedentes indicados y los que se agregan determine si las conductas de sus directivos encuadra en alguno de los delitos tipificados en el Código penal.

Por todo ello el HCD en ejercicio de sus facultades

Decreta:

Artículo primero: Disponer que el Señor Presidente del HCD proceda a presentarse ante la fiscalía en turno del departamento judicial Bahía Blanca, solicitando se investigue la conducta de los directivos de la firma Edes S.A. ante la gravísima situación por la que atraviesa la prestación del servicio en nuestra ciudad.

Artículo segundo: Disponer que por la secretaría del HCD se certifiquen copias de los expedientes que se refieran a la grave situación energética de la ciudad, presentados por terceros y concejales que se agregarán a esa presentación.

Artículo tercero: Solicitar al fiscal actuante disponga medidas de prueba tendientes a acreditar si el personal de planta, contratado o tercerizado, resulta suficiente para atender los episodios de interrupción del servicio, si existen suficiente cantidad de generadores en uso en la ciudad, y se dirija al OCEBA para que informe sobre intimaciones cursada a la firma prestadora del servicio relacionadas con interrupciones denunciadas por los usuarios.

Artículo cuarto: Disponer que por la Comisión de defensa de usuarios y consumidores de este HCD se inste a los vecinos perjudicados a que se presenten en la causa una vez iniciada la misma para aportar elementos de prueba sobre la interrupción del servicio

Artículo quinto: Solicitar al señor fiscal que adopte todas las medidas urgentes con el fin de lograr que la empresa Edes S.A preste el servicio de suministro de energía eléctrica con normalidad.

Bloque Integración Ciudadana – Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.