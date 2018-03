Internación 5 estrellas

Con una inversión cercana al millón y medio de pesos, la obra se centró en la reconstrucción total de tres habitaciones que fueron equipadas con elementos a fin de brindar seguridad y comodidad a los pacientes.

Para el municipio de Coronel Pringles, fue una semana muy positiva para el Hospital Municipal “Dr. Manuel B. Cabrera”. Comenzó con la llegada de una nueva ambulancia O km, dada en comodato por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Provincia y prosiguió con la inauguración de tres nuevas habitaciones en el sector de Cuidados Intermedios.

De la inauguración participaron el intendente Carlos Berterret, el Secretario de Salud, doctor Esteban Berruet, el director del Hospital Municipal, doctor Nicolás Queti, además de funcionarios, enfermeros y profesionales de la salud.

El Jefe Comunal destacó que estas “habitaciones demandaron, aproximadamente, una inversión de $ 1.500.000 correspondientes a reconstrucción y construcción edilicia, equipamiento y mobiliario. Nuevamente, para que esto sea posible, hubo una conjunción de agentes: con aportes el aporte de la Provincia, del Municipio, de la Cooperadora y de recursos humanos puestos por diversos actores”….”la obra era algo necesario de hacer y se hizo” a pesar de que “en su momento pudo haber ocasionado algún inconveniente y hoy se puede ver cómo quedaron las habitaciones”.

Nicolás Queti, director del nosocomio, mencionó que “la obra demandó un poco más de tiempo de lo pensado, pero se pudo hacer como lo planificamos junto a la Secretaría Técnica”. Queti hizo un agradecimiento especial “a los pacientes y sus familias, que han estado internados durante este tiempo porque no hemos tenido ninguna queja en cuanto al desorden que generamos con toda la construcción y a todo el personal del hospital, que redoblaron su esfuerzo para mantener el área trabajando de la mejor forma”.

Los servicios de las habitaciones

El director del Hospital explicó que “se hizo una construcción a cero en las tres habitaciones, lo único que quedaron de las habitaciones anteriores fueron las paredes. Se hizo toda nueva la instalación eléctrica, de telefonía y servicio de TV. Además, se incorporó un sistema de audio para confort y para ubicar al personal del hospital; se agregaron equipos de aspiración, aire comprimido y oxígeno en cada una de las habitaciones”.

Queti comentó que “cada una de las camas tendrá un llamador inalámbrico y la posibilidad de comunicarse telefónicamente con el office y con el exterior, para aquellas personas que no tienen familiares. Es necesario brindarles esa posibilidad de comunicación. También cuentan con una luz Led en cada cama más las luces de la habitación”. “Los baños fueron totalmente reformados –continuó explicando- son de una estructura mucho más amplia que permite ingresar a los pacientes con dificultades motrices con silla de rueda y poder higienizarlos adecuadamente con todos los elementos de seguridad necesarios”.

Confort y seguridad

Un detalle no menor e importante son los pisos: “el contrapiso no es de cemento sino de un polímero hecho con caucho. Las baldosas son anti trauma, fabricadas con caucho reciclado por la firma local Duhau S.A.” explicó Queti, quien agradeció a la firma por el trabajo realizado “modificando el polímero, para hacerlo más duro y que sea funcional para nosotros; enviarlo a certificar para las caídas, las cuales en los hospitales son una de las principales causas de enfermedad dentro de los hospitales. Si bien es algo que no se puede evitar en un 100%, tratamos de buscar algún método que, al ocurrir esa caída, tenga el menor daño posible. Estas baldosas certificadas tienen arriba un piso sanitario. Esto es algo novedoso que no está planteado en otros hospitales. La idea es presentar el proyecto a nivel provincial como también en el ámbito médico, en congresos de seguridad y calidad como una innovación a tener en cuenta para disminuir la morbi y mortalidad relacionadas con la caída intrahospitalaria”, explicó.