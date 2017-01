Pehuen Co se posiciona

Luego de tener ocupación casi plena y más de 30 mil turistas en el primer fin de semana de la temporada, Pehuen Co sigue sumando en el 2017. Tomás Meyer, Director de Promoción Turística de la Sub Secretaría de Turismo de la Provincia, visitó el principal destino turístico de Coronel Rosales.

El funcionario provincial llegó con su equipo de trabajo y junto al director de Turismo, Bernardo Amor, mantuvo una reunión de trabajo y cena de bienvenida, posteriormente atendieron a los medios locales y regionales.

Meyer y Amor recorrieron la villa, sus atractivos, el bosque, paradores, la playa y tomaron contacto personal con algunos prestadores turísticos, para luego reunirse con el director de Comunicación, Martin Abenel y el jefe de prensa, Nicolas Pereyra, para delinear el trabajo de la comunicación y promoción turística de PehuenCo a nivel nacional.

Luego se instaló en la peatonal el trailer playero “Granito de Arena” con el equipo de Turismo de la provincia de acciones promocionales. El trailer dio lugar a la presentación del video institucional de Pehuen Co, la imagen de promoción de la provincia para este verano 2017 en una pantalla gigante led.

En ese lugar se dio la posibilidad a artistas locales de subir al escenario del trailer con shows de humor, magia, clown, acrobacia, juegos para niños y un mural viajero que fue intervenido por artistas y familias. En el camioncito se dio lugar a una ronda de prensa que contó con Meyer, el Intendente Mariano Uset y Bernardo Amor.

En la mañana siguiente el funcionario provincial recorrió la Sala de Interpretación Paleontológica y la Oficina de Turismo de Pehuen Co, allí tomó contacto con los agentes de informes turísticos y pasantes del equipo de Turismo de la municipalidad de Coronel Rosales. Meyer destacó el trabajo de la nueva señalética y cartelería ubicado en el acceso a la localidad.

Bernardo Amor destacó el apoyo recibido por la provincia. “Seguimos trabajando para poner a Pehuen Co y Coronel Rosales en el mapa turístico de la Provincia, recibimos por primera vez una visita de un funcionario de la importancia de Tomas Meyer, que es fundamental para promocionar nuestra villa turística. Para las localidades pequeñas este tipo de visitas son positivas para generar contenidos, propuestas y ofertas como destino turístico emergente”, explicó.

Por su parte el intendente Mariano Uset destacó la predisposición de Meyer en su visita y el interés que manifestó por continuar interiorizándose sobre los atractivos de Pehuen Co como oferta turística en la provincia. “Una vez más desde Coronel Rosales tenemos que destacar la sensibilidad del gobierno provincial para dar respuesta las inquietudes que planteamos desde el municipio. Con la presencia de Tomás queda demostrado que Turismo no es la excepción, su presencia, al igual que el Acercarte que tendremos en los próximos días son una clara muestra de esto”, afirmó el Jefe Comunal.

Tomas Meyer destacó las bondades de Pehuen Co. “Con Bernardo Amor fue con uno de los primeros que hablé al comenzar la gestión, la agenda de trabajo me permitió estar presente en Pehuen Co y las expectativas que tenía para esta visita están por demás cumplidas, coincidimos con Bernardo en generar contenidos para este destino turístico y proponer salir de los tradicionales, la combinación de lo agreste con el Atlántico de fondo siempre es atractiva e impactante”, dijo.