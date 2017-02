Esta herramienta, permitirá a los distritos involucrados contar con datos estadísticos, centrales en la toma de políticas públicas. La idea de la web es utilizarla y difundirla, para que sea una herramienta que se sostenga en el tiempo. La información está disponible para todo el mundo en forma gratuita e irrestricta: www.oer.uns.edu.ar

En el Salón Blanco del Palacio Municipal, el Intendente de Guaminí, Néstor Álvarez, junto al presidente del Observatorio de Estadísticas Regionales, Licenciado Guillermo Lucanera y el secretario de Educación Municipal, Jorge López, presentó la página web del Observatorio de Estadísticas Regionales.

En la oportunidad, Álvarez señaló “éste trabajo que venimos haciendo junto con la UPSO lleva tiempo. Yo siempre digo que si hay un problema que tenemos los municipios del interior, es el tema de las estadísticas. Datos que son centrales saber cuándo uno toma medidas y decisiones políticas”, manifestó al tiempo que señaló “hoy los datos que hay son muy genéricos”. Por esto, agradezco y festejo que podamos contar con esta herramienta.

Por su parte, el Lic. Lucanera destacó “el tema de la falta de estadísticas o la falta de una concepción de la necesidad de disponer de estadísticas no es sólo de Guaminí, es un problema nacional. Nosotros no tenemos cultura en la realización y en la continuidad en la recopilación estadística, el País no lo tiene. Este es un mal generalizado, esperemos que las nuevas épocas y la tecnología permitan que estas cuestiones se vayan superando.

Este es un proyecto que arranca justamente para tratar en alguna medida, de minimizar este problema de la falta de estadísticas que se realiza entre la Provincial del Sud Oeste, la Universidad Nacional del Sur y todos los municipios de la sexta sección que han adherido al Observatorio. Hasta ahora llevamos dieciocho (18) distritos, sólo nos restan cuatro (4) pero la pretensión es tenerlos incorporados antes del final de este primer semestre.

La idea es confeccionar una base de datos para recopilar y difundir estadísticas regionales que están disponibles. Nosotros lo que hacemos es juntar la estadística que andan dando vuelta de los distritos de alguna manera, esto es información secundaria, no de primera mano”, informó. “Y alguien diría, cuál es la gracia de esto. Es tenerlo todo junto, resaltó el titular del Observatorio.

Cabe destacar que esta información permitirá generar un diagnóstico sobre la situación actual del Distrito y llevar a cabo políticas públicas destinadas a mejorar la situación de los habitantes del mismo.

Lucanera remarcó que la información está disponible para todo el mundo en forma gratuita e irrestricta. Por último, invocó a los presentes a fomentar el uso y difusión de la página web, a fin de sostener en el tiempo esta herramienta importante de trabajo. Los invitamos a visitarla clicando aquí www.oer.uns.edu.ar