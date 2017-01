Queremos publicar otras noticias de Tres Lomas

Nuestros lectores lo saben muy bien: No publicamos noticias escandalosas, preferimos las buenas, bellas y verdaderas, pero de estas no recibimos de Tres Lomas.

Lamentablemente todo lo que nos llega son informaciones, notas, comentarios, referidas en forma muy crítica a la gestión del intendente Roberto Álvarez (del Frente para la Victoria) y algunas de aquellas en forma anónima o en términos vulgares que, aunque ciertas, directamente ignoramos.

Preferimos publicar sobre realizaciones, proyectos, obras, eventos, etc. que satisfagan la necesidad de comunicación y favorezcan el vínculo entre las poblaciones del territorio seccional, bregando por una región unida por sus valores culturales y artísticos y por su desarrollo humano, social y económico.

La municipalidad de Tres Lomas nos ignora y en una actitud discriminatoria no nos tiene en cuenta al momento de sus comunicados de prensa. Desde otros sectores poco recibimos, solamente referidas al espacio Cambiemos.

Debe saber el intendente de Tres Lomas que su obligación es comunicar las acciones públicas, aun por aquellos medios que no le gusten, porque sabemos que nos lee, habida cuenta de la enojosa misiva que nos hiciera llegar en respuesta a una noticia aparecida en nuestro medio tiempo atrás.

Insistimos, no hacemos Sexta Sección con el propósito de escandalizar, aunque a juzgar por los resultados de quienes lo hacen rinde buenos réditos económicos, pero tampoco podemos ignorar a quienes nos hacen llegar estos comentarios, que en este caso nos parece redactado con altura y respeto.

Texto de la publicación

Antes que renunciar, asuma

Estuve el domingo a la madrugada y pude ver al Intendente de mi pueblo agredir a un joven en la vereda de su casa. Usted no actuó para “mantener el orden público” como argumentó y se excusó en Facebook. Usted tuvo una reacción que no corresponde, se calentó, y agredió física y verbalmente a alguien que sí, estaba haciendo una pelotudez frente a su domicilio, ¿pero así se defiende el orden público? ¿Con eso modos? No lo sabía.

¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, simples vecinos de Tres Lomas, sin ningún cargo público, actuamos con más violencia ante un hecho que consideramos inapropiado? ¿Cuál sería, entonces, el rol de las fuerzas de seguridad local, de los fiscales y de los jueces? ¿Por qué el Estado destinaría tanto dinero en ellos? Para eso, lo llamamos a usted, a su casa o en la Municipalidad, dos o tres sopapos y caso resuelto.

Luego del bochornoso espectáculo que presenciamos, como para arrancar el año bien “pum para arriba”, ¿es tan difícil pedir disculpas públicas, no sólo al muchacho de la moto, sino también a la comunidad toda? ¿Tiene que seguir defendiendo a capa y “espada” su actitud? ¿No se pregunta si fue correcta su reacción? ¿Nadie lo asesora tampoco en eso?

La violencia, para defender aquello que consideramos injusto, tampoco es buena. No es un hecho heroico ni para enorgullecerse. Al contrario, es lamentable y retrógrado.

El orden público no se defiende así, señor Intendente, usted no salió a defender a todos, como dijo, sino a vengarse por la fuerza por una burla que le hicieron a usted y a su familia.

Me pregunto: Y si lo hacían enfrente de su casa, ¿también hubiese saltado y reaccionado así?

Horas de televisión y radio, ríos de tinta en editoriales y discursos hablando de que necesitamos erradicar la violencia de nuestra sociedad, pero ¿es este el modo? ¿Es un buen ejemplo de usted, como autoridad máxima del pueblo, haber hecho lo que hizo?

Y, como la mayoría de los que leerán estas líneas saben, no hablo desde la oposición, no soy ni seré jamás de Cambiemos, o del Radicalismo, o de “Primero está Tres Lomas”. No pasa por cuestiones partidarias, sino de saber reconocer los errores aun estando en el mismo espacio.

Intendente, quédese tranquilo, usted ya ganó las elecciones, el pueblo ya lo reeligió y claramente no quiere que se vaya. Pero tampoco juegue ni especule poniendo su renuncia sobre la mesa como excusa para no recapacitar cada vez que se manda una cagada. No subestime a la gente de Tres Lomas pensando que su amenaza de renuncia justifica todas sus acciones. Tenga cuidado que quizás, algún día, se la acepten.

Eloy Gutierrez – https://www.facebook.com/eloy.gutierrez.33