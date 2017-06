Claves para moverse en Villarino

APROVIS, Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur, tras una reunión mantenida con Rubén Darío Walter, jefe de la Patrulla Rural del distrito de Villarino, hace conocer los cuatro puntos de interés para las cuestiones prácticas, que productores y actores relacionados con el sector, deben conocer para realizar los movimientos de hacienda entre campos, los traslados de equinos, el acarreo de leña y lo que respecta a caza dentro del partido.

Requisitos

Para el movimiento de hacienda entre campos de un mismo productor, lo primero que hay que tener es un Renspa en el caso que no le den un DTE, que también sirve. A todo esto para poder mover también, se necesita una guía cuando se va a otro partido, a venta, u otro movimiento que no sea al mismo campo (pastoreo, invernar, etc).

Para el caso de movimiento de caballos se pide que se haga la libreta sanitaria, dentro del partido no tendría problemas, si no tienen las vacunaciones y demás porque llevan dos vacunas: una que vence a los seis meses y otra que vence al año. Para mover adentro del partido con la primera puede hacerse, si para afuera del partido deben tener ambas.

Para caza, tiene que tener un permiso firmado por el propietario del campo, en la cual se manifieste que en dicho establecimiento se va a estar cazando con “tal” vehículo, tantas personas y ese permiso que lo entregue en la patrulla para nosotros poder tener un control de la gente que anda en los caminos vecinales.

Finalmente para el movimiento de leña, hay que usar el sentido común: si vamos con unos troncos arriba de la camioneta no hay inconvenientes, pero si llevamos un acoplado con un semirremolque se necesita una guía forestal.

Fuente: APROVIS – Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur – aprovis@buratovich.com.ar – www.aprovis.com.ar