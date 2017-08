La sensación de insatisfacción constante, además de ser realmente desagradable, es desmotivante y completamente injusta para con quien la está padeciendo, porque no posibilita estar en el aquí y ahora, disfrutar el momento presente, el camino trazado, los objetivos alcanzados y solo se centra en el futuro, como si éste fuera un bote salvavidas que asegurara la plenitud en nuestras vidas y nos diera garantías y seguridad. Nada más engañoso que esto!

¿Estás insatisfecho con el rumbo que está tomando tu vida?

Por María Noel Lucano (*)

Seguramente pasas gran parte de tu día ocupado, haciendo diferente tipo de actividades, trabajando, estudiando algún idioma, realizando una capacitación para mejorar tu productividad laboral o un posgrado de especialización, llevando a tus hijos a la escuela y a sus interminables actividades extraescolares, asistiendo a una reunión de consorcio, haciendo las compras en el super y en fin, la lista puede ser enorme, si continúo detallando todo aquello, en lo que imagino que ocupas las horas de tus días y de tus semanas.

Hasta aquí podría decirse que estas dentro del grupo estándar de personas que viven en la ciudad, que han conformado una familia y que se desarrolla laboral y/o profesionalmente para llevar adelante una vida digna y placentera.

Pero el tema en cuestión (motivo por el cual decidí escribir este artículo) es que probablemente, pese a todo lo que estás haciendo y hasta inclusive pese a que alguna o todas estas cosas vos mismo las has elegido, no te sentís completamente satisfecho ni logras encontrar el bienestar que solo se produce cuando estamos conformes con lo que elegimos y cuando nos sentimos libres y genuinos en nuestra decisiones.

Ahora llega el momento en que estarás pensando: “pero yo elegí todo esto y nadie me ha obligado ni a tener una familia, ni a trabajar en esta empresa ni a estudiar este posgrado o cursos en el que me anoté. Entonces, porque no puedo sentirme bien, porque no puedo disfrutar y pasarla bien sin que se me aparezca en la cabeza constantemente frases incisivas del tipo: todavía te falta lograr esto, no llegaste a tiempo con aquello o esto podrías haberlo hecho mejor de lo que lo hiciste?”

Te suena conocido lo que te estoy comentando? Si tu respuesta es sí, seguí leyendo con atención.

Porque sé que no la estás pasando bien, porque siempre o casi siempre te sentís en falta, porque tus niveles de exigencia no te permiten observar aquello que sí has logrado, aquello que ya pudiste hacer y los obstáculos que supiste atravesar para llegar a ciertas metas.

La sensación de insatisfacción constante, además de ser realmente desagradable, es desmotivante y completamente injusta para con quien la está padeciendo, porque no posibilita estar en el aquí y ahora, disfrutar el momento presente, el camino trazado, los objetivos alcanzados y sólo se centra en el futuro como si éste fuera un bote salvavidas que asegurara la plenitud en nuestras vidas y nos diera garantías y seguridad. Nada más engañoso que esto!.

Quiero decir que si no estamos conformes con nuestro presente, que si no revisamos que nos está sucediendo ahora, cuales son las causas de nuestro malestar y cómo modificar este displacer, nada mágico ocurrirá en el futuro porque somos nosotros y solo nosotros los hacedores de nuestro propio camino, de nuestra vida.

Entonces, si no estás contento con el tipo de vida que estás llevando adelante, te propongo que te tomes un tiempo para vos, para poder pensar con honestidad (me refiero a ser realmente sincero y genuino con vos mismo) y que puedas reflexionar sobre las preguntas que te enumeraré a continuación. Te animas a escribir las respuestas?

Busca una hoja y una birome y responde desde lo más profundo de tu ser. Recuerda que esto es sólo para vos, no es para nadie más. Es tu momento!. Asique tomate el tiempo que necesites para pensar.

Buscá un lugar cómodo y en el cual nada ni nadie te distraiga. Y a escribir!!!

Estás realmente haciendo lo que tienes ganas de hacer? O en realidad estas cumpliendo con las expectativas que otros tienen sobre vos (ya sea tus padres, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus jefes o compañeros de trabajo, tus vecinos)?

Te sentís menos que el resto, si no logras hacer lo que te has propuesto?

Crees que por el hecho de que podes hacer algo (por ej: organizar la kermesse de la escuela de tu hijo) tienes necesariamente que hacerlo, inclusive si no es de tu agrado?

Te sentís todo el tiempo o gran parte de el mismo, estresado, agobiado, triste, enojado y/o de malhumor?

Sentís que sólo respondes a mandatos culturales y sociales y que lo que has elegido hace unos años, en realidad no responde a tus deseos e intereses actuales?

Una vez que tengas todas las respuestas trata de hacer una narración con las mismas como si no fueran respuestas sino que formaran parte de un texto, una historia que estas contando. La historia de lo que te está pasando.

Vuelve a leerla. Cómo te sentís con esas respuestas? Hay algo de eso que leíste que quisieras modificar?

Es importante que puedas “parar un poco la pelota” y te habilites un tiempo para pensar, reflexionar, encontrarte con lo que te sucede. Patear la pelota para adelante, no hará que te sientas mejor sino todo lo contrario, sólo postergaras ciertas decisiones necesarias y se agrandará el malestar que ya sentís.

Es fundamental que seas genuino con vos, aunque no te guste lo que ves y las respuestas que encuentras.

Vos sos el dueño de tu vida y el hacedor de la misma (aunque tal vez haya personas que te hicieron creer o sentir lo contrario).

Tienes el poder de modificar cosas en el camino, más allá de que no sea sencillo. No es imposible y de una manera u otra podes descartar lo que no te nutre y sumar aquello que te enriquece.

La clave está en empoderarte, es decir atribuirte el poder que tienes y te pertenece. Esa decisión está en tus manos.

Podes elegir dejar de sentirte víctima de lo que te sucede y empezar tomar decisiones que generen esa maravillosa sensación de autonomía y bienestar.

Ahora es tu turno: me encantaría que compartas tus opiniones y comentes en este espacio si alguna vez te has sentido así y que has hecho para modificar tu situación de malestar. Te animas?

(*) Maria Noel Lucano

Empresaria, psicóloga, coach y consultora, especializada en ayudar y orientar a personas que desean realizar cambios transformacionales en sus vidas. Se dedica a trabajar con quienes quieren construir y concretar exitosamente sus proyectos. Su objetivo es asesorar y brindar herramientas y recursos prácticos a los individuos y equipos que eligen transitar el maravilloso camino que implica liderar sus propias vidas, logrando así, el éxito que desean.