¿Por qué las mujeres no estudian ingeniería?

Un artículo del Ingeniero Oscar Migliazzo (*)

La realidad que se ve en los ámbitos de las carreras de ciencias duras muestra que la proporción de mujeres estudiantes es muy pequeña. No es una tendencia local, ni siquiera regional, es un fenómeno mundial. Las mujeres representan el 52% de la población mundial pero parecen no inclinarse por las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Protagonizan menos del 20% de estas matrícula siendo que los resultados escolares entre chicas y chicos son parejos y no hay nada que indique que unos están mejores preparados que los otros para cursar este tipo de carreras.

Para encontrar una explicación he investigado qué sucede en el entorno laboral. Muchas publicaciones señalan que existe una discriminación basada en estereotipos negativos sobre el género. En un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, investigadores de la Columbia Business School y la Kellogg School of Management muestran que las tecnológicas contratan a más del doble de hombres que de mujeres y que muchos gerentes hombres son prejuiciosos al momento de promover mujeres por sobre otros candidatos masculinos menos calificados.

Esta brecha tiene costo, Jennifer Hunt graduada de Ingeniera Electrónica del MIT y Jefa de Economía del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, presentó en 2012 un interesante trabajo donde estima el costo de la baja representación femenina en patentes comerciales. Plantea que si las mujeres tuvieran la misma cantidad de patentes comerciales que los hombres, el PBI de E.E.U.U. sería un 2,7% mayor. Muchas organizaciones y empresas están tratando de atraer más mujeres, por ejemplo, la sociedad de ingenieros más grande e importante del mundo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) fomenta que las mujeres se acerquen a este tipo de carreras por medio de una sociedad llamada Mujeres en Ingeniería (IEEE WiE).

Google también invirtió U$S 50 millones para promover que más mujeres aprendan a programar con el lanzamiento de una compañía llamada Made with Code, donde la visitante puede ver videos inspiradores en la sección Mentors, estilizar fotos, diseñar pulseras 3D, crear GIF animados, usando un editor de programación visual llamado Blocky. Las organizaciones han comenzado a darse cuenta de la importancia que tiene la diversidad en su fuerza de trabajo como parte de cultura organizacional.

Personalmente, como ingeniero y profesor universitario, me disgustan las conclusiones basadas en la diferenciación de género en estos tiempos que corren. Mi experiencia me condiciona fuertemente: mis estudiantes mujeres, han sido pocas pero muy buenas. Trabajo para una tecnológica de renombre mundial y particularmente en la última década con gerentes mujeres y les puedo decir que han sido excelentes, inteligentes, comprometidas y que he aprendido mucho de ellas. Donde veo encuentro mujeres en puestos claves: CEOs de empresas multinacionales (curiosamente la mayoría en empresas tecnológicas), presidentas de países, premios Nobel, etc. Esto no es una revolución, pienso que es una simple y natural evolución.

Estimadas mujeres: si la limitación son viejos estereotipos, está en ustedes destruirlos. Estudiar ingeniería no es fácil, pero sepan que lo que tiene de desafiante lo tiene de apasionante. Si ustedes sienten ese fuego en el estómago para resolver problemas, entonces estudien ingeniería: ganarán la habilidad para inventar el futuro y trabajarán con gente innovadora e inteligente. No dejen de perseguir su vocación, reemplacen esas voces negativas de su cabeza por positivas, tomen riesgos en las oportunidades e inspiren a otras mujeres.

(*) Oscar Andrés Migliazzo. Docente de la materia Gestión de Red Ingeniería en Telecomunicaciones. Universidad Blas Pascal.

Fuente: Universidad Blas Pascal – Lic. Carolina Oviedo, Prosecretaria de Comunicación Institucional – cioviedo@ubp.edu.ar