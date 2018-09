Lechería: ¿Futuro sin presente?

Comunicado de CRA

CRA manifiesta su profunda preocupación, por el rumbo y los resultados en las reuniones de la Mesa de Competitividad Lechera Nacional.

La posición de la Dirección Nacional de trabajar a futuro, llamémosle largo plazo, se contrapone con la necesidad de trabajar en resolver los problemas que hoy padecen los productores.

Discutir si en la Argentina desaparecen 600 o 200 tambos no tiene significancia frente al grave problema de que hoy “desaparecen tambos” y no estamos haciendo nada para que no desaparezcan.

En la reunión pasada con el Presidente Macri, hace más de un mes y medio, se concordó en trabajar en una comisión para conformar un mercado institucionalizado de leche, con diferenciación y estandarización del producto, y a partir de allí conformar un precio de referencia.

Nada se ha hecho.

Discutir si el precio del SIGLEA es de referencia o no, es una discusión que se torna estéril en virtud de que refleja el pasado, con una economía nacional que no encuentra la estabilidad necesaria.

No se ha trabajado en la integración de la cadena, ni en mejorar o atemperar los efectos de la crisis a sus actores.

Pareciera que la prioridad es confeccionar un tablero de monitoreo y control y lo que se busca es forzar su funcionamiento en una cadena que transita otra realidad.

Hoy la cadena de la leche, enfrenta un mercado interno contraído, una exportación errática, incertidumbre cambiaria, altas tasas de interés, conflicto de intereses, productores trabajando a pérdida, y desde el plano oficial “están armando un tablero de control”.

Desde CRA lamentamos no poder seguir acompañando este accionar y solo volveremos a participar, sí y solo sí, la agenda condice con la realidad a solucionar.

Instamos a que la Secretaria de Agroindustria tenga, o un cambio de actitud o un cambio de funcionarios.

Dardo Chiesa es el nuevo presidente de la FARM

El actual titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, fue nombrado durante el encuentro de la FARM realizado en Montevideo el pasado fin de semana, como Presidente. Chiesa ocupará por un año ese lugar.

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur se reunió para renovar su Consejo Directivo, el órgano permanente que se encarga de llevar adelante las acciones de la Federación y ejerce su representación institucional ante las autoridades oficiales nacionales e internacionales.

La Presidencia del Consejo Directivo es ejercida en forma rotativa entre los cuatro países del Mercosur, es honoraria y dura un año en sus funciones.

La FARM posee destacada representatividad regional, congrega actualmente las principales organizaciones agrícolas del MERCOSUR ampliado, y funciona como portavoz de los intereses de los productores agrícolas de la región. Sus entidades miembro son, entre otras, CRA, la SRA, la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia, la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Confederación de agricultura y pecuaria de Brasil, Sociedad Rural Brasileña, Sociedad Nacional de Agricultura de Chile, Asociación Rural de Paraguay, Asociación Rural de Uruguay, Federación Rural de Uruguay.

Acerca de la FARM

A poco de la formalización del Mercosur como proyecto de integración regional, las gremiales rurales más antiguas de la región buscaron organizarse en una institución supra nacional que representara los intereses de la producción agropecuaria y donde fuera posible discutir y tomar posición sobre aquellos temas que más importan al desarrollo del sector.

Así fue que en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Paraguay, el 19 de junio de 1997 se fundó la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur. En el año 2007 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay aprobó el reconocimiento de la personería jurídica de la FARM como Organismo Internacional. El mismo año se instaló la Sede de la FARM en el Edificio Mercosur, a través de un comodato con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).