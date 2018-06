Camino de hormiga, Roberto Zarco

La Dirección de Cultura de la municipalidad de Daireaux informa que hasta el 29 de junio se exponen obras pictóricas del artista plástico Roberto Zarco, en la muestra denominada “Camino de Hormiga”.

La exposición, original y surrealista, que cuenta con un total de 14 obras puede ser visitada en el vestíbulo de la Sala San Martín.

La muestra ya estuvo expuesta en las ciudades de Laprida y General La Madrid y tras su paso por Daireaux, se trasladará al museo de la ciudad de Azul.

Roberto Zarco

Es artista plástico y camarógrafo.

Nació en Pirovano, provincia de Buenos Aires y reside en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 58 años y ha realizado talleres de técnicas variadas, aerografía, fileteado porteño, escenografía teatral y televisiva. Aunque él se define como un autodidacta que siempre está en la búsqueda de algo diferente.

Sobre sus creaciones expresa

“Muchas veces cuando miran mis obras me preguntan qué fue lo que me inspiro a realizarla, a lo cual contesto que mi inspiración la encuentro mayormente en el medio ambiente y en todo lo que me rodea, ya sea caminando por la ciudad o en el campo, veo formas que se graban en mi mente que después copio en un papel, cartón, madera, chapa o lo que tenga a mano”.

“Me inspira también el arte de las calles y sus personajes, las construcciones arquitectónicas, los museos, rescatando de esta manera un poco de cada lugar haciendo después una fusión de lo que he visto y vivido, me gusta que mis trabajos sean abstractos figurativos con una mezcla de surrealismo también, siempre estoy en una búsqueda y no me estanco en un estilo, más bien soy variable y en lo posible trato que la obra sea provocativa e impactante”.