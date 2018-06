20 años de jazz

A lo largo de dos décadas de esfuerzos compartidos hemos logrado construir un espacio de privilegio en el que se conjugan el Jazz con su tremenda carga de libertad estética y sus intérpretes, artistas provenientes de diferentes geografías.

En mi carácter de organizador me siento plenamente satisfecho de haber contribuido a edificar estos eventos culturales y lo seguiré haciendo mientras el deseo me acompañe.

Un profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible estos Ciclos de Jazz en nuestro querido Teatro Municipal de Bahía Blanca.

En esta ocasión se podrá escuchar un resumen (compleja tarea), de temas interpretados en los 20 años de vigencia de los Ciclos.

La cita será el sábado 9 de junio a las 21:30 en el Teatro Municipal y estarán de invitados los reconocidos músicos argentinos: el cantante JORGE CUTELLO, el trompetista proveniente de Barcelona GUILLERMO CALLIERO, el guitarrista RICARDO LEW, el pianista ALEJANDRO KALINOSKI, el contrabajista FRANCO GRIMOLDI y el baterista DANIEL LÓPEZ, organizador de los Ciclos.

También participarán como invitado el saxofonista bahiense RAUL SOTO en saxo y clarinete.

Dentro del repertorio se podrán escuchar temas tales como:

SWEET GEORGIA BROW (Bernie – Pinkard – Casey), UP A LAZY RIVER (Carmichael Arodin), CANDOMBE PARA GARDEL (Rubén Rada), MANTECA (Gillespie/ Pozo),CHEGA DE SAUDADE (Jobim), TRISTE (Jobim), SATIN DOLL (Ellington), GEORGIA (Ray Charles) entre otros.

Sin dudas será una cita IMPERDIBLE para escuchar buena música.

Valor de la entrada: $ 300 pesos la general, $ 200 pesos los estudiantes, jubilados y afiliados a UMSUR (con la debida acreditación).

Cabe destacar que este Concierto cuenta con el auspicio del Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca y los Ciclos fueron declarados de “Interés Cultural” por el Concejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca y de interés Provincial por el Poder Ejecutivo de la Pcia. de Buenos Aires.

Daniel López

XX Ciclo de Jazz en Bahía Blanca

Sobre los Músicos

Jorge Cutello

(voz, flauta y saxo)

“Cantante, arreglador y compositor. Ejecutante de piano, guitarra, flauta y saxos. Uno de los tramos de gran aprendizaje ha sido sin duda mi pasaje por el Instituto Di Tella, donde trabajé con grupos experimentales bajo la regencia de Gerardo Gandini y Francisco Kroepfl.

En Buenos Aires formé parte de numerosos grupos de jazz y de músicas populares diversas, realizando shows, recitales y trabajos discográficos con: Almendra, Buenos Aires Fusión, Grupo Vocal Argentino, Julia Zenko, Rodolfo Alchourrom, Marcelo San Juan, La Porteña Jazz Band, Quinteplus, Rodolfo Mederos, Julio Iglesias, Paquito de Rivera y la United Nations Orchestra, Grupo Vocal Cuatro & 4.

Durante el 2004 fui invitado por la orquesta Tom Jobim dirigida por el Maestro Roberto Sion en el auditorio Memorial de América Latina en la ciudad de São Paulo donde estrené tangos de mi autoría en una noche dedicada a la música de Buenos Aires.

En el mes de Mayo del 2005 he recibido el primer premio del concurso “Voces del jazz” otorgado por la empresa Metrovías. El 16 de setiembre del 2005 fui convocado para compartir “A noite dos pianistas” en la ciudad de Belo Horizonte junto a Wagner Tiso, Osmar Milito y Jeff Gardner. Durante el mes de Septiembre del año 2005 hemos lanzado junto al guitarrista Roberto Scaglione un CD (quinteto) bajo el nombre “on vacation”.

Durante el mes de Mayo del 2007 participé del festival “Buenos Aires Jazz y otras músicas”. Un nuevo trabajo discográfico (Un Argentino en Brasil) sobre la obra del autor y compositor de Minas Gerais Pacífico Mascarenhas. En Setiembre del año 2007 fui invitado al festival de jazz de Ouro Preto en el estado de Minas Gerais, Brasil. Luego de ese evento continué realizando un tour de 12 días por diferentes ciudades del Brasil (Belo Horizonte, Río, Niteroi, Penedo, Mauá) compartiendo escenarios con Cliff Korman, Marvio Ciribelli, Thais Motta y el grupo Gente Fina e Outras Coisas. En el mes de Diciembre fui invitado al festival de música del Brasil en la ciudad de Mar del Plata (homenaje a Pacífico Mascarenhas)”. Jorge Cutello

Guillermo Calliero (Trompeta)

Guillermo Calliero nació en Santa Fe, Argentina, en 1973. En 1992 se traslada a Buenos Aires, comenzando así una etapa de varios años de de formación, y de viajes por todo el mundo, que lo llevan a compartir escenario con grandes músicos, tales como: Conrad Herwig, Paquito de Rivera,Kurt Elling, Ann Hampton Calloway, Carly Simon, Bobby Shew, Guillermo Klein, Luis Salinas, Perico Sambeat, Horacio Fumero, Roy Hargrove, Jesse Davis entre otros. Ha grabado como “Side Man” más de 300 discos.

En 2005 el periódico argentino La Nación, le otorgó el premio como “Mejor Trompetista Del Año”. En 2006 se traslada a Barcelona, donde reside actualmente, convirtiéndose en uno de los trompetistas más respetados de la escena jazzística Europea, destacando su participación en: Horacio Fumero Trio, Perico Sambeat Flamenco Big Band, Carlos Carli Cuarteto, Jordi Rossy, Barcelona Jazz Orchestra, Kurt Elling, Ed Neumeister, Big Band Jazz Terrassa, Alfons Carrascosa, Joan Chamorro and Friends, Albert Bover, entre otros.

Ha participado en los siguientes festivales de Jazz (Entre otros): Jazz in Marciac (France), Zappanale(Germany), Jazzahead (Germany), Festival de Jazz de Barcelona, Festival de Jazz de Vic, Festival de Jazz de Málaga, Oporto Jazz Festival, Buenos Aires Jazz.

Alejandro Kalinoski (Piano)

Pianista, arreglador y compositor que ha tocado en las principales salas de concierto de nuestro país integrando diferentes formaciones de jazz y otros géneros musicales.

Ha compartido escenario con destacados músicos del medio local como Ricardo Lew, Alfredo Remus, Bernardo Baraj, Gustavo Bergalli, Daniel Maza, Jorge Anders, Juan Cruz de Urquiza, Oscar Giunta, entre otros. Ha participado también en numerosos festivales de música en Argentina y en el exterior (Francia, España, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Uruguay).

En 2003 ganó el Primer Premio en el “Concurso de Composición de Temas de Jazz” patrocinado por la empresa “Metrovías S.A.”.

Ha participado como pianista y arreglador en grabaciones de diversos artistas argentinos (cantantes e instrumentistas). Es el pianista de la orquesta del prestigioso saxofonista, arreglador y compositor Jorge Anders con quién ha grabado el CD “Going Home” (2015). Lidera varias formaciones presentándose en el circuito de jazz de Buenos Aires. Ejerce también la docencia musical y es actualmente profesor de la materia “PianoJazz” en la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

Ricardo Lew (guitarra)

Ricardo Lew nació en Buenos Aires. Comenzó a estudiar la guitarra a los 7 años y a a los diez empezó a trabajar profesionalmente. Como sesionista grabó con Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Roberto Goyeneche, María Elena Walsh, Lalo Schriffin , Luis Miguel, Julio Iglesias, Ray Conniff y otros jerarquizados intérpretes.

Ha tocado en vivo con Fernando Suárez Paz, Luciano Pavarotti, Ute Lemper , Gary Burton y participado en diversas jam sessions con Chick Corea, Rufus Reid, Hermeto Pascoal , Wynton Marsalis, Arturo Sandoval, Paquito D’Rivera y los mejores músicos de jazz de Argentina.

Desde el año 1996 integra el Quinteto de Fernando Suárez Paz el último violinista de Astor Piazzolla. En el año 2006 editó su CD solista “Forever Wes”. En el año 2011 salió en las ciudades de New York y Tokio el CD “From Tokio to Buenos Aires” grabado en dúo con la prestigiosa pianista japonesa Tomoko Ohno residente en USA desde hace muchos años.

Actualmente es integrante de la Orquesta del Tango de La Ciudad de Buenos Aires y se presenta en vivo con su propio cuarteto de jazz y con la gran cantante Ligia Piro con quien grabó en dúo el CD “13 canciones de amor” editado en el 2010 y con quien ofreció en el año 2012 recitales en Nueva Cork y Canadá.En el mes de octubre viaja a ofrecer un concierto con LOCO el 22 a Marruecos invitado por la Embajada de ese país y auspiciado por la Embajada Argentina en Marruecos y el Ministerio de Cultura de La Nación Argentina.

En Marzo del 2015 toca en el Kennedy Center of Arts de Washington, USA con el proyecto Piazzología en el marco del ciclo Iberian Suites. Ya en el 2016 sale al mercado en Nueva York el CD “Tres Sabores” con la pianista japonesa residente en USA Tomoko Ohno.

Franco Grimoldi (Contrabajo)

Nacido en Bahía Blanca en 1979, se desempeña como músico desde 1997.

Bajista, contrabajista y guitarrista de formación autodidacta, ha integrado numerosas agrupaciones con las que se ha presentado en escenarios de distintas ciudades del país, Brasil, Chile y Ecuador.

Organizó el ciclo quincenal de jam-sessions “Jam Histórica” (2012), integra el grupo de música latinoamericana “La Llave”, el cuarteto”Swing Gitan” (gypsy-swing), el dúo de bossa nova y MPB “Nega Maluca”, el “Sergio Beresovsky Trío” y cuenta con un puñado de producciones discográficas independientes.

Como acompañante ha tocado junto a Alejandro Santos, Néstor Gómez, Jorge Cutello, Ricardo Nolé, Pablo Raposo, Alejandro Kalinoski, LiVia Barbosa, Mati Mornandi, Manuel Fraga, Álvaro Torres, Conrado Paulino, Alejandro Manzoni, Déborah Dixon y Angel Sucheras entre otros.

Daniel López (batería)

Integró numerosos grupos junto con los más renombrados músicos de jazz del país: Jorge Navarro, Baby López Furst, Carlos Franzetti, Santiago Giacobbe, Hugo Pierre, Andrés Boiarsky, Horacio Larumbe, Ricardo Lew, Ricardo Nolé, Walter Malosetti, Nimar Tenreyro, Jorge Cutello, Hernán Oliva, Néstor Gómez, Andres Beewsaert, Alejandro Manzoni, Pablo Raposo, Iañqui Askunce (España), Pepe Angelillo, Juanjo Hermida, Hernán Jacinto, Marcelo Mayor, Juan Valentino, entre otros. Acompaño a las cantantes Patricia Clark, Livia Barbosa, Adriana Ríos, Marta Bellomo, Luzmila Fernández, Belén Pérez Muñiz, Eleonora Eubel, Marcela Monreal, entre otras.

También intervino junto a Antonio Agri, Daniel Binelli, Atilio Stampone y Carlos Di Fulvio. Participó como invitado de la agrupación de Hermeto Pascoal, durante su actuación en Bahía Blanca, en el año 1993. También tocó como invitado con el famoso guitarrista Joe Pass.

Participó de la gira por Chile en 1993 con grupo Volpe Tango Contemporáneo. Viajó ese mismo año a los Estados Unidos a perfeccionarse en el Manhattan School of Music de New York, junto al primer percusionista de la New York Philarmonic, profesor Christopher Lamb. En Los Ángeles actuó como músico invitado en el Café Lido, principal club de jazz de dicha zona.

En 1996 viajó a Europa con la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca donde realizó varios conciertos en la ciudad de Fermo (Italia). Ese mismo año actuó como invitado en el Festival de Jazz en la ciudad de Vitoria (España).

Es integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, desde el año 1980. Actualmente ocupa el cargo de Solista Adjunto.