Qué municipios forman la Sexta Sección Electoral y dónde buscar información oficial

Guía para identificar los 22 municipios de la Sexta Sección bonaerense y llegar al sitio oficial correcto de cada comuna.

La Sexta Sección Electoral es una división usada para elegir representantes provinciales. No es un nuevo nivel de gobierno ni una oficina regional: los trámites, tasas, turnos, ordenanzas y servicios cotidianos siguen dependiendo de cada municipio, de la Provincia o de la Nación según el tema. Saber esto evita buscar una gestión local en una página electoral.

Los 22 partidos de la Sexta Sección

La integración surge de la Ley Electoral bonaerense. Con los nombres actuales de los municipios, la lista es: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

La ley conserva algunas denominaciones históricas o abreviadas: menciona “Coronel de Marina Leonardo Rosales”, “González Chávez” y “Juárez”, y agrega a Tres Lomas en el párrafo siguiente. El texto oficial de la Ley 5.109 es la referencia para comprobar la composición electoral.

Conviene distinguir partido de localidad. Por ejemplo, buscar un trámite para una localidad del distrito puede llevar al portal del municipio cuyo nombre coincide con el partido, aunque la localidad tenga otro nombre. Si no sabés a qué partido pertenece el domicilio, verificá primero ese dato en documentación oficial o consultá al municipio.

Cómo llegar al portal municipal correcto

El camino más estable es abrir el directorio de municipios de la Provincia, buscar el nombre del partido y seguir desde allí el enlace institucional. Esa página funciona como puerta de entrada aunque un municipio cambie su dominio.

Una vez dentro del portal municipal, elegí la sección según la decisión que necesitás tomar:

Trámites, turnos o tasas: buscá “Trámites”, “Guía de trámites”, “Rentas” o “Turnos”.

buscá “Trámites”, “Guía de trámites”, “Rentas” o “Turnos”. Normas locales: entrá a “Boletín Oficial”, “Digesto”, “Ordenanzas” o al sitio del Concejo Deliberante enlazado por el municipio.

entrá a “Boletín Oficial”, “Digesto”, “Ordenanzas” o al sitio del Concejo Deliberante enlazado por el municipio. Servicios y emergencias: revisá las páginas de Servicios Públicos, Defensa Civil o delegaciones municipales.

revisá las páginas de Servicios Públicos, Defensa Civil o delegaciones municipales. Obras, cortes y actividades: usá Noticias o Comunicados y comprobá la fecha de publicación.

Antes de usar un dato, mirá tres señales: que el dominio esté enlazado desde el directorio provincial, que la página identifique al municipio y que el aviso tenga fecha o vigencia. Un perfil social puede servir como aviso rápido, pero para formularios, requisitos o pagos conviene volver al portal institucional.

Qué hacer si la información no aparece

No completes datos personales ni pagues desde un enlace encontrado en un anuncio o una cuenta no verificada. Volvé al directorio provincial, ingresá al sitio municipal y usá el contacto publicado allí. Al consultar, indicá localidad, trámite y área; así evitás que una oficina responda sobre otro distrito o competencia.

La decisión práctica es simple: primero identificá el partido; después entrá por el directorio oficial; por último confirmá vigencia y organismo responsable antes de iniciar el trámite.

Documentación y enlaces revisados el 7 de septiembre de 2026.