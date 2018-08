ESPACIO TEC: un encuentro entre el pasado y el futuro..

Ayer domingo en Bahía Blanca tuvimos la posibilidad de admirar algo distinto, diferente, innovador. Permitió que chicos y grandes disfrutaran, por un instante, como en una película de Volver al Futuro…

A las 15.00 abrió sus puertas, y tan solo como un pequeño adelanto de su inauguración en los próximos meses, la muestra de Espacio Tec, destinada a la informática.

En esta ocasión dialogamos con su Director, el licenciado José Francisco Manera (Pancho), que nos contó algunos detalles de lo que es y será Espacio Tec.

-¿Cómo nace el proyecto?

“Es difícil datarlo. Por un lado, la Asociación 20 de agosto mediante el proyecto Tecnoplanta, comenzó a recepcionar equipos antiguos que intuían que tenían valor histórico. Por otro parte, en mi caso personal, como coleccionista de computadoras , siempre tuve el sueño de armar un espacio de preservación y exposición de equipos informáticos. Hace algunos años, Hernán Zerneri me contacta, me comenta del proyecto y me sumo al equipo inmediatamente”.